长时间佩戴口罩会“烂脸”？专家教你如何应对皮肤损伤

疫情期间，长时间佩戴口罩使很多人产生了皮肤不适。尤其是一些工作性质特殊的人群，如医务工作者，由于从早到晚佩戴口罩，甚至出现了“肉眼可见”的皮肤损伤。口罩之下，存在着哪些皮肤隐患？该如何保护好“脸面”，应对皮肤损伤呢？

口罩导致的皮肤问题有哪些？

1、压力引起的皮肤损伤。由于长时间佩戴较紧的口罩，如N95口罩及某些挂耳式口罩，鼻部、面颊、下颌、耳后等接触口罩边缘部位的皮肤出现红斑、勒痕，同时可能伴有疼痛，严重者还会出现皮肤破溃、糜烂。

2、潮湿引起的皮疹。当连续佩戴密闭性强的口罩时，口罩内部出汗多，长期潮湿的环境会导致皮肤发白、浸渍、起皱。

3、接触性皮炎。一些人由于佩戴了劣质口罩，对口罩的材料过敏，接触口罩的部位及附近皮肤出现红斑、红丘疹，并伴有瘙痒，严重者可能会出现水肿、水疱、渗出。

4、痤疮。由于口罩内部环境潮湿、温度高，影响皮脂腺的分泌，皮肤出油增多，可能导致痤疮（即“痘痘”）的出现或加重。

在上述四种口罩引起的皮肤问题中，前两种皮肤问题可能发生于任何肤质的人群，接触性皮炎好发于过敏体质者，痤疮易发生于油性皮肤的人群。

如何有针对性地应对皮肤损伤?

1、预防压力引起的皮肤损伤，可尽量避免使用挂耳式口罩，改用头部系带式的医用外科口罩，每隔1～2小时松松绑带。如果因为职业因素需长期佩戴N95口罩，可以提前在受压明显的部位贴医用水胶体敷料预防压伤。针对已经出现了损伤的皮肤，要先判断严重程度。如果压痕较轻，涂抹润肤剂即可，一段时间后压痕可自行消退；如果局部出现红斑、肿胀，可以用生理盐水冷湿敷；如果出现比较重的瘀斑，可以涂改善局部血液循环的药膏，如多磺酸粘多糖乳膏；如果压迫严重，出现了破溃或糜烂，可以涂抗生素软膏预防局部感染，抗生素软膏吸收后可以喷重组牛碱性成纤维细胞生长因子，促进创面愈合。

2、预防潮湿引起的皮疹，可以提前在面部涂润肤剂。每隔2～3小时摘掉口罩并擦干汗液，补涂润肤剂，促进皮肤恢复。

3、针对接触性皮炎，如果出现了红斑、红丘疹、瘙痒，可以涂抹炉甘石、氧化锌糊等药物止痒；若情况严重，出现肿胀、渗出甚至水疱，需要联合口服抗过敏药，并及时就医。

4、出现痤疮后，首先要辨别是炎性痘痘还是闭合性粉刺。炎性痘痘通常颜色鲜红、压着疼痛、有黄白色分泌物或脓头；而闭合性粉刺通常为肤色、压着不疼、小米粒大小、尖顶状、中央可能有黑头或白头。针对炎性痘痘用夫西地酸乳膏、莫匹罗星软膏、盐酸环丙沙星凝胶等抗生素软膏即可缓解。针对闭合性粉刺可以涂阿达帕林凝胶或维A酸乳膏，但这两种药物具有光敏性及刺激性，需晚上清洁面部、涂完保湿产品之后少量点涂于粉刺上，不要大面积揉。若痤疮较为严重，需要及时就医，在医生的指导下加用口服药物治疗。此外，专家提醒，对于已经形成的痘痘，千万不要自己挤或者抠，否则更容易留下痘印或痘坑。另外注意，平时尽量不要熬夜，少喝酒、少吃辛辣刺激、油腻或高糖的食物，这些可能会使皮肤出油增多，加重痤疮。

受访专家：北京协和医院皮肤科住院医师吴超

本文由北京协和医院皮肤科主任晋红中进行科学性把关。