“零新增”了为啥防疫还不能放松 一文说清

编者按：好消息！据北京市卫生健康委官网消息，7月9日0时至24时，北京连续四天零增长。近一个月的“战时状态”，北京全力与病毒赛跑，终于在对决中掌握了主动权。但复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，国内新冠肺炎新增病例想要完全归零并不容易，只要世界范围内的疫情还在持续，本土就一定会出现由各种途径引发的病例，疫情风险随时随地存在，在常态化防控下容不得丝毫松懈。

新冠病毒可能通过空气传播 防疫依旧不能掉以轻心

据新华社北京7月8日电，世界卫生组织专家7日表示，针对近期有关新冠病毒经空气传播的报告，该组织认为目前有关病毒传播方式的科学研究仍在不断更新，因此对相关研究结论持开放态度。6日，239名科学家向世卫组织发出一封公开信，希望世卫组织修改其新冠防疫指南。他们认为新冠病毒颗粒能悬浮在室内空气中，经人体吸入并导致感染，因此呼吁医学界和相关国家及国际组织对新冠病毒经空气传播的可能性予以确认。

世卫组织在其6月份更新的新冠防疫指南中说，公众要避免感染或传播病毒，需要保持基本的手部和呼吸道卫生，避免触摸口鼻并安全饮食；避免去人多的地方，尽可能避免与任何表现出呼吸道疾病症状的人密切接触，与他们保持一米以上的距离等。

世卫组织感染预防与控制部门技术负责人贝妮代塔·阿莱格兰齐在7日的新闻发布会上强调，针对新冠病毒传播途径的研究目前不断有新发现，一些科研证据也具有不确定性，不排除在公共场所，尤其是拥挤且通风不良的场所中，病毒能通过空气传播的可能性。她建议在这类场所中采取尽可能充分的预防措施，包括佩戴口罩等。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗也表示，该组织专家正在汇总当前有关新冠病毒传播方面的研究进展，未来几天将以简报形式公布所有已知结果。她同时建议不论结果怎样，都应采取综合预防措施，包括保持社交距离、在适当的场合佩戴口罩等。

防疫为什么一定要戴口罩？

全国新冠肺炎医疗救治专家组专家、首都医科大学宣武医院重症医学科主任姜利表示，无症状感染者具有一定的传染性，也要进行集中医学观察。

无症状感染者是指无相关临床表现，如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新型冠状病毒核酸检测结果呈阳性者，他们的胸部CT检查也无病毒性肺炎改变。这部分感染者，主要是在和确诊病例有密切接触后的检测者，以及自觉可能感染新型冠状病毒而主动检测者中发现的。

无症状感染者包含两类人，一类是处于潜伏期的无症状感染状态，这类人员其后会出现发热、乏力、干咳等临床症状，或CT检查出现肺炎改变，成为新冠肺炎确诊病例。姜利介绍，此次新发地市场聚集性疫情最初的52例无症状感染者中，有21例转为确诊患者，相当一部分是集中医学观察后发病的。他们实际上是处于潜伏期内尚未发病的患者。尽管没有症状，但核酸检测结果阳性，集中医学观察期间，医务人员会密切观察他们是否有临床症状出现。一旦出现症状，或者肺部影像学出现肺炎的改变，就要纳入确诊病例进行管理，在地坛医院进行治疗。

还有一类无症状感染者是直到核酸检测结果转阴后始终没有任何症状，医学上称之为隐性感染者。“严格来讲，他们并不是病人。”姜利说，由于无症状感染者也具有一定的传染性，所以也要进行集中医学观察。这样既可以避免疫情扩散，又可以及时发现、治疗可能的确诊病例。集中医学观察满14天且核酸检测结果为阴性者，可解除集中医学观察。核酸检测结果仍为阳性且无临床症状者，则须继续集中医学观察。

无症状感染者的传染风险有多大？姜利表示，新冠肺炎的传染源主要是新冠肺炎患者和无症状感染者。病毒感染者的传播能力取决于本身病毒量的多少和传播传染性飞沫的能力。无症状感染者的鼻咽部是能够检测出新型冠状病毒的，具有一定的传染性。尽管有些无症状感染者的病毒载量可能与有的新冠肺炎患者相近，但是因为没有咳嗽、咳痰症状，所以排出的飞沫较少，传染性会低于有症状的确诊病例。

虽然他们的传染性低于有症状者，但还是所有传染性，如果万一碰上了呢。

防疫为什么一定要保持手卫生？

首都医科大学附属北京胸科医院副院长、中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心副主任李亮表示，对于传染病的普遍预防，两个措施最有效：戴口罩和保持手卫生。

洗手是预防传染病最简便有效的措施之一，日常工作、生活中，人的手不断接触到被病毒、细菌污染的物品，如果不能及时正确洗手，手上的病原体可以通过手和口、眼、鼻的黏膜接触进入人体。通过洗手可以简单有效地切断这一途径，保持手的清洁卫生可以有效降低感染新型冠状病毒的风险。

这些情况应及时洗手：外出归来，戴口罩前及摘口罩后，接触过泪眼、鼻涕、痰液和唾液后，咳嗽打喷嚏用手遮挡后，护理患者后，准备食物前，用餐前，上厕所后，接触公共设施或物品后（如扶手、门柄、电梯按钮、钱币、快递等物品），抱孩子、喂孩子食物前，处理婴儿粪便后，接触动物或处理动物粪便后。

洗手是减少手部细菌、病毒最直接有效的办法之一，正确洗手是关键。正确洗手是指使用流动水，肥皂或洗手液洗手，每次洗手应揉搓20秒以上，应确保手心、手指、手背、指缝、指甲缝、手腕等处均被清洗干净。不方便洗手时，可以使用含酒精的免洗洗手液进行手部清洁。

外出不方便洗手时，可使用含酒精消毒产品清洁双手。冠状病毒不耐酸不耐碱，并且对有机溶剂和消毒剂敏感。75%酒精可灭活病毒，所以达到一定浓度的含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。（人民健康网综合自中国健康教育中心组织专家编写的《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》、新华社、北京日报）

☆推荐阅读☆

疫情防控常态化下,去游泳馆游泳要注意啥?

如何给冰箱冰柜清洗消毒?六大注意事项要牢记

世界疫情持续蔓延 常态化防疫请戴好“紧箍咒”

高考期间饮食作息指南 防疫要点要牢记

疫情期间，卫生间清洁消毒需注意八点

疫情下的暑假来了 为孩子撑一把健康保护伞

疫情期间戴口罩，呼吸不顺畅怎么办？

核酸检测准确率有多高？为什么阴性结果有效期定在7天之内？

疫情下 如何将病毒隔绝在口舌之外？

疫情期间，6招让你安心食用水产品