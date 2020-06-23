高温考验疫情 口罩怎么戴防疫又舒适

编者按：北京21日新增9例新冠肺炎确诊病例，近期累计报告236例。北京疫情的出现是我们最不愿意看到的情况，这也给我们敲响了警钟，疫情风险随时随地可能存在，常态化防控容不得半点松懈。

首都医科大学附属北京胸科医院副院长、中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心副主任李亮表示，对于传染病的普遍预防，两个措施最有效：戴口罩和保持手卫生。

戴口罩是最有效减少人和人传播的一种方式。李亮解释说，在疫情得到完全控制之前，应该继续保持戴口罩这种习惯，尤其是在人群比较密集的地方、办公场所等，带口罩不仅是保护自己，也是对别人的保护，从而避免疫情的传播。

随着全国各地高温来袭，戴口罩为高温防疫提出一个不小的难题，戴口罩闷热难耐还易长痘，不戴又怕病毒来袭，高温天如何戴口罩看这里。

接触汗液后应及时更换口罩

作为出门的防护“标配”，人们已经逐渐习惯了口罩的存在。但随着气温升高、紫外线加强，戴口罩的闷热感以及带来的皮肤问题也愈发凸显。沈阳市卫生健康服务中心主任医师张淼建议：“高温天气戴着口罩难免会出汗，接触汗液后口罩中间层的保护作用就会下降，应及时更换新口罩。”

“是否戴口罩，应根据不同情境来判断。”张淼介绍：在空旷的地方、通风很好的地方或是社交距离大的情况下可以不戴；如果面对有呼吸道症状的病人，还有去医院时都应该戴；拿不准外出该不该戴时，可以随身常备一个口罩。另外，一些重点人群，比如医生、在密闭场合工作的人、跟社会有密切接触的人以及慢性病患者、老年人等高危人群，在公共场所都应该戴口罩；有呼吸道症状者，更应主动戴口罩。

口罩上部金属条别压过紧

戴口罩遇到的常见问题：口罩上层金属条对皮肤有压迫；呼出的水蒸气增加湿度让皮肤屏障受损，所以接触了化妆品、口罩内层材质，有些人在正常状态下不过敏或没有反应，但是在湿度增加的时候屏障受损，外来物质刺激皮肤从而引起过敏反应。

张淼建议：为了防止这些情况发生，第一是金属条贴合面部起伏别压得过紧，第二就是在鼻梁处垫个海绵或者是一个比较软的垫，第三是选择更加温和的化妆品。对于可能出现在一些小丘疹或小水疱，可以根据情况选择一些治疗作用的药物，比如比较弱的可的松激素药膏或者是抗炎药膏，必要时寻求专业医生的帮助。

低风险区及通风好的地方可不戴口罩

据专家吴尊友介绍，在低风险区，通风好的地方可不戴口罩。当在空气流通不好、密闭的地方，像飞机、地铁、公交车、高铁、电梯等，应戴口罩。另外，去医院或者一些公共服务窗口，像超市的收银、银行的柜台也要戴口罩。所以就算天热，口罩该戴还是要戴的！

四川大学华西公共卫生学院流行病教授、省卫生健康委应对新型冠状病毒肺炎疫情领导小组疫情防控组副组长栾荣生表示，符合以下3个特性，一定要佩戴口罩：第一，密闭空间内，如地铁、火车等地必须佩戴；第二，人群密集区，医院、学校等地均需佩戴；第三，密切接触，需要长时间与人密切接触者，需要佩戴口罩。

中国抗疫已经半年，是时候来复习一下有关口罩的相关知识。

如何正确选用口罩？

黑龙江省疾控中心表示，目前市面上能看到的口罩类型主要有医用防护口罩（例如N95口罩）、医用外科口罩和普通级别的一次性医用口罩，此外，还有各种棉布口罩、海绵口罩等。

市民日常防护选择一次性医用外科口罩就可以。N95口罩的防病效果更好，但透气性差，呼吸阻力较大，不适合长时间佩戴。

正确佩戴口罩的注意事项

1、为更好地发挥口罩的防护作用，在佩戴口罩时要将折面完全展开，将口、鼻、下颌完全包住，尽量收紧口罩的松紧带，压紧鼻两侧的铝片，以减少四周的泄漏，且最好缓慢呼吸。

2、佩戴口罩前应洗手，戴口罩的过程中避免手接触口罩内面，尽可能降低口罩被污染的可能。口罩要分清内外、上下。一次性医用外科口罩，深色面朝外，浅色面朝内；有金属条（鼻夹）一端是上方。口罩用完扔掉后必须洗手。

3、佩戴后绝对不要用手去挤压口罩。各种口罩包括N95口罩，都只能把病毒隔离在口罩表层，如果用手挤压口罩，使得病毒随飞沫湿透口罩，还是有机会感染病毒。

4、不管是哪种类型的口罩，防护效果都是有限的，需要定期更换，最好每隔2～4 小时更换一次。使用时间过久会因为大颗粒物被阻隔在口罩表面或超细颗粒物阻塞口罩过滤材料空隙中，而引起过滤效率下降和呼吸阻力上升。

使用后的口罩正确处置

黑龙江省疾控中心表示，普通市民在无发热、咳嗽等症状情况下，使用后的口罩投放到“有害垃圾”桶内。

感冒发烧，流鼻涕，打喷嚏等症状的患者（非特指感染新型冠状病毒感染肺炎的患者），在到医院就医时，可将使用过的口罩扔到医院内的黄色医疗垃圾回收专用的垃圾桶，专门处理。（人民健康网综合自沈阳日报、成都日报）

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