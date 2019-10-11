肾为人的先天之本！八项黄金准则防肾病

编者按：“身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

八项黄金准则防肾病

遵循以下八项黄金准则，可有效减少肾脏疾病患病风险，守护肾脏健康。

1、保持健康的生活方式

生活作息规律，坚持运动的生活方式十分重要。制定适合自己的运动计划，如快走、慢跑、游泳、骑自行车、打太极拳等，以运动后不感觉疲乏为原则，持之以恒。适当运动可帮助控制血糖，维持血压达标，降低肾病风险。

2、均衡饮食、保持正常体重

病从口入，预防肾病应注意均衡饮食、保持正常体重。选用新鲜食材、健康的烹饪方式，每人每日盐摄入量控制在5-6g（大约1茶匙食盐），限制含盐、防腐剂、添加剂多的加工食品。肥胖与肾病密切相关，尤其要注意避免腹型肥胖。

3、保证充足的饮水量

身体长期缺水易引起泌尿系感染、肾结石等，科学饮水有助于预防肾病。建议成年人每日饮水量1500-1700毫升，优先选择白开水或淡茶水。天气炎热、运动量大、出汗多，以及肾结石患者应增加饮水量。全天饮水量平均分布，避免短时间内连续大量饮水。但要注意，对已合并严重肾功能受损、重度水肿、心衰等疾病的患者，应限制饮水量。

4、戒烟及限酒

烟草中的有害物质可通过损伤肾脏细胞、损害肾小管功能、影响肾脏血流动力学引起肾功能下降，并呈剂量依赖性。对已患有慢性肾脏病的患者来说，吸烟可显著增加心血管及非心血管事件并发症的风险和死亡率。长期大量饮酒也是急性肾损伤的危险因素，还可导致血尿酸增高、痛风、肌酸激酶增高等。

5、不盲目用药，警惕药物交互作用

药物性肾损伤是引起急性肾损伤的重要原因，老年人因肾脏灌注下降、药物排泄和肾小管损伤修复功能减退，合并高血压、糖尿病和心脑血管疾病等，是药物性肾损伤的高危人群。引起肾损伤最常见的药物有非甾体抗炎药、氨基糖甙类抗生素、造影剂、含有马兜铃酸的中草药等，以上药物均应在医师的指导下应用，并避免长期大量服用。

6、控制好血糖、血脂、血尿酸水平

糖尿病已成为我国城市居民中导致慢性肾脏病的首要病因。定期监测血糖、血脂、血尿酸十分重要，长期控制好这几项指标，可有效降低或延缓慢性肾脏病的发生和进展。建议患有这些疾病的患者定期检查尿常规、尿微量白蛋白等。一旦出现尿中泡沫增多、水肿等症状，应及时到肾内科就诊。

7、监测血压

高血压肾损害是高血压造成的肾脏结构和功能损害，是终末期肾病的重要病因之一。血压在130/80-139/89mmHg即要警惕前期高血压，要注意改善生活方式，积极控制血压。若血压持续升高超过140/90mmHg，建议开始药物治疗。合并蛋白尿的患者应尽量将血压控制在130/80mmHg以下，并监测尿蛋白和肾功能变化。

8、定期体检

定期体检可有效发现肾脏早期损害，建议体检中包含尿常规、肾功能、肾脏超声等项目。对患有高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸血症、痛风、心脑血管疾病、肥胖、睡眠呼吸暂停等肾脏病高危风险的患者，要定期到医院检测以上项目，必要时进行尿微量白蛋白/肌酐比值、肾小管功能、肾血管超声和眼底检查等。

警惕！肾脏发出的五个求救信号

1、尿量变化

正常人每天排尿1000—2000毫升，平均1500毫升，无论是尿量变多还是变少，都可能是肾脏疾病的表现。特别是正常人夜尿很少，如果发现夜里要起来好几回，而睡前喝的水并不多，更要警惕肾脏病变。

2、尿性状改变

正常人的尿色是透明的浅黄色，如果喝水少或清晨第一次排尿，颜色稍深。如果尿色发红，或者尿中泡沫多，要注意去肾内科检查。

3、水肿

肾脏是人体代谢水的器官，肾不好，水就会蓄积。有的人早上起来发现眼皮浮肿，或者双脚、双腿浮肿，都要考虑肾脏的问题。

4、恶心、呕吐等消化道症状

肾脏病发展到终末期，会影响胃肠道功能，导致恶心、呕吐、食欲不振等症状，因此有了这些表现，除了看消化科，还要注意排除肾脏病。

5、皮肤瘙痒

终末期的肾病患者，由于体内的尿素不能经尿液排出，会通过皮肤排泄，由此刺激皮肤；另外，身体内积累的毒素会导致周围神经病变，也会引起皮肤瘙痒。

抖抖肾，就能补肾气

从中医角度来看，肾主骨生髓，肾气通于脑气，肾精充足，脑力才能充沛。而肾气消耗过多，会导致人体易失眠、疲劳、感冒等。此时，建议通过“抖肾”的方法补益肾气，恢复体力和精力。

所谓“抖肾”，就是用抖动的方式来刺激肾俞穴。具体方法是：双手握拳，拳心虚空，贴在肾俞位置（腰眼部位）后，做踮脚跳动，脚尖不离地。同时，双拳也不动，全身随着身体抖动，直至腰部轻微发热为止。

这个抖肾养生法的好处在于，通过抖动使内脏运动，增强全身气血流通；双拳按摩肾俞，能激发肾气，起到补肾的作用。在过去，这种运动被誉为中医里的“金匮肾气丸”，对肾虚、慢性腰肌劳损的人群非常实用。

不健康素食伤肾脏

很多人坚信，素食蛋白质含量低，因此吃素有助护肾。然而，《美国肾病学会临床杂志》刊登一项研究发现，吃素也大有讲究。吃健康素食可保护肾脏减少肾病，但是高淀粉多糖的不健康素食反而会增加肾脏损伤风险。

美国约翰·霍普金斯大学公共卫生学院研究员凯西·雷博兹博士及其研究小组对14686名中年参试者展开饮食习惯和肾脏功能关联研究。其中一半参试者接受了至少24年的跟踪调查，其间共发现慢性肾病4343例。对比分析结果显示，与很少吃健康素食的人相比，坚持健康素食的参试者罹患肾病的风险降低14%；与很少吃不健康素食的人群相比，经常吃不健康素食的参试者罹患肾病风险高出11%。研究人员表示，健康素食（尤其是果蔬）有益肾脏清除体内毒素，对肾脏产生的负荷远远小于富含酸性物质的肉食。

这项研究结果表明，少吃肉食，多吃健康素食，有益保护肾脏，有效降低肾功能受损和肾病风险。健康素食包括：全谷类食物、苹果、梨和橙子等水果，西兰花等深色绿叶蔬菜，坚果和豆类食物等。不健康素食主要包括：土豆等高淀粉食物、果汁（而非水果）、含糖饮料以及糖果、蛋糕和巧克力等高糖食物。（人民健康网综合自北京日报、生命时报）

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