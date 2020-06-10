3-6岁是预防肥胖关键期 你家娃超重了吗？

不少家长觉得，小孩子胖嘟嘟的很可爱，即使超重了，也不以为然。其实，学龄前阶段是影响一生体重的关键时期，如果一个人3~6岁时体重指数增长过快，青春期及成年肥胖的几率将大幅增加。

3-6岁是预防孩子肥胖关键“窗口期”

国家儿童医学中心慢病管理中心主任米杰在接受人民网采访时曾表示，3-6岁是预防孩子肥胖关键“窗口期”，进入学龄前期后的孩子身高和体重的增生长的速度和体重与2岁以前婴儿期相比，会有明显所下降，体重增速的下降更明显。这其实是正常的自然生长规律。但是不少家长会觉得，出生时胖嘟嘟的孩子，变瘦了，是不是缺乏营养了，然后使劲让孩子多吃，从而导致肥胖。

从肥胖角度来说，学龄前的年龄段是生命周期易发生以后肥胖的第三个关键期（前两个分别是胎儿期和婴儿期）。从人类生物学角度来说，这个时期叫“脂肪重聚”阶段年龄，孩子出生时，脂肪比例比较高，然后逐渐下降，正常发育的孩子，身体的脂肪比例到六七岁开始回弹。“脂肪重聚”的年龄越早，以后越容易发生肥胖。而且，学龄前的肥胖以后更难去纠正。

哪些不良的饮食习惯和儿童肥胖相关

北京中医药大学东方医院儿科医生马佳介绍，1.不吃早餐：文献研究表明不吃早餐的儿童发生超重和肥胖的比例更大。因此养成规律吃早餐的习惯对减少儿童超重肥胖的发生具有重要意义。

2.零食及含糖饮料的摄入：文献研究表明，多次摄入热量较高零食的儿童相比不吃零食的儿童患超重肥胖的概率更大。同时频繁摄入含糖饮料也增加儿童超重肥胖的患病风险。

3.进食过快：研究表明，进餐时速度过快将增加儿童肥胖患病风险。因此当儿童进食时应保持适宜的速度，避免进食过快。

如何判断孩子是否存在超重和肥胖的情况

马佳说，可以初步通过儿童的BMI进行简单的评估。BMI身体质量指数，简称体质指数。BMI计算公式: BMI = 体重(Kg) / 身高 （m），例如：一个52Kg的人，身高是1.55m，则BMI为:52(Kg)/1.55 (m)= 21.6。同时参照《中国0-18岁儿童、青少年体块指数的生长曲线》进行评估（见下图）。

（参考文献：李辉, 季成叶, 宗心南,等. 中国0~18岁儿童、青少年体块指数的生长曲线[J]. 中华儿科杂志, 2009, 47(7):493-498. ）

为孩子健康打好基础，注意三方面

米杰认为，家长除了要注意预防儿童肥胖，还要从三个方面为孩子的健康打好基础。

饮食方面，保证足量钙摄取的同时，多进行户外活动。选择阳光灿烂的晴天在户外活动20分钟，使身体产生充分的维生素D，保障骨骼的健康发育。

睡眠方面，学龄前的孩子推荐每天睡够10~13个小时，并留意孩子是否有打鼾、张口呼吸、盗汗、易惊醒、尿床等问题。一旦发现有以上情况，应及时就医。

运动方面，运动有利于孩子肌肉和骨骼发育，提高心肺功能，预防肥胖。同时，多观察孩子的胸廓发育，定期测量胸围，以便检测孩子的胸廓、胸背肌肉和肺的发育情况。