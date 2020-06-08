爱眼日：专家支招防近视 牢记护眼口诀

编者按：6月6日是全国“爱眼日”，针对儿童青少年近视高发问题，专家支招教你如何预防近视，保护双眼。

防控近视牢记“20-20-20”口诀

疫情期间，“居家上网课”模式让学生们户外活动减少，电子产品使用频率增加，近视发生发展的风险也随之增加。对此，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳建议，在继续抓好疫情防控、推动复学复课的同时，也要逐步恢复并强化近视防控工作。

“做好‘三个20’（即用眼20分钟，要远眺20英尺超过20秒），掌握‘一寸一尺一拳’（即胸口离桌子一拳远，握笔手指到笔尖要有一寸，看书作业要有一尺远），控制电子产品使用时长，养成良好的用眼习惯，做好线上教育的同时也将师生身心健康等方面都补充上来。”瞿佳说。

北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，疫情期间出现一些“挤眉弄眼”“歪头斜脑”，以及各种转动眼球为主的眼球运动操，这种运动其实是眼外肌的运动，对有一部分需要训练双眼视功能、斜弱视的小朋友有一定帮助，但是不能很好地缓解眼内肌肉的疲劳，因此不能减缓近视发展和视疲劳。

魏文斌介绍，眼球就像一架照相机，要拍清楚照片，需要聚焦在底片上。对焦的过程就叫调节，是依赖眼内肌肉的运动完成的。看近就像弹簧收缩，也就是调节紧张，看远就是弹簧舒张，也就是调节放松，过度的调节就可能导致近视。增加户外活动，增加看远的时间，就可以有效地放松调节。

孩子学习台灯色温要4000K以下

北京市疾控中心学校卫生所所长郭欣介绍，《儿童青少年新冠肺炎疫情期间近视预防指引》中提出，家庭照明光源需要采用三基色的光源，红绿蓝是三种基本色，三基色照明设备具有发光柔和、亮度均匀、无频闪、不刺眼等特点，因而被广泛用于学校和家庭的照明设备。

色温是可以用色温剂测量，我们没有色温剂怎么办？郭欣说，一般产品说明书上会标注光源类型、色温、照度、频闪这些基本参数，在家庭中，我们也可以借助一些色温比对图，就是我们经常看到的赤橙黄绿顺序的图，发光的颜色和灯管色温有关系，色温高就会太白、太刺眼，色温低就趋于黄红色，容易引发磕睡。在家里很好判别，如果灯光发黄红色，它的色温就偏低，日出后一小时的阳光大约是4000k的概念，4000k左右的色温会让人在清醒中又有温暖的感觉。

“色温低就趋于黄红色，烛光的颜色有2000k色温，而日出后的一小时4000k左右的色温，在这种色温下读书、学习，会让人心境平和，学习效率高。因此建议孩子读书学习的台灯色温不宜超过4000k。”郭欣指出，目前市场上有一些台灯色温较高，对视网膜是有损害作用的，会导致黄斑变性、自由基增多，也是近视发生的危险因素。同时在晚上使用会对褪黑素的分泌有抑制作用，干扰生物钟，对孩子的身心发展不利。

郭欣强调，孩子学习的台灯要在4000k以下的色温。建议家长查看一下孩子使用的台灯色温具体是多少，使用的光源如果不符合要求，应当尽早进行更换。同时，她提醒家长，如果孩子学习的房间顶灯不符合相关要求，不是三基色光源，也应当尽早更换。

孩子防控近视要做到“户外120分钟”

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，在复课之后，对于孩子们的近视防控还是要做到“户外120分钟”的原则，最好每天保证2小时以上的孩子户外活动时间。对于已经近视的孩子来说，应该更长时间进行户外活动。

“复课后，学校的体育课和30分钟的大课间，应该保证孩子们能够在户外活动。同时也确保错时、错峰增加学生体育活动的距离。应该保证孩子课间确实能够走出教室，不要在教室里。放学以后保证孩子们户外活动的时间之后再做作业，增加孩子们户外活动时间，尤其是增加户外孩子们和阳光接触的时间，对孩子们这段时间预防近视非常重要。”王斌说。

王斌指出，经过这次漫长、特殊的假期，孩子们居家时间多，视力水平估计会受到一些影响。因此，复课后具备条件的学校，提倡对孩子进行视力监测和屈光筛查。复课之前，鼓励家长带着孩子到正规的医疗机构做检查。

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