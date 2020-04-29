天气升温戴口罩闷热还长痘 “摘”还是“戴”看看专家建议

编者按：五一将至，立夏将到，但防疫的步子不能停，勤洗手戴口罩也是老生常谈，可是新的问题又来了，随着气温上升，戴口罩又闷又热还长痘，皮肤也容易损伤，在这战疫的特殊时期如何做到既关注面子，又做好防疫，来看看专家的建议。

戴口罩为何易长痘？

我们先看看口罩的结构。一次性口罩一般分为三层：外层为阻水层，可阻隔飞溅的液体；中层为过滤层，可有效阻隔微粒；内层为吸水层，可吸收佩戴者口鼻的水汽。

上海疾控专家表示，长时间佩戴口罩会造成面部与口罩之间的环境潮湿闷热，促使毛囊皮脂腺导管上皮细胞含水量增加、体积增大，导致急性阻塞，从而引发痤疮（即“痘痘”）。

佩戴口罩时一定要分清内外面，否则非但达不到防护作用，还可能引发皮肤不适反应。

戴口罩长痘的其他原因

上海疾控专家认为，如果口罩佩戴正确、时间适当、潮湿后及时更换，却还是长痘痘，那可能是使用的护肤产品过油过厚。

上海疾控专家表示，有些人在选择护肤品时喜欢选择矿油类产品。这类产品能保湿滋润，但由于佩戴口罩时皮肤表面的水分蒸发速度较不佩戴口罩慢，矿油类产品反而会增加皮肤负担。因此，建议选择质地轻薄的护肤品，避免使用含矿油、植物油、硅烷类成分的产品。

长痘了这么办？

北京协和医院皮肤科住院医师吴超表示，出现痤疮后，首先要辨别是炎性痘痘还是闭合性粉刺。炎性痘痘通常颜色鲜红、压着疼痛、有黄白色分泌物或脓头；而闭合性粉刺通常为肤色、压着不疼、小米粒大小、尖顶状、中央可能有黑头或白头。针对炎性痘痘用夫西地酸乳膏、莫匹罗星软膏、盐酸环丙沙星凝胶等抗生素软膏即可缓解。针对闭合性粉刺可以涂阿达帕林凝胶或维A酸乳膏，但这两种药物具有光敏性及刺激性，需晚上清洁面部、涂完保湿产品之后少量点涂于粉刺上，不要大面积揉。若痤疮较为严重，需要及时就医，在医生的指导下加用口服药物治疗。此外，专家提醒，对于已经形成的痘痘，千万不要自己挤或者抠，否则更容易留下痘印或痘坑。另外注意，平时多吃富含维生素和纤维素的蔬菜水果，尽量不要熬夜，保持心情舒畅，学会减压。少喝酒、少吃辛辣刺激、油腻或高糖的食物，这些可能会使皮肤出油增多，加重痤疮。

北京协和医院皮肤科主任医师刘洁针对佩戴口罩导致脸部痘痘加重的问题也给出建议，首先需要注意面部清洁，如果化妆或者涂防晒霜，回家后要先卸妆，选择适合肤质的洗面奶在面部揉搓清洁，然后用清水清洗干净。在饮食方面，要注意少吃辛辣、刺激的食物，少吃甜食。

口罩导致的皮肤问题还有哪些？

1、压力引起的皮肤损伤。由于长时间佩戴较紧的口罩，如N95口罩及某些挂耳式口罩，鼻部、面颊、下颌、耳后等接触口罩边缘部位的皮肤出现红斑、勒痕，同时可能伴有疼痛，严重者还会出现皮肤破溃、糜烂。对此情况，尽量避免使用挂耳式口罩，改用头部系带式的医用外科口罩，每隔1～2小时松松绑带。如果因职业因素需长期佩戴N95口罩，可以提前在受压明显的部位贴医用水胶体敷料预防压伤。针对已经出现了损伤的皮肤，要先判断严重程度。如果压痕较轻，涂抹润肤剂即可，一段时间后压痕可自行消退；如果局部出现红斑、肿胀，可以用生理盐水冷湿敷；如果出现比较重的瘀斑，可以涂改善局部血液循环的药膏，如多磺酸粘多糖乳膏；如果压迫严重，出现了破溃或糜烂，可以涂抗生素软膏预防局部感染，抗生素软膏吸收后可以喷重组牛碱性成纤维细胞生长因子，促进创面愈合。

2、潮湿引起的皮疹。当连续佩戴密闭性强的口罩时，口罩内部出汗多，长期潮湿的环境会导致皮肤发白、浸渍、起皱。对此可以提前在面部涂润肤剂。每隔2～3小时摘掉口罩并擦干汗液，补涂润肤剂，促进皮肤恢复。

3、接触性皮炎。一些人由于佩戴了劣质口罩，对口罩的材料过敏，接触口罩的部位及附近皮肤出现红斑、红丘疹，并伴有瘙痒，严重者可能会出现水肿、水疱、渗出。针对出现了红斑、红丘疹、瘙痒，可以涂抹炉甘石、氧化锌糊等药物止痒；若情况严重，出现肿胀、渗出甚至水疱，需要联合口服抗过敏药，并及时就医。

戴口罩、勤洗手还是对自己最好的保护

虽然戴口罩可能会带给人们很多的皮肤问题，但是，目前全国大部分地区已经或即将复工复学，一边上班上学，一边继续抗疫，这或许将是我们很长一段时间必须面对的新常态。首都医科大学附属北京胸科医院副院长、中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心副主任李亮表示，对于传染病的普遍预防，两个措施最有效：戴口罩和保持手卫生。随着我国目前“外防输入愉防反弹”的战疫形式下，继续戴口罩、勤洗手，少去高风险场所，仍是对自己和他人最好的保护。

戴口罩是最有效减少人和人传播的一种方式。李亮解释说，在疫情得到完全控制之前，应该继续保持戴口罩这种习惯，尤其是在人群比较密集的地方、办公场所等，带口罩不仅是保护自己，也是对别人的保护，从而避免疫情的传播。

如何正确配戴口罩？

一般来说，口罩颜色深的一面为外面，即阻水层。浅的一面为内面（吸水层）。

两面都是白色的口罩则需要查看口罩的金属条，一般口罩金属条只会在一侧突起，另一侧不突起，突起的这一侧应该是外面，不然压下鼻夹时，无法有效密合。

此外，大家还可以结合口罩布面的褶皱来帮助自己区分，一般褶皱开口向下的为外面。

佩戴口罩的过程中，如口罩内面潮湿，则应该更换口罩；如感觉潮湿气闷，可以选择空旷人少的地方摘掉口罩，休息片刻。

这些些情况可以摘口罩

3月18日，国家卫健委印发《公众科学戴口罩指引》，明确普通公众在居家、户外，无人员聚集、通风良好的场所，可不佩戴口罩。

这些地方还需要继续戴口罩

一是身处人员密集的场所，例如乘坐电梯、公共交通工具，应随身带好口罩，与他人保持一米的安全距离。

二是特定场所的工作人员。例如火车站、机场、公共交通工具、养老院、福利院、监狱的工作人员应该佩戴口罩。

三是部分重点人员。包含病人、疑似病人、密切接触者、境外来的回国人员，应该佩戴口罩。

四是有职业暴露情况的工作人员，例如医护人员，从事疫情防控的警察、保安，保洁人员等，这些人群也应该在工作时佩戴口罩。（人民健康网综合自原创、人民网-科普中国、上海疾控中心微信公众号）

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