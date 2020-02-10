民政部：社区必须加快补齐防控措施不严、手段滞后等短板

人民网北京2月10日电 （记者许心怡）10日下午，国务院联防联控机制就加强基层社区疫情防控有关情况举行发布会。针对“有些未出现确诊病例的地方，社区防控工作没那么严格和规范”的现象，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，这个问题在当前尤为重要，目前有些地方确实存在社区防控人手不足、防控物资短缺、防控条件简陋、防控措施不严、防控手段滞后等问题，必须加快补齐短板。针对上述情况，下一步要继续做好“五点”工作。

一是落实防控责任。各级党委政府要督促社区落实疫情防控责任，落细落实防控方案。对实行24小时值班制度的重点地区，要坚决落实专门人员和值守责任，人手不足的，可派机关事业单位人员到社区帮助工作。

二是强化资源保障。各地要为社区配备必要的防疫物资，重点加大卫生防护资源的保障力度，面向社区组织和社区工作者开展疫情防控卫生防护知识培训，合理安排社区工作者轮休，帮助他们提高做好社区防控工作的意识和能力。

三是完善管理制度。落实社区外来人员登记制度，对尚未实行24小时值班制度的其他地区，要积极推广社区二维码进出凭证等信息化模式，发挥社区门禁系统和公共视频监控作用，鼓励各类互联网企业依托已有平台或程序开发符合社区防控要求的功能应用。

四是提高精细化水平。要加强对社区公共道路、公共空间、公共设施和公用器材的日常消毒，实现现有资源的防护效能最大化。社区党员要发挥带头作用，社区志愿者要积极参与，社区居民要主动配合，用人人参与的合力弥补人手紧张的短板。

五是坚持依法防控。严格依法实施社区防控措施，加大对危害社区防控行为的执法力度，组织社区开展疫情防控普法宣传，引导广大社区居民增强法治意识，依法支持和配合疫情防控工作。