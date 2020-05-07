《防疫课堂》
节后上班如何做好健康防护 送你一份“带饭攻略”
编者按：五一假期结束后，大家又回归上班生活了，疫情防控逐渐向好，但也不能放松警惕。对于上班族来说，如何做好健康防护？午餐应该怎么吃呢？
1.在单人办公室可以不佩戴口罩。在多人办公环境下，如办公室宽松、通风良好，彼此间能保持一定距离且确认健康状况良好情况下可以不佩戴口罩。其它工作环境或无法确定风险的环境下应佩戴口罩。办公时避免与他人密切接触。
2.如工作环境和条件许可，应在上、下午进行工间活动，避免长时间久坐或保持固定工作姿态。
3.要保持环境卫生清洁，做到勤洗手，及时清理垃圾，公用物品及公共接触物品或部位要加强清洗和消毒。
4.集体用餐时，尽量避开就餐高峰，就餐期间不扎堆，不聊天。鼓励打包带走就餐。尽量使用自备餐具。等候时、就餐后要全程佩戴口罩。取餐、就餐时人员间距应保持1米以上。不和他人分享餐食。
5.点外卖就餐时，尽量选择无接触配送。取餐后洗手，保持卫生。
6.用餐后，将废弃口罩、废弃饭盒弃置于指定位置，避免二次污染。
7.在疫情防控期间，按照“非必须，不举办”的原则，尽量减少或避免举办大型会议及群体性活动。如必须开会建议召开视频或电话会议，或将大的聚集会议拆分成小型会议，减少每个会场的聚集人数，避免不同会场之间的人员流动。进入会场要佩戴口罩，注意不要同时摘掉口罩喝水。会议时间最好要控制在1小时以内。传阅文件前后，都需要洗手。尽量使用无纸化办公。
8.避免与他人近距离接触。接待外来人员时，双方正确佩戴口罩。需要外出时，应按对方单位要求，实名登记相关身份和车辆信息，配合做好体温检测。外出返回后，应及时洗手，有需要的情况下可以做局部消毒。有条件的单位建议应用智能化设备和技术，提高工作效率，尽可能减少人员接触。
9.同事之间沟通不握手、不拥抱，注意佩戴口罩。尽量采取电话或者网络沟通。
10.不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用手肘或纸巾遮住口鼻，不要用手接触口鼻眼。口鼻分泌物或吐痰时用纸巾包好，弃置于有盖垃圾箱内。
11.返岗复工后，任何时候出现发热、干咳等症状，要第一时间主动向单位和社区报告，并做好防护，立即就近就医。
小贴士：上班族的“带饭攻略”
不少上班族加入了“带饭大军”，毕竟除了为健康着想外，疫情期间在家“苦练”的厨艺也不能浪费。
准备午餐要带的饭，并不是头一天简单将剩菜装进盒子里就好。考虑到存放时间和加热方法的局限性，准备盒饭要比平时做菜更加用心。
营养专家推荐5个带饭技巧，让你的饭盒里兼备健康和美味。
1.营养搭配均衡
膳食指南要求一餐里营养均衡：蛋白质10%~15%、脂肪20%~30%、碳水化合物60%~70%。
也就是说，一份盒饭应该由至少一份肉类、一份蔬菜、一份主食组成。
自己准备盒饭，可以学习下面几个技巧：
蛋白质类可优先选择蛋、无刺鱼类、牛肉、鸡肉、豆制品等操作简单的食材。
蔬菜尽量选适合再加热的根茎类蔬菜，如西兰花、土豆、胡萝卜等。
主食可在米饭中加入豆类、藜麦、玉米、紫薯等一些粗粮，或是加入南瓜、豌豆丁、胡萝卜、香肠来做一锅出焖饭。煮好的土豆也可以压成泥，作为午餐的主食。
还可以准备一些好清洗的应季水果，饭后食用。
2.晾凉后再存放
热食物突然进入低温环境，食物的热气会引起水蒸气凝结，促使霉菌生长，从而导致冰箱里的食物霉变。
食物做好后，应该先用干净的餐具装进饭盒里，在室温下放凉后再放进冰箱保存。
3.不同菜分开放
不同食物放在一起不仅会串味，影响再吃时的口感，还可能造成细菌交叉污染。建议使用分格式的饭盒，将不同的菜分开放置。
4.食物存放有期限
上班中午带的饭，最好当天早上起来做。如果时间实在来不及，也要注意保存期限。
世界卫生组织建议，熟食在室温下不得存放2小时以上；冷藏（5℃以下）不要超过3天；剩饭菜加热的次数不应该超过1次。
5.吃前要热透
除了合理储存，加热也是保障食物卫生的关键。低温只能抑制细菌繁殖，不能彻底杀死细菌。吃的时候要把菜整体加热到100℃，保持3分钟以上。
用微波炉加热时，应适当搅拌，以避免食物灭菌不彻底，增加食物中毒风险。（人民健康网综合自北京市疾病预防控制中心、生命时报）
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