热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

《防疫课堂》

节后上班如何做好健康防护 送你一份“带饭攻略”

2020年05月07日08:07 来源：人民网-人民健康网

编者按：五一假期结束后，大家又回归上班生活了，疫情防控逐渐向好，但也不能放松警惕。对于上班族来说，如何做好健康防护？午餐应该怎么吃呢？

1.在单人办公室可以不佩戴口罩。在多人办公环境下，如办公室宽松、通风良好，彼此间能保持一定距离且确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩。办公时避免与他人密切接触。

2.如工作环境和条件许可，应在上、下午进行工间活动，避免长时间久坐或保持固定工作姿态。

3.要保持环境卫生清洁，做到勤洗手，及时清理垃圾，公用物品及公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。

4.集体用餐时，尽量避开就餐高峰，就餐期间不扎堆，不聊天。鼓励打包带走就餐。尽量使用自备餐具。等候时、就餐后要全程佩戴口罩。取餐、就餐时人员间距应保持1米以上。不和他人分享餐食。

5.点外卖就餐时，尽量选择无接触配送。取餐后洗手，保持卫生。

6.用餐后，将废弃口罩、废弃饭盒弃置于指定位置，避免二次污染。

7.在疫情防控期间，按照“非必须，不举办”的原则，尽量减少或避免举办大型会议及群体性活动。如必须开会建议召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，减少每个会场的聚集人数，避免不同会场之间的人员流动。进入会场要佩戴口罩，注意不要同时摘掉口罩喝水。会议时间最好要控制在1小时以内。传阅文件前后，都需要洗手。尽量使用无纸化办公。

8.避免与他人近距离接触。接待外来人员时，双方正确佩戴口罩。需要外出时，应按对方单位要求，实名登记相关身份和车辆信息，配合做好体温检测。外出返回后，应及时洗手，有需要的情况下可以做局部消毒。有条件的单位建议应用智能化设备和技术，提高工作效率，尽可能减少人员接触。

9.同事之间沟通不握手、不拥抱，注意佩戴口罩。尽量采取电话或者网络沟通。

10.不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用手肘或纸巾遮住口鼻，不要用手接触口鼻眼。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。

11.返岗复工后，任何时候出现发热、干咳等症状，要第一时间主动向单位和社区报告，并做好防护，立即就近就医。

小贴士：上班族的“带饭攻略”

不少上班族加入了“带饭大军”，毕竟除了为健康着想外，疫情期间在家“苦练”的厨艺也不能浪费。

准备午餐要带的饭，并不是头一天简单将剩菜装进盒子里就好。考虑到存放时间和加热方法的局限性，准备盒饭要比平时做菜更加用心。

营养专家推荐5个带饭技巧，让你的饭盒里兼备健康和美味。

1.营养搭配均衡

膳食指南要求一餐里营养均衡：蛋白质10%~15%、脂肪20%~30%、碳水化合物60%~70%。

也就是说，一份盒饭应该由至少一份肉类、一份蔬菜、一份主食组成。

自己准备盒饭，可以学习下面几个技巧：

蛋白质类可优先选择蛋、无刺鱼类、牛肉、鸡肉、豆制品等操作简单的食材。

蔬菜尽量选适合再加热的根茎类蔬菜，如西兰花、土豆、胡萝卜等。

主食可在米饭中加入豆类、藜麦、玉米、紫薯等一些粗粮，或是加入南瓜、豌豆丁、胡萝卜、香肠来做一锅出焖饭。煮好的土豆也可以压成泥，作为午餐的主食。

还可以准备一些好清洗的应季水果，饭后食用。

2.晾凉后再存放

热食物突然进入低温环境，食物的热气会引起水蒸气凝结，促使霉菌生长，从而导致冰箱里的食物霉变。

食物做好后，应该先用干净的餐具装进饭盒里，在室温下放凉后再放进冰箱保存。

3.不同菜分开放

不同食物放在一起不仅会串味，影响再吃时的口感，还可能造成细菌交叉污染。建议使用分格式的饭盒，将不同的菜分开放置。

4.食物存放有期限

上班中午带的饭，最好当天早上起来做。如果时间实在来不及，也要注意保存期限。

世界卫生组织建议，熟食在室温下不得存放2小时以上；冷藏（5℃以下）不要超过3天；剩饭菜加热的次数不应该超过1次。

5.吃前要热透

除了合理储存，加热也是保障食物卫生的关键。低温只能抑制细菌繁殖，不能彻底杀死细菌。吃的时候要把菜整体加热到100℃，保持3分钟以上。

用微波炉加热时，应适当搅拌，以避免食物灭菌不彻底，增加食物中毒风险。（人民健康网综合自北京市疾病预防控制中心、生命时报）

防疫课堂

五一归来防疫不可松 3个叮嘱为战疫加把锁

五一外出归家后，如何做好清洁消毒

五一居家 花式运动让战“疫”健身两不误

五一假日享美食，这些美食助力疫情防控!

五一期间，在外用餐如何做好个人防护？

五一假期逛街购物，这些防疫知识要知道！

五一假期将至，乘坐交通工具防疫指南

因疫情影响，推迟了孩子疫苗接种 该怎么办？

北京高三今返校 健康防护"一日攻略"来啦!

五一出游如何战疫？疾控专家为你划重点

五一假期出游是否有风险？疾控专家解答来了

疫情期间别喝粥？战疫早餐应该这样吃！

五一如何安心出游？先看看这三道免疫力“思考题”

"五一"小长假将临 外出游玩一定要做好两件事

解除隔离后居家防护怎么做？指南来了！

战“疫”时期健身不能停 旱地游泳提高免疫力

 

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn