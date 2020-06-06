全国爱眼日：哪些人群需要定期查眼底

今天是第25个全国“爱眼日”，今年爱眼日的主题：视觉2020，关注普遍的眼健康。本期，中国中医科学院眼科医院和北京中医药大学东方医院的眼科专家为大家解答眼健康方面的问题。

眼前出现固定黑影+闪光，咋回事？

不少人都有这样的经历，当我们在看蓝色的天空、白色的墙壁等较为明亮的背景时，会发现眼前有黑点或是半透明的东西，随着眼球的转动飞来飞去，这是怎么回事呢？

中国中医科学院眼科医院副院长谢立科：大多数飞蚊症是由玻璃体混浊引起的自然老化现象，随着年纪增大或者屈光不正，玻璃体会产生“液化”等改变，患者自觉眼前黑影飘动。所以，生理性飞蚊症多见于中老年人、近视患者以及有白内障手术史的人。轻度的玻璃体混浊对视力的影响不明显，一般情况下也无需治疗。对于玻璃体混浊加重，出现玻璃体后脱离或者出血等改变，可以进行玻璃体激光消融术或者玻璃体切割手术，中医辨证治疗亦有一定疗效。

如果出现生理性飞蚊症，并伴有眼睛干涩，可以用点氨碘肽眼液和玻璃酸钠眼液，并注意用眼卫生。建议此类患者多吃富含碘、锌、硒等微量元素的海产品以及富含维生素A的蔬菜瓜果，其中的营养物质有利于促进玻璃体混浊的代谢和消散。

特别提醒：如果眼前出现固定的黑影或闪光，一定及时到医院找专科医生就诊。这种情况可能是因为眼底视网膜变性，或眼底视网膜裂孔引起的病理性飞蚊症，须要及时采取激光治疗，预防视网膜脱落，避免失明。

白内障手术时机，如何选择？

老年性白内障什么时候做手术最好？需要等它“熟了”吗？

北京中医药大学东方医院眼科主任周剑：白内障是眼睛内的晶状体发生了混浊，阻碍了光线进入眼内，从而导致视物模糊、视力下降的一种眼病。早期白内障的症状主要是视物模糊，早期可以通过外用滴眼液和中医综合治疗延缓发展。对于中晚期白内障而言药物治疗基本无效，主要通过手术方法治疗。

那么，白内障手术时机该如何选择？

中国中医科学院眼科医院副院长谢立科：白内障手术时机主要根据患者视力情况、晶体混浊的程度、病人全身情况以及病人的工作、生活对视力高低的要求等因素来决定。过去认为，老年性白内障要等到看不见东西，白内障完全成熟的时候做手术最好，主要是因为以前的白内障囊内摘除术，晶体完全浑浊才是手术的最好时机。由于科学技术的进步，白内障手术方式有了很大的改进，在白内障成熟之前就可以做。近年来，各种新型人工晶状体不断应用于临床，可满足不同患者的病情、生活和经济条件的需求。

特别提醒：虽然白内障不是急症，患者可以根据自己的需要和感受，自由选择手术的时间。但是，千万不要等到白内障“熟了”，眼睛看不见了再做手术。

孩子总揉眼、眯眼，该咋办？

北京中医药大学东方医院眼科主任周剑：威胁孩子眼健康的最大问题就是近视，一旦发现孩子有眯眼、眨眼、揉眼等异常表现，应当及时就医。即使孩子没有异常表现，也应该每年进行视力、眼轴的检查，了解孩子的远视储备值，低于正常视力还要散瞳验光。若散瞳验光后发现近视，应遵从医嘱进行科学矫正。要知道真性近视是一种不可逆的变化，到目前为止，没有任何药物或仪器，能安全有效的治愈近视，所以家长们不要被各种多媒体所宣传的近视眼能治愈的不实广告所迷惑。另外有些家长认为近视并不可怕，长大了做个近视眼手术就可以摘除眼镜摆脱近视了，但是手术不能解决高度近视所导致的眼底病变，高度近视的眼底病变才是危害视功能的主要原因。近视手术以后会引起眩光、眼睛干涩等症状，如果近视度数比较高，散光又比较大，是不能做近视眼手术的，所以青少年近视重在防控。

特别提醒：防止儿童青少年近视发生和发展，最主要的方法就是科学合理用眼。首先学习时要有明亮的灯光或侧面投入的自然光，其次正确的阅读写字姿势要做到：胸离书桌一拳远，眼离书本一尺远，手离笔尖一寸远。在时间上也要注意一节课的时间不能超过45分钟，网课不能超过25分钟，年龄小的孩子持续近距离作业时间要更短一些。日常生活中或者课间一定要多参加户外活动，每天要确保至少2个小时。

哪些人群需要定期查眼底？

北京中医药大学东方医院眼科主任周剑：眼底是通过瞳孔能看到的眼内部分，包括视网膜、视盘、黄斑及动静脉等，眼底病不仅种类繁多，而且大多对视功能的损害较大，大众普遍缺少对眼底病的正确认知，常常错失了最佳治疗时机，使视力受到不可挽回的损伤，甚至失明，所以眼底的定期检查十分有必要。那么，哪些人群需要定期查眼底呢？

①糖尿病患者。糖尿病患者随着病程的延长，会出现各种各样的并发症，糖尿病性视网膜病变就是糖尿病严重的并发症之一。研究表明，糖尿病5年以上的糖尿病视网膜病变患病率为44.4%，7年以上为56.0%。目前糖尿病性视网膜病变的早期发现及早干预、早治疗，有利于病变的延缓和控制。这种并发症早期无自觉症状，但眼底检查会发现微血管瘤；当病变影响到黄斑会出现视物模糊变形等，此时疾病已经发展到中重度了，眼底检查会发现出血、渗出、黄斑水肿等改变；甚至有些患者突然眼前黑影遮挡出现玻璃体积血甚至机化牵拉视网膜脱离了才来就医，即使手术预后也较差。早发现早治疗是完全可以控制病情和避免致盲的，建议糖尿病患者应在确诊后进行眼底检查，无病变者或病变轻的每年进行复查，病变严重者每3个月进行一次眼底检查。有些患者是因为视力下降查眼底发现问题之后才确诊糖尿病的，所以眼底的检查至关重要。此外一定要积极控制血糖，延缓糖尿病视网膜病变的进展。

②高度近视人群。我们一般将高于600度近视的眼睛称为高度近视眼，高度近视眼的眼轴比普通人更长，视网膜随着眼轴的变长而被牵拉变薄，发生黄斑出血、周边视网膜变性、视网膜裂孔、视网膜脱离等的概率也比正常人高。因此，建议所有患有高度近视的患者，应至少每年做一次散瞳眼底检查，及时发现眼底的病变，避免因视网膜裂孔、视网膜脱离而失明的悲剧产生。

③ 50岁以上中老年人。老年人是许多眼科疾病青睐的群体，老年黄斑变性、视网膜血管阻塞、高血压性视网膜病变等眼底病患病率都会随着年龄的增长而增高，尤其是老年黄斑变性的早期症状不明显，很容易被忽视而延误治疗。所以50岁以上中老年人至少应每年进行一次眼科的检查，及早的发现眼底病变并积极治疗。

④青光眼及有家族史的人群。青光眼是一组以病理性眼压升高、视神经损伤、视野缺损为特征的疾病。因其造成的视野不可逆损伤甚至失明。因早期却没有特殊症状，被称为无声的杀手。部分朋友可能早期伴有眼部胀痛。定期体检测眼压可以早期发现青光眼，一少部分眼压正常的朋友通过体检眼底检查杯盘比异常发现早期青光眼。所以呼吁有家族史、长期黑暗环境下工作的青光眼高危人群一定要定期眼科筛查，早发现早干预，延缓病程的进展。