你的血管还畅通吗?12道题自测血管年轻指数

血管畅通是人体健康的基础，不同的生活习惯会对血管健康造成巨大影响。南方医科大学第三附属医院心血管内科主任周滔表示，要保护好血管，最好先了解生活中那些损伤血管的坏习惯。不良的饮食习惯会对血管造成极大危害。

五种坏习惯最伤血管

长期饮食不规律，暴饮暴食，浓油赤酱，高油、高盐、高糖，荤多于素，都会导致营养物质摄入过多，多余的脂质不仅会沉积在血管壁上堵塞血管，还会增加血液黏稠度，容易引发血栓。因此，建议吃饭最好吃七分饱，平时饮食中少吃烧烤、腌制的加工类食品和油炸食品，应少肉多菜，避免脂肪摄入过多。

长期吸烟会导致明显的动脉粥样硬化。香烟中含有尼古丁、一氧化碳、氧自由基、多环芳香烃及丁二烯等多种有害物质，它们通过肺泡与血液中的气体进行交换，到达血管，干扰血液中的脂肪代谢，破坏血管弹性，损害血管内皮，导致动脉粥样硬化的发生、发展以及血栓的形成。

缺乏运动是血管堵塞的一大诱因。长期不运动，血管里面的“垃圾”就没有办法排出，多余的脂肪、胆固醇、糖分等囤积在血液中，使血液变得浓稠肮脏，最终堵塞血管。

长期熬夜可能带来心梗风险。熬夜会使机体过多地分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，造成血管收缩、血液流动缓慢，血液变得黏稠，血液里的垃圾和毒素、氧自由基等明显增加。长期熬夜者的血压、心率调节会呈现为高负荷状态，血管收缩和免疫调节功能也会出现异常。熬夜者可能会出现心脏一过性缺血，同时冠脉粥样硬化以及斑块不稳定的风险也大大增加。

压力大，心情差，精神压力也能引起血管收缩，加速血管老化，使血管变硬。

你的血管还好吗？12道题帮助自测血管年轻指数

1.情绪压抑。

2.过于较真。

3.嗜吃方便面、饼干、点心。

4.偏食肉类食品。

5.不愿运动。

6.每天吸烟支数乘以年龄超过400。

7.爬楼梯时胸痛。

8.手脚发凉，有麻木感。

9.忘性大，经常丢三落四。

10.血压升高。

11.胆固醇或血糖升高。

12.直系亲属中有人死于冠心病或中风。

在上面12条项目中，符合其中4项以下，说明血管年龄尚属年轻；符合7项以下，提示血管年龄超过生理年龄10岁以上；符合8项以上，说明血管年龄比生理年龄大20岁以上。后两种情况提示患糖尿病、心脏病、脑中风的可能性较大。

检测血管年龄的其他方法

除了自测血管年龄外，还有很多种检测血管年龄的方法和硬指标。

1.测量血压。若高压和低压相差50mmHg以上，提示血管硬化，即老化。

2.检测动脉硬化指数。该指数= [血总胆固醇（TC）-高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）]÷高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）。

正常数值为＜4。如果动脉硬化指数≥4，说明已经发生了动脉硬化，而且数值越大，动脉硬化的程度就越高，发生心脑血管疾病的危险性也越高。

3.由医院专门设备检测动脉脉搏波传导速度（PWV）和踝/臂血压指数（ABI）。若PWV≥12m/s，ABI<0.9，提示血管硬化，即老化。

4.X线或CT检查发现动脉管壁钙化。

5.血管超声发现血管管壁增厚，出现不同厚度的软斑块、硬斑块或混合斑块，有的甚至引起管腔狭窄。

6.冠脉CTA或有创的冠脉造影检查，可进一步评估冠脉管腔狭窄的程度。

近代著名的临床医学之父、英国医生奚丁汉曾说过，“一个人的动脉有多老，他就有多老”。 由于血管肩负着全身营养物质的运输和代谢产物的转运等多项功能，一旦血管出现老化，预示其发生心血管疾病的风险就会明显增加。

保持血管年轻化的方法

1.合理膳食，包括低盐少油、多素少荤、多食粗粮和蔬菜。

2.减轻体重，使体重质量指数（BMI）控制在25以下。

3.适量中等强度运动，如快步行走、踏车、跑步等，运动时心率达到最大心率的60%左右。

4.戒烟限酒。

5.心理平衡。

6.控制血压，使血压达标，一般高血压患者至少使血压控制在140/90mmHg以下。

7.降低血胆固醇水平，可服用他汀类药物降低低密度脂蛋白胆固醇，以起到软化血管的作用。

8.坚持降糖治疗。(人民健康综合自生命时报、健康报)

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