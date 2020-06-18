戴口罩、手卫生、手机消毒……这些个人防护措施仍要做好

在6月15日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第118场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖表示，北京市已进入非常时期，全市社区防控迅速进入疫情防控战时状态。那么，个人防护措施该怎么做？海产品还能吃吗？

如何使用口罩？

1、在中低风险地区空旷且通风场所不需要佩戴口罩，进入人员密集或密闭公共场所需要佩戴口罩；

2、在疫情高风险地区空旷且通风场所建议佩戴一次性使用医用口罩；进入人员密集或密闭公共场所佩戴医用外科口罩或颗粒物防护口罩；

3、有疑似症状到医院就诊时，需佩戴不含呼气阀的颗粒物防护口罩或医用外科口罩；

4、有呼吸道基础疾病患者需在医生指导下使用防护口罩；

5、年龄极小的婴幼儿不能戴口罩，易引起窒息。

保持手卫生怎么做？

1、用洗手液（或肥皂）在流动水下洗手；

2、可选用含醇速干手消毒剂或醇类复配速干手消毒剂揉搓双手；

3、可直接用75%乙醇擦拭双手，若无消毒剂也可用有效的消毒湿巾擦拭双手。

手机是否需要消毒？如何消毒？

手机是高频接触的物品，要加强对它的清洁和消毒，每次外出回到家后 ，可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，蘸取适量的75%酒精，或者使用消毒湿巾等擦拭手机表面，并做好手卫生。

咳嗽或打喷嚏时，怎么做？

咳嗽或打喷嚏时，用手肘衣服或纸巾，掩住口鼻。使用后的纸巾应丢到垃圾桶。咳嗽或打喷嚏后，应尽快用流水清洗双手或使用速干手消毒剂进行手消毒。如无清洁双手条件，不可用手直接触摸口、鼻、眼等。

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中国疾控中心专家吴尊友：生熟食物存放的器皿要分开

针对海产品能不能吃的疑问，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友6月15日在接受媒体采访时表示，如果产于目前没有疫情的地方，比如产自广州的海产品运到北京，是安全的。如果是产于疫情流行的地方，比如欧美国家，则有被污染的可能性，但并不是说产自这些地方的海产品就一定会造成病毒的传播。

吴尊友说，新冠病毒目前没有确切的证据证明会通过消化道传播，主要是通过呼吸道和接触传播。对于食物来说，一定要处理好，生熟食物存放的器皿要分开。尽可能吃煮食的食物。切生肉和蔬果的案板要分开。

（资料来源：《新型冠状病毒肺炎公众防护指南（第二版）》、中国青年报、人民健康网）

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