提高免疫力，合理营养为健康保驾护航

中国自古以来都讲“民以食为天”，可见饮食在人们心中的重要性。从身体机能来看，科学、营养的三餐提供了每日所需能量。现今，“吃出免疫力，提高抵抗力”不仅仅只是一句口号，我们可以通过合理的营养搭配、科学的食物组合来满足人体所需各种营养素，提高免疫力。

一般来讲，人体所需营养量该如何衡量？良好的饮食习惯有助于身体健康，那么该如何通过饮食提高免疫力？保健品是否真的能提高人体免疫力？

2020年5月21日（周四）上午9:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国医学科学院北京协和医院临床营养科副主任、中国营养学会临床营养分会主任委员陈伟教授进行视频访谈，与大家在线分享通过饮食提高免疫力的方法。

专家简介

陈伟，中国医学科学院北京协和医院临床营养科副主任，博士学位，主任医师，博士生导师。中国营养学会临床营养分会主任委员；中国医师协会营养医师专业委员会副主任委员；中国医疗保健国际交流促进会营养与代谢管理主任委员；中华医学会肠外肠内营养学分会委员，老年学组副组长。

擅长：致力于临床患者的各种类型的营养不良防治工作，从人工营养支持的适应证把握、支持途径的建立与选择、营养支持的实施全过程以及终末期营养支持的缓和医学工作。

饮食与免疫力有什么关系？

人体通过完整的免疫系统对抗外来微生物的侵袭，免疫这道“防火墙”分成3层机构，每一层的重要组成成分都是蛋白质。然而蛋白质的主要来源是依靠人体摄入，只有吃进身体足够的营养和蛋白质，抵抗力才会有丰富的物质基础，发挥“免疫”功能。“吃出健康等于吃出免疫力”，陈伟教授如是说。

对于一般人群，如何通过饮食来提高自身免疫力？

遵循2016年中国营养学会推出的中国居民膳食指南中的基本原则：

第一、摄入充足的能量。因为能量是保证人体各种营养物质充足的一个最基础的要求。

第二、保证合理的营养摄入，科学搭配食物。均匀的摄入谷/薯类、蔬菜/水果类、肉/蛋/奶/豆类、以及油脂类四大类的食材，配合足量的水分，保证身体平衡营养。

第三、注意食物卫生，避免生食。保持平衡的营养膳食，做好食品卫生的防护，尽量把食物煮熟，避免生食。

陈伟教授介绍道：“吃出免疫力，提高抵抗力，不再是一句口号，要通过科学合理的营养搭配，补充优质蛋白食物，配合充足的微量营养素，为您及家人的健康保驾护航。”

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