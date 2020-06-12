坚持！培养这个习惯降低细菌交叉污染

编者按：习惯是我们长期养成的一个生活方式，拥有一个好习惯是能实现远大目标的前提；而拥有一个健康的好习惯则是为健康的身体增添一把“保护伞”。

使用公筷习惯让你抵御细菌污染

钱江晚报曾联合杭州市疾控中心做了一次实验，测试使用公筷和不使用公筷用餐后的细菌对比。

实验中，有11个人参与这次公筷测试实验。大家总共点了6道菜品，每一道菜都分成了两小盘，一盘使用公筷进食，一盘不使用公筷进食。另外，还特意另外点了两道菜，作为空白对照。

经过对凉拌黄瓜、盐水虾、干锅茶树菇、炒芦笋、咸菜八爪鱼和香辣牛蛙共6道、12份（每道2份）菜品的剩余部分，进行菌落总数检测，结果显示，没有使用公筷的菜品菌落总数均高于使用公筷的同种菜品。以一道干锅茶树菇为例，餐前的菌落数为1100cfu/g，使用公筷的菌落数为4600cfu/g，而没有使用公筷的菌落数为79000cfu/g，这与使用公筷相差了17倍。

杭州市疾控中心健康危害因素监测所所长朱冰说，实验结果说明，使用公筷会减少菜品中的细菌污染。不使用公筷的情况下，一方面大家可能会把自身口鼻腔的细菌通过筷子携带传递到菜品上，另一方面也会导致不同菜品本身携带的细菌交叉污染（尤其是冷菜），这都增加了细菌滋长的机会。

让步伐带上节奏。《新英格兰医学期刊》的一项研究表明，在白天进行短暂快走，可显著降低患上老年痴呆症的风险。因为以有节奏的步伐行走，会改善身体的血液流动，让头脑敏捷。

养成五个好习惯防止老痴提前

学习新语言。发表在美国《神经病学期刊》的研究发现，每天花10分钟学习一项新技能，可帮助避免认知衰退。该研究提出，学习一门新语言，可能比任何药物更有效地对抗老年痴呆症的产生。

不要愤世嫉俗。芬兰一项研究显示，愤世嫉俗者比其他同龄人更易出现头脑功能衰退。科学家推测，沮丧心态会加速头脑老化，影响身心健康。

看点喜剧。根据美国实验生物学联合会的说法，每天花20分钟大笑，可降低压力荷尔蒙，如皮质醇，避免认知衰退。老人不妨在晚餐后看一集喜剧，开怀大笑。

每天刷牙，使用牙线。牙齿健康的人不仅笑容灿烂，更可能保持敏捷的思维。瑞典研究人员发现，不使用牙线的人出现认知障碍的概率更高。

别熬夜，睡足觉。学习与记忆研究发现，每晚睡眠不足6小时，可能导致老年痴呆症。老年朋友最好别熬夜，并保证7小时左右的优质睡眠。

饮食控糖的习惯能保护血管

饮食上控糖。日常饮食中要减少碳水化合物的摄取。糖分能被人体迅速吸收，令血糖值急升，导致胰岛素过度分泌以降糖，而胰岛素具有把糖分转化成甘油三酯的特性，从而会使血液变黏稠。

注意进食顺序。正确的进食顺序是先吃蔬菜、海藻类、蘑菇等热量少、消化需要一定时间的食物。每口食物咀嚼30次以上然后咽下，能在血糖值上升前就有饱腹感；随后再吃主食和肉类，就能防止血糖值上升过快以及热量摄取过量。有研究数据显示，吃慢点，能让饱腹感持续6小时；吃太快，2～3小时后就又有饥饿感。脂肪和蛋白质吸收慢，令血糖值不至上升过快，最好在用餐前先吃点肉类。

练练上肢肌肉。35岁后，基础代谢率会迅速降低，脂肪会堆积，血液也会变得黏稠。增加肌肉能改善代谢，促进脂肪燃烧，改善血液循环。因此中老年人应进行适度的肌肉锻炼，如哑铃运动和扩胸运动能锻炼手臂和上半身的大块肌肉，效果尤佳。（人民健康网综合自重庆晚报网、中国中医药报、生命时报）

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