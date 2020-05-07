开学后，学生如何科学佩戴口罩？

海南省疾控中心专家提醒：由于国外疫情居高不下，国内本地病例也时有发生，我省外防输入的压力依然很大，加之无症状感染者也具有传染性，新冠肺炎疫情尚在防控，口罩仍须佩戴。

一、学生什么时候需要佩戴口罩？

在学校教室里上课是一个聚集性非常强的场所，要求必须戴口罩。

在校园内封闭、人员密集场所，教职员工和学生应佩戴口罩。

二、体育运动时无须戴口罩

通风良好和人员密度低的场所如在户外、运动场，人员没有那么多，人和人之间间隔比较大的情况下可以不戴口罩。

如果床距超过一米，睡觉时可不戴口罩。进行体育活动时需要大量的呼吸，不需要戴口罩。学校体育课尽量安排在通风的户外进行，尽量选择可保持一定距离的运动项目，避免密切接触。

三、如何正确选择口罩？

一般情况下使用一次性医用口罩或医用外科口罩。要选择合适尺码的口罩，保证口罩密闭性。

学生在学校里没有必要使用高级别的口罩如N95，口罩的防护等级越高，佩戴就会造成呼吸困难。

四、如何正确佩戴口罩？

首先要分清正反面，一般来说颜色深的是正面也就是向外的。如果正反面都是一个颜色，那就要通过口罩表面的褶皱来区分，褶皱开口向下的是正面。建议家长在口罩的正面做一些小标识来帮助学生区分，比如贴个标签，涂个小圆点等。戴口罩时要用双手紧压鼻梁两侧的金属条，而后向下拉伸口罩，不留褶皱。戴框架眼镜的学生建议先戴好口罩，再戴眼镜。

五、多长时间更换口罩？

口罩不能一直重复使用，建议一天一更换。口罩变形、弄湿或弄脏时也要及时更换。建议每天准备至少2个口罩，方便学生替换。

六、学生要养成良好的生活和卫生习惯

学生要认真了解新冠肺炎以及疫情防控的基本要求，养成良好的生活和卫生习惯，适度体育锻炼，同时要加强营养，安排好作息，保障好睡眠，勤洗手、勤通风。

七、家长要多注意学生的身体变化

家长除了要了解新冠肺炎及其防控措施之外，还要做好自我防护。同时，多注意学生的身体、心理变化，及时和学校做好沟通。（记者马珂 陈蔚林）