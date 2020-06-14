世界献血日：献血小知识，你了解多少

2020年6月14日是第17个世界献血者日 ，今年的主题是“安全血液拯救生命”；口号为“献血，让世界更健康”。那么，献血者需要满足哪些基本条件？献血对身体会有影响吗？献血前后应该注意什么？今天，北京中医药大学东方医院血液科主任丁晓庆为大家解答有关献血方面的小知识。

1、献血者需要满足哪些基本条件？

首先献血者本人应该是健康的，年龄在18-55周岁，身体状况好的，没有献血反应的可以适当延长至60岁；体重：男性大于50kg，女性大于45kg，没有低血压高血压心脏病传染病，血压一般收缩压大于90mmHg小于140mmHg，舒张压大于60mmHg小于90mmHg，没有贫血，血红蛋白女性大于110g/L，男性大于120g/L，献血前要做健康征询及基本的体检和血液相关检查。

2、献血对身体会有影响吗？

按照正规要求的献血对身体没有影响，通常的献血量是200ml、300ml或者400ml，人体血液大概占体重八分之一，献血后血液黏稠度会下降，红细胞携带的氧气向大脑的养料供应会更加流畅，所以人会感觉神清气爽。另外，在献血之后会刺激骨髓进行造血，生成更多新鲜的红细胞、白细胞和血小板，有效改善机体功能。

3、献血间隔期是多久？

一般献全血间隔半年，成分血相对短一些。

4、献血会被传染疾病吗？

不会。献血者献血前会对乙肝病毒、丙肝病毒、艾滋、梅毒等传染病进行相关检查，对献血者用的采血器都是经过检验的合格产品并且是一次性使用，不会重复使用。

5、献血前后应该注意什么？

献血前，要注意清淡饮食，不饮酒吸烟；保证充足睡眠；空腹献血。

献血后，针眼处要压迫10-15分钟，4小时内针眼处保持清洁；当天不从事危险做业；多饮水，饮食要清淡，进食不要过量，适当进食含铁丰富的饮食，优质蛋白，维生素丰富的饮食；注意休息，不熬夜。

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为了鼓励更多的人无偿献血，宣传和促进全球血液安全规划的实施，世界卫生组织、红十字会与红新月会国际联合会、国际献血组织联合会、国际输血协会将2004年6月14日定为第一个世界献血者日。之所以选中这一天，是因为6月14日是发现ABO血型系统的诺贝尔奖获得者卡尔·兰德斯坦纳的生日。