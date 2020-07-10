无症状感染者具有一定传染性也须集中医学观察

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，全国新冠肺炎医疗救治专家组专家、首都医科大学宣武医院重症医学科主任姜利表示，无症状感染者具有一定的传染性，也要进行集中医学观察。

据介绍，根据国务院疫情联防联控机制下发的有关管理规范，无症状感染者是指无相关临床表现，如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或临床识别的症状与体征，但呼吸道等标本新型冠状病毒核酸检测结果呈阳性者，他们的胸部CT检查也无病毒性肺炎改变。这部分感染者，主要是在和确诊病例有密切接触后的检测者，以及自觉可能感染新型冠状病毒而主动检测者中发现的。

无症状感染者包含两类人，一类是处于潜伏期的无症状感染状态，这类人员其后会出现发热、乏力、干咳等临床症状，或CT检查出现肺炎改变，成为新冠肺炎确诊病例。姜利介绍，此次新发地市场聚集性疫情最初的52例无症状感染者中，有21例转为确诊患者，相当一部分是集中医学观察后发病的。他们实际上是处于潜伏期内尚未发病的患者。尽管没有症状，但核酸检测结果阳性，集中医学观察期间，医务人员会密切观察他们是否有临床症状出现。一旦出现症状，或者肺部影像学出现肺炎的改变，就要纳入确诊病例进行管理，在地坛医院进行治疗。

还有一类无症状感染者是直到核酸检测结果转阴后始终没有任何症状，医学上称之为隐性感染者。“严格来讲，他们并不是病人。”姜利说，由于无症状感染者也具有一定的传染性，所以也要进行集中医学观察。这样既可以避免疫情扩散，又可以及时发现、治疗可能的确诊病例。集中医学观察满14天且核酸检测结果为阴性者，可解除集中医学观察。核酸检测结果仍为阳性且无临床症状者，则须继续集中医学观察。

无症状感染者的传染风险有多大？姜利表示，新冠肺炎的传染源主要是新冠肺炎患者和无症状感染者。病毒感染者的传播能力取决于本身病毒量的多少和传播传染性飞沫的能力。无症状感染者的鼻咽部是能够检测出新型冠状病毒的，具有一定的传染性。尽管有些无症状感染者的病毒载量可能与有的新冠肺炎患者相近，但是因为没有咳嗽、咳痰症状，所以排出的飞沫较少，传染性会低于有症状的确诊病例。（记者 孙乐琪 贾晓宏）