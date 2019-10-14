高血压患者秋季注意啥?在家咋正确测血压?

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

为何转季之时血压不稳

昼夜温差大，血压会升高

根据多项研究表明，气温对血压是有明显影响的，当气温降低时，机体为了维持正常体温，全身血管较温暖炎热时明显收缩，血管阻力增大，为了保证全身供血，血压便明显升高了。

一般来说，温度每降低1℃，收缩压升高1.14mmHg，舒张压升高0.58mmHg。当天气突然变冷或者早晚温差较大的时候，血压波动会更明显，而老年人因为血管弹性差，血压波动更加明显。

血压飙升可引起心梗和脑梗

高血压是动脉粥样硬化的一个重要原因。研究表明，无论是收缩压还是舒张压的升高，都会导致动脉粥样硬化的发病率明显升高。这可能是由于高血压时，动脉壁承受较高压力，内皮细胞损伤，坏胆固醇（LDL-C）易于进入动脉壁，形成泡沫细胞并刺激平滑肌细胞增生，引发动脉粥样硬化。

长期进行性动脉粥样硬化可引起冠心病及脑血管供血不足等疾病，而血压的骤升骤降更是急性心肌梗死、脑出血及脑梗死的重要诱因。

饱食常会引起心血管意外

不仅仅是气温，饱餐、情绪激动、熬夜劳累等均可引起血压升高。

秋季进补的传统由来已久。一来，秋季丰收，用美食来庆祝再好不过，也是为即将进入寒冬做准备；二来天气逐渐转凉，没有了夏季的燥热，人们胃口逐渐好转，而消化器官要工作，腹腔内脏器官血管扩张使血流充足以保证需要，四肢血管为保证内脏血液供应，就要让血管收缩，给急需处提供保障，从而引起血压升高。

高血压患者秋季要注意些什么？

1、要注意保暖，适当添衣

秋季气温降低，高血压患者又以老年人居多高血，他们对环境温度变化的适应性比较差。所以高血压患者在外出的时候，应注意保暖，因为寒冷天气会刺激内肾上腺分泌增强，导致血管收缩，使血压升高。

2、适量运动

适度的运动对降低血压也有很好的效果。首先推荐有氧运动，而有氧运动中最实用的是慢跑。高血压患者，应尽量避免在运动中做推、拉、举等力量性练习或憋气练习，应选择全身性、有节奏、易放松的运动项目。另外，运动时间最好在饭后2个小时，不要空腹运动，以免发生低血糖。

3、调节饮食

饮食清淡少盐，可适当多吃一些润燥、降压的食物。比如绿叶蔬菜、海带、胡萝卜、西红柿、茄子等，这些食物中含有丰富的钾离子，可以对抗钠离子对血压升高的作用。切勿过腻过饱，注意平时多喝水。

4、调节情绪

情绪的波动也会引起血压波动，一些不良的情绪会通过增加有关激素的分泌，促使小动脉痉挛收缩而使血压产生波动、升高，甚至发生心脑血管并发症。高血压患者要调节和控制好自己的情绪，保持愉悦的心情，少生气，避免过激的情绪，防止血压波动。

在家如何量血压才准确？

记住！测血压的正确姿势很关键

准确量血压并非简单的事，有很多细节会让血压读数不准。在家里，如何量才准确?美国测血压声明中给出了一些建议：

力推电子血压计：首选电子血压计，因为它有电子压力传感器，可以减少人为错误，应使用经认证的上臂袖带血压计，这种血压计准确可靠。

袖带尺寸要对：血压测不准最常见原因就是袖带不合适，袖带气囊长度应达到上臂周长的75%~100%，袖带气囊宽度应达到上臂周长的37%~50%(长宽比2:1)。对于过于肥胖者，手臂袖带不够用，可用腿部袖带。

测血压姿势要正确：测前至少静坐5分钟、排尿，测前30分钟勿运动、喝咖啡和吸烟；测血压时，袖带最好直接和上臂接触。仰卧时，手臂下需要适当垫高。坐位时，要坐有靠背的椅子，身体放松。测量时跷二郎腿，会使收缩压舒张压增加，双脚要平放。

注意！这种高血压赶紧去医院

老年人一旦发现血压升高就很紧张，但其实只有约5%左右的高血压病人需要去医院紧急降压。要注意，有种高血压急症不能在家处理，要进入医院紧急抢救，需要在短时间内把血压降下来：

如在精神创伤、情绪变化、过度疲劳、寒冷刺激、气候变化和内分泌失调等影响下，血压骤然升到180~200/120mmHg以上。

同时出现心、脑、肾、大血管的急性损害表现，患者感到突然头痛、头晕、视物不清、恶心、呕吐；胸闷、胸痛、心慌、气促、不能平卧、烦躁不安、大患淋漓；面色苍白或潮红、两手抖动、暂时性肢体麻木运动障碍、失语、甚至抽搐昏迷。

除此之外，还有些高血压患者出现血压增高而无急性靶器官损害的情况，就是说只是测量的血压较高，并无明显不适，或只有轻微头晕、头胀，这种情况就不需要到医院急诊紧急降血压，而只要在几小时到一天内将血压降低就可以了，调整口服用药就可以把血压控制。

如果在家里发现血压升高，且并无明显不适，您可以：

立刻休息：找个地方躺下来，平卧位或半卧位，在光线柔和、空气流通的地方，周围不要大声喧哗、安心静养。

监测血压：间隔5~10分钟监测血压一次，一般需要测量2~3次，取平均值比较准确。测量血压的上臂与心脏在同一个水平面，四肢肌肉放松，观察血压是否能够自然下降。

血压控不好，脏器会报警

在很多情况下，高血压对人体的影响就像“温水煮青蛙”，开始一段时间病人可能并未感到不适，但机体长期处于“高压”状态下，会慢慢给脏器带来损害。

心慌、胸闷，心脏在“诉苦”。如果高血压患者出现心慌、胸闷、胸痛、下肢水肿等症状，说明心脏已经出了问题。血压长期处于较高水平，会导致心脏扩大、心脏电活动紊乱，逐步引起心脏舒张、收缩功能减退。此时，患者会出现心悸、心律不齐，还可能因为冠状动脉粥样硬化、狭窄而出现活动后胸闷、胸痛等症状。因此，高血压患者出现上述症状，要尽早到医院做心电图、心脏彩超等检查，必要时还要做冠状动脉造影检查，明确有无血管狭窄、堵塞，避免发生严重后果。

眼皮肿、夜尿多，肾在“呼救”。高血压患者如果发现眼皮肿、夜尿增多，或血尿、泡沫尿，说明肾脏功能出了问题。肾脏是我们身体的“净化器”，其功能减退与长期高血压导致肾小球动脉硬化、肾脏滤过功能下降有关。此时，除了进一步控制血压外，要及时到医院做尿常规检查，了解有无尿蛋白，还要做肾脏彩超，看肾脏结构是否出现异常。

两臂压差大，动脉在“抱怨”。每个人的双上肢血压都略有不同，身体健康者差值可达5~10毫米汞柱，但高血压患者若出现两臂血压差很大，或走路时间长了下肢疼，休息后好转，说明上肢或下肢动脉已经硬化，甚至狭窄、闭塞。这与高血压长期控制不佳，合并外周动脉粥样硬化有关。此时，患者应尽快到医院做血管超声、增强CT、血管造影检查，明确堵塞部位，尽早采取相关治疗。

头晕、身体发麻，脑血管在“挣扎”。如果高血压患者突然出现头晕、视物模糊、上下肢运动障碍或麻木、言语不清等情况，说明脑供血出了问题，影响到大脑功能，发生了脑中风。这是由于血压长期过高，令脑血管堵塞或破裂所致。家属应立即拨打120，方便医生尽快给患者进行头颅CT检查，做好溶栓治疗或介入取栓治疗的准备。

注意！老年人的高血压有点特别

老年人是一个独特的群体，其高血压也有着区别于其他人群的临床特点，具体包括：

压差大。老年高血压以收缩压升高为主，压差比较大。这是因为，他们各器官呈退行性变化，尤其是心血管系统，动脉硬化明显，几乎成了无弹性的管道。心脏射血时，主动脉不能完全膨胀，动脉内骤增的血容量得不到缓冲，导致收缩期血压增高，而舒张压相对较低，脉压差进而增大。

波动大。老年高血压波动较大，一天中忽高忽低，特别是收缩压。这主要由于老年患者血管压力感受器敏感性减退所致。因此，在采取降压药物治疗期间，不能以1次测量结果衡量血压是否正常，应每天至少测2次，且随时不舒服随时测，并在医生指导下调整用药。

可能是假性的。老人由于动脉硬化，容易出现假性高血压现象。这类患者对降压药物耐受性较差，更易导致严重不良反应和并发症，应注意鉴别。假性高血压发生率并不高，但随着年龄增长，发生率有增加趋势。因此，对于周围动脉很硬，血压又很高，但不耐受降压治疗，服用抗高血压药物治疗时会出现严重并发症的患者，若未发现明显的脑、心、肾等重要器官损伤表现，应考虑假性高血压。

体位性低血压多。老年高血压易受体位变动影响，体位性低血压的发生率较高，特别是在抗高血压药物治疗中更易发生。体位从平卧到坐起，或从蹲到站，血压会突然降低，出现头晕、昏倒，这与压力感受器敏感性减退也有关系。因此，应慎用会引起体位性低血压的药物，如哌唑嗪、特拉唑嗪等。必须应用时，可在晚上临睡前服一次，如无明显反应，再改成白天服，而且应从小剂量开始。

并发症与合并症多。老年人由于生理机能减退，患高血压后容易引起心、脑、肾的合并症，如心绞痛、心梗、脑卒中、肾功能不全等。此时需要特别注意，不要应用加重合并疾病的药物。

用药时易抑郁。老年人神经系统功能较低，用药期间更易发生抑郁症。因此，应避免选择作用于中枢神经系统的抗高血压药物，如可乐定、甲基多巴等。对有抑郁倾向的患者，脂溶性β受体阻滞剂，如倍他乐克也应慎用。

（人民健康网综合自羊城晚报、健康时报、生命时报、家庭医生在线）

☆推荐阅读☆

肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位

肾为人的先天之本！八项黄金准则防肾病

健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺

柿子是天然的醒酒药！它和螃蟹能一起吃吗？

今日寒露 养生防秋燥伤人，5款养生粥喝起

常练三动作腿不老 5种运动高效燃脂强心肺

好吃又养生！秋季千万别错过这8种水果