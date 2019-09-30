常练三动作腿不老 5种运动高效燃脂强心肺

编者按： “身体健康是革命的本钱”，但是，在繁忙的生活中，大家往往是忙于工作，急于应酬，却忽略了身体健康这块风水宝地。其实，平时稍加注意，提早预防，健康就在我们身边。人民健康网推出《“健”识早知道》专栏，专为你收集整理平时忽略的健康知识，做您的健康智库，同您一起将健康进行到底！

常练三动作，腿不老

1.面对桌子站立，把手放在桌面上，脚尖朝外，两脚张开稍比肩宽。保持背部挺直，像坐在椅子上一样下蹲，4秒后起身再重复。开始可以少做一些，以每次做两组、每组20次为目标练习。

2.两手抓住一瓶1.5～2升的矿泉水，脚尖朝外，两脚张开稍比肩宽，同样挺直背部，像坐在椅子上一样下蹲，注意膝盖位置不要超过脚尖。坚持4秒后起身再重复。以每次做两组、每组20次为目标。

3.站直身体，两手交叠放在脑后，两脚张开与肩同宽，脚尖向前。保持上半身与地板垂直，大步迈出一只脚，使大腿与地面平行，膝盖成90度角，再恢复站立，重复20次后，换一条腿再练习。

每天5种运动能让你多活12年！

大步走

【看看功效】

大步走可以增强耐力、携氧能力和提高运动速度，还能燃烧脂肪，让心跳加快，能显著降低心血管的阻力。

【正确的走法】

首先以比较慢的速度(但步幅要大)走5～10分钟后，停下来，慢慢地做5分钟柔韧性练习和伸展练习;接着加快速度大跨步走，让心跳达到最快速度的70%。

要把背和腰挺直，尽量挺胸，两脚脚趾朝向行走的方向，每一步都要用脚趾头发力，让全身的肌肉尽可能地参与进来，最好有一种弹起来的感觉。

大步走时，摆臂幅度要加大，尽力前后直臂摆平，有助于让全身更多的肌肉参与到走步中。因为人体50%的血管集于下半身，当更多的肌肉得到锻炼时，可以挤压人体至少50%的血管，推动下肢的血液流动。

每一步都要比平时走路的步子大，简单的方法是：双脚底粘些水，先以平常走，测量两个脚印间的距离，然后在此基础上增加15～20公分，就是进行大步走的步幅，多走几次，适应新的步幅，就可以进行“有氧大步走”了，这样才能收到很好的锻炼效果哦!

跑步

【看看功效】

跑步是当今最流行的心肺锻炼方式，跑步时锻炼到的肌肉群包括踝关节、臀部和膝盖、腿窝、臀屈肌和足部肌肉。研究显示，一个体重66公斤的普通人如果在30分钟内跑完8.4公里，就能燃烧掉300千卡的热量。

【正确的跑法】

跑步前最好有5分钟的热身散步，这样能把更多的营养物质输送到特定的身体部位，以供锻炼所需。接下来要做5～10分钟的伸展运动或慢跑，提高肌肉的柔韧性和灵活性。

在开始跑步的第一周运动量宜小，然后逐渐提高速度和增加距离。通过慢跑结束锻炼，不要突然停下来。如果感到极度疲劳，可以适当休息1～2天。

拳击

【看看功效】

健身专家认为拳击是最佳的心肺功能锻炼方式之一。拳击锻炼到的肌肉群很多，包括二头肌、股四头肌、腿窝和腓肠肌等。此外，它还能锻炼到腹肌、内外斜方肌、胸大肌和背阔肌。

【练习方法】

参加拳击运动之前要先进行间歇式跑步。对于初学者，可以先慢跑1.5公里，快跑600米，然后再慢跑800米。跑步时步伐强度要大些，使心跳达到有氧锻炼的水平。

每次练习拳击先做5～10分钟的热身练习，然后做10分钟简单的阻力和耐力训练，强调速度、耐力和力量。接下来做5分钟的拳法操练，包括各种击打和防守拳法。然后在规定的时间内击打较轻或较重的沙袋。最后做5分钟的伸展运动，让身体冷却下来，心跳平稳。

游泳

【看看功效】

游泳能够明显地增强心脏的力量，显著降低得糖尿病、中风和心脏病的风险。这种水中的有氧锻炼方式需要人们使用各种技术让身体在水中移动。

游泳锻炼到的肌肉群最全面，包括腹肌、臀肌和腿窝等。对于初学者来说，自由泳的技术是最全面的，速度也最快，击水也最容易。

【正确的游法】

首先先游250～400米的自由泳、仰泳和蛙泳作为热身练习。

接着做平衡性练习。在水中做剪式打腿动作，手臂向前伸展。在做这个练习时，头应该位于水面以下，呼吸的时候侧向一边。每25米休息一会，做4组。这样就能提高在水中的平衡性。

接下来做侧向平衡练习。右腿做剪式打腿动作，右臂向前伸展，头部靠在右侧肩膀上，在水面上微微张开嘴，腋窝向水面按压以保持平衡。然后换到左侧做，各做2组，每25米休息一会。

平衡练习做完后，进行2×100米的仰泳、2×100米的蛙泳和10×50米的自由泳，每组之间休息1分钟。

最后通过150米的慢速游泳结束锻炼。

力量瑜伽

【看看功效】

力量瑜伽是瑜伽中最讲求体力的类型，它融合了传统的瑜伽姿势和有氧锻炼的动作。练习这种瑜伽可以改善人体的循环系统，使全身的肌肉群都得到锻炼，不仅能燃烧脂肪，还能提高肌肉关节的柔韧性和灵活性，使人体变得更轻盈、灵活、强健，并使人的精神平和，达到身体解毒的功效。

【正确的做法】

力量瑜伽包括控制欲念、自我约束、体位、呼吸控制、感官抑制、思想集中、静坐冥想和超然忘我八个步骤。体式的顺序是以科学的方式排列的，练习时的各种体式要流畅不得中断，用呼吸协调各个流畅的姿势变化的衔接。

肌肉训练，晚年更强壮

美国心脏协会和美国运动医学会建议，老人每周至少进行两次力量训练，有助减缓退行性的肌肉和骨量流失。美国宾夕法尼亚州立大学对3万多名65岁以上老人进行了为期15年的追踪调查，结果显示，每周至少进行两次力量训练的老人死亡率比其他人低46%，这些人患心血管疾病或癌症的可能性也较低。

力量训练能降低糖尿病风险。美国密西西比大学健康与运动科学副教授保罗·罗普仑兹认为，肌肉强壮的人体内有更多胰岛素受体，有助于调节血糖含量。此外，从事肌肉训练还能提高老人的身体平衡性，防止跌倒，有助更顺利地完成日常活动，如照顾孙辈和购物。美国路易斯安那州立大学运动机能学副教授尼尔·约翰森强调，肌肉训练让老人身体更健壮，晚年生活质量更高。

老人开始力量训练前，应先咨询医生，最好请专业人士设计个性化健身方案。练习要循序渐进，慢慢加大负重，同时保证姿势的准确性，并持之以恒。弹力带、自重训练（如卷腹、引体向上等）和一些瑜伽体式都能帮老人完成力量训练的目标。每次训练时间约30分钟，每个动作做8～10次，完成1～3组即可。

65厘米，快走最佳步幅

快走是老少咸宜的健身运动，尤其适合工作忙的都市白领。日本最近研究发现，快走不仅能强健腰腿肌肉，还有预防老年痴呆症的作用。

东京都健康长寿医疗中心研究所一项为时4年、对近千人的随访调查显示，走路步幅小的老人，认知功能下降的风险比步幅大的同龄人高3.39倍；不过，步速对调查结果并无明显影响。负责该项研究的谷口优医学博士表示，步幅变小是老痴风险升高的表现之一，这不仅提示腿部肌肉量及肌力的衰退，也暗示脑神经给身体下达行走命令的速度减慢了。为此，谷口优建议，中老年人走路时除了速度，更应有意识地加大步幅，可有效锻炼腰腿肌肉和刺激大脑，有助预防老痴。理想的步幅是65厘米，形象说就是过马路时一步迈过一条白色斑马线的宽度。因此，中老年人平日过马路时不妨有意识地这么走，以养成良好的走路习惯。

一分钟拇指健脑操

1.弯曲大拇指。两手握拳，将大拇指竖起来，慢慢弯曲大拇指的第一关节到极限。重复10次。

2.交替伸出大拇指。两手张开，数“1”握成拳，单独伸出右手大拇指；数“2”再张开双手；数“1”握成拳，单独伸出左手大拇指。如此重复10次左右。该动作可以刺激大脑，增加灵活性。

手指的运动可以影响大脑的多个功能区，有人将手指称为“第二个大脑”，两者有着神奇而微妙的关系。人在衰老过程中，会感到反应变得迟钝、爱忘事。日本老痴症专家长谷川嘉哉表示，通过锻炼大拇指，可以增加大脑前额叶等部位的血流量，在一定程度上延缓衰老。(人民健康网综合自生命时报)

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