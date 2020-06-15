人的身高增长有两个高峰期 你家孩子“个子”达标了吗？

“你家娃多高了？”“我家娃这几个月好像没长个儿，咋办啊？”孩子的身高，是家长们经常聊的话题之一。无论男孩还是女孩，家长们都希望自己的孩子能长得高。孩子个子不高是否正常，如何判断？本期，北京中医药大学东方医院儿科副主任医师刘奕跟家长们聊聊孩子身高的话题。

孩子现在的身高是否正常？

家长们可能都有感受，孩子的身高生长并不是匀速的，年龄越小增长得越快，1岁以内的孩子生长最快，衣服看着看着就小了。新生儿出生时身长平均为50cm，生后第一年身长增长最快，约为25cm，其中前3个月约增长12cm。第二年生长速度减慢，约10cm左右，也就是2岁时孩子身长约85cm。2周岁后至青春期身高(长)增长平稳，每年增高6-7cm，最少不应低于5cm。进入青春期，身高增长出现第二个高峰，其增长速率约为学龄期的2倍，持续2-3年。女童较男童略早开始2年。

所以，家长们可以回忆一下，自己的孩子一年长高了多少，建议家长给孩子做个记录，每3～6个月记录一次孩子的身高和体重，看看孩子每年的身高体重增长了多少。

孩子个子不高是不是有问题？

有的家长觉得自己的孩子比同龄的矮，很是焦虑，是不是“矮小症”？如果想知道自家的孩子是不是“矮小症”，首先我们要了解什么是矮小。矮小症是指儿童的身高低于同性别、同年龄、同种族儿童平均身高的2个标准差（-2SD,标准线称SD）。这里提醒家长，有以下情况可能提示孩子生长缓慢：①孩子身高增长在2岁以前每年小于7厘米；②5岁到青春期的身高增长每年小于5厘米；③青春期身高增长每年小于6厘米。

若发现孩子有上述情况，建议带孩子到医院就诊，以进一步明确诊断，早期干预，不要错过孩子的最佳生长时期。

矮小症就是要打生长激素治疗吗？

患有矮小症就是要打生长激素吗？其实不然。矮小只是一个症状而已，那么造成矮小有很多的病因，生长激素缺乏或是生成不足只是造成矮小的一个原因而已，还有家族性矮小，生长激素不敏感，骨骼发育障碍以及一些内分泌的疾病都有可能造成矮身材。根据不同病因采取相应的治疗。中医认为肾主骨，为先天之本，脾主肌肉四肢，为后天之本，中医药健脾补肾，能够促进孩子的骨骼及肌肉的生长。临床上见到的孩子个子偏低，大多数属边缘性矮小症，对于这样一些孩子，可以早期进行中医中药干预治疗。

对正常偏矮的孩子，家长日常要这样做

个子偏矮小的孩子，除了中医中药干预治疗外，建议家长从日常养护做起。①保证孩子充足睡眠，加强弹跳类的运动，以促进其长高。②要注意营养均衡，培养良好的饮食习惯，改善小儿的营养状况。③不宜给孩子进食补品，避免刺激儿童提早发育，造成性早熟，反而导致最终身材矮小。

最后，需要特别提醒家长，应给孩子做好定期体检，并加以记录，观察孩子身高增长速度变化，建议每3~6个月检查一次，发现异常，及时就医。

☆推荐阅读☆

世界献血日：献血小知识，你了解多少

坚持！培养这个习惯降低细菌交叉污染

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！

3-6岁是预防肥胖关键期 你家娃超重了吗？

你的血管还畅通吗?12道题自测血管年轻指数

爱眼日：专家支招防近视 牢记护眼口诀

全国爱眼日：哪些人群需要定期查眼底

临近高考 营养专家支招“7+1”补脑法

清嗓子、打呼噜、便秘……你家娃有这些“小毛病”吗？