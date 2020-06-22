疫情期间居家学习，考生备考饮食攻略请查收！

编者按：从6月17日开始，北京市各学段的学生又“回归”居家线上学习模式了。很多初高三家长发愁，居家学习给孩子吃什么？考前这个时间要不要给孩子补补营养？今天，小编给各位家长带来了一些“考前饮食建议”，快来看看吧！

考前饮食特别提醒

1. 吃好早餐

不仅要每天吃早餐，而且还要吃好早餐。考试期间，吃好早餐，是保证高水平发挥的物质基础。大量国内外的研究结果表明，吃不吃早餐，早餐的营养是不是充足，直接会影响到孩子上午的学习效率，包括短暂记忆力、逻辑思维的能力、创造性思维能力。对于早餐，《中国居民膳食指南》里建议，早餐能量应占全天总能量的25%—30%。一顿营养充足的早餐应包括四类食物，即谷类食物、动物性食物、奶和奶制品以及蔬菜水果类。孩子就餐的时间应该在15分钟左右比较合适，不能吃太快。

2. 保证优质蛋白质的摄入

建议多选用鱼虾、瘦肉、鸡蛋、牛奶、豆腐、豆浆等等，这些食物不但含有丰富的优质蛋白质，还富含钙、铁、维生素A、维生素B2和维生素D。深海鱼中含有的某些脂肪酸可以提高大脑功能，增强记忆，要经常吃点深海鱼。可以多吃蛋类食物，尤其是蛋黄，它含有丰富的卵磷脂。大豆类食品也是含有丰富卵磷脂的食品，比如豆腐，豆浆。含铁丰富的食物也有助于记忆。

3. 每天吃新鲜蔬菜和水果

蔬菜水果中含有丰富的维生素C和膳食纤维，维生素C既可促进铁在体内的吸收，更重要的一点是，它可增加脑组织对氧的利用。这类食物还可帮助消化，增加食欲，尤其在炎热的夏天，本来食欲就低，加之复习考试紧张，就更不想吃东西了。吃一点新鲜水果可以开胃。

4. 适当吃些粗杂粮

如红豆、绿豆、糙米、标准粉等食物含有丰富的维生素B1和膳食纤维，维生素B1本身对增进食欲能起到很好的作用，还可以帮助大脑利用血糖产生能量，使大脑更好地工作。

5. 少吃或者不吃油炸食品

油炸食品含的能量比较多，要少用油炸的方式来烹饪食物。如果考虑口味的话，家长可以用煎、煮、蒸、炖等方式，让营养健康得到保证。

6. “熬夜”复习时可以吃夜宵

考生临考，晚上复习一般较晚，加餐也很正常。各位家长在准备夜宵时，要做一些易于消化、清淡的食物，如粥、肉丝面条、蛋花汤、馄饨等。另外需要注意的是，吃完夜宵不要马上让孩子入睡，睡前吃太多食物没消化完，睡眠时就会有较多的胃酸通过胃上口的贲门进入食道和咽喉，造成反酸、烧心、咽喉疼痛沙哑等不适。

7. 适时适量喝“提神”饮品

考试前喝一杯茶或咖啡可以让自己保持清醒头脑，但晚上复习时就尽量不要喝了，尤其是不宜喝浓茶、浓咖啡。浓茶及浓咖啡中含有较多兴奋神经的茶碱和咖啡因，引起过度兴奋或尿频会影响睡眠质量。

8. 不可过分迷信“健脑品”

许多家长和考生吃“健脑品”的原因是寄希望于“万一有作用呢？” 事实上，除了平时刻苦学习和知识的积累，没有短时间提高智力和学习成绩的“灵丹妙药”。

家长买菜小贴士

特殊时期，应该尽量少去超市、商场这些地方，可孩子每日要摄取的营养又不可或缺，那该怎么办呢？

别担心，以下“买菜小贴士”，学习一下！

1.购物前列好购买清单，不在超市、市场内闲逛闲聊。

2.尽量避开人多拥挤的时段去超市，选择通风好、人流少的商场或超市。

3.自备购物袋，减少与公共设施的接触。

4.最好选择步行、骑行、自驾车，减少乘坐公共交通工具。使用共享单车时，注意对车把手、车座等部位消毒。

5.在超市、市场内全程佩戴口罩，并避免用手触摸口罩外侧。

6.需转换楼层时，首选爬楼梯，其次是扶梯，尽量少乘坐箱式电梯。

7.选购时可以佩戴一次性手套，或将超市的小购物袋套在手上挑选。

8.避免扎堆选购，与人保持1米以上的距离。

9.购买足量，减少购买频次。

10.尽量使用移动支付，减少现金结算。（人民健康网综合自人民日报、北京市疾控中心）

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