柿子是天然的醒酒药！它和螃蟹能一起吃吗？

编者按：马上又到吃柿子的时候了，柿子营养丰富，含有蔗糖、葡萄糖、果糖、钙、磷、铁、各种维生素及微量元素。本期，小编和您聊聊，吃柿子有哪些好处？怎么让柿子不涩？柿子和螃蟹能一起吃吗？

秋天吃柿子，不会流鼻涕

民间有句俗话：“秋天吃柿子，不会流鼻涕”，意思是说这个时节吃皮薄肉厚味甜的柿子，冬天鼻子不会流鼻涕，为啥?

中医五行理论认为，秋天对应五脏中的肺脏，肺开窍于鼻，肺受邪生病，人就会出现打喷嚏、流鼻涕等症状。柿子味甘甜，性寒凉，可以清肺热，润肺燥，对于燥邪伤肺有一定的预防和保护作用，所以说霜降吃柿子，不会流鼻涕。内在的阴液不足，嘴唇裂口吃点柿子也有一定的缓解作用。

此外，柿子还是食疗佳品，柿子叶也能入药，现代研究证实，柿子叶含有大量的蛋白质、维生素C、芦丁等物质，能促进新陈代谢，降低血压，软化血管，增加冠脉血流量，预防心脑血管疾病的发生。每日用柿子叶20克煎水喝，或者开水泡当茶饮，有一定的保健作用。

解读柿子的五个疑问

疑问1：为什么有的柿子口感涩？柿子的涩味来自其细胞中的鞣酸（又称单宁、单宁酸、没食子酸），也就是人们所说的收敛物质。吃柿子时，嚼破了细胞，里面的鞣酸就会流出来，与口腔中的唾液蛋白结合让人产生“涩”的感觉，而且鞣酸还刺激口腔的黏膜蛋白，使之产生收敛性的麻涩感。然而，并非所有柿子都是高鞣酸的。柿子分为完全甜型、不完全甜型、不完全涩型和涩型。研究显示，涩型柿子每100克果实中鞣酸的含量可达3~4克，完全甜型柿子中的鞣酸含量则不足0.1克。另外，柿子中的鞣酸含量在生长过程中首先逐渐增多，在成熟软化过程中，可溶性鞣酸的含量则逐渐降低。所以，未成熟的柿子最好不要吃。

疑问2：怎么让柿子不涩？可用两种方法： 一是温水浸泡法，如果是青涩柿子（绿的），可用与体温相当的温水浸泡18小时，若果皮是黄色的，可用水温20℃~25℃浸泡15~16小时。二是水果混放法，将涩柿子与少量成熟的苹果、猕猴桃等混装在密闭的容器中，在常温下放4~5天即可脱涩。

疑问3：鲜柿和柿饼营养有啥区别？和鲜柿相比，柿饼虽然损失了一部分维生素，但钙、镁等营养成分却因干制而浓缩。柿饼比鲜柿好的一点还体现在鞣酸含量上，柿子的鞣酸大多集中在果皮中，但制作柿饼时要去皮，还要干制一段时间，所以鞣酸要比未熟的涩柿子少很多。但是柿饼的含糖量高达50%之多，糖尿病人慎吃。

疑问4：柿子和螃蟹能一起吃吗？如果是熟柿子，对海鲜类食物又不过敏，两者完全可以一起吃。但如果是未脱涩的生柿子，就要格外小心，它本身就有很大的风险，其鞣酸和果胶含量在众多水果中处于较高水平，这些物质在胃酸作用下易形成难消化的植物纤维团块，它们可以包裹着其他食物，在胃中变得越来越大，严重时甚至堵塞胃肠道，只能通过手术来排出，这也就是所谓的“胃柿石症”。最好的解决办法是“待柿子‘脱涩’后再食用”。

疑问5：空腹能不能吃柿子？担心空腹不能吃柿子主要是担心柿子中鞣酸太高。其实，并不是所有柿子都是高鞣酸的，反而，现在商品化的柿子基本都是经过脱涩处理的，鞣酸含量比较低，健康人可以空腹吃。但胃溃疡患者或者胃动力不足人群，最好不要空腹吃柿子，尤其是未成熟的。

柿子是天然的醒酒药

柿子是“天然的醒酒药”，古时就被用作防醉和消除宿醉的有效食品。柿子中的有机酸和鞣酸能促进消化，加速酒精分解；高含糖量和含钾量以及大量水分，有利尿之效，帮助机体排泄。丰富的维生素C还能增强肝脏功能，有护肝的作用。醉酒后吃上两个柿子，可以缓解第二天头痛。柿子虽营养丰富、口味甘甜，但因含有鞣质、果胶，与胃酸或蛋白质结合可形成柿结石，造成消化道疾患，因此不宜空腹或过多食用。

这样吃柿子不得结石

一般，适量食用柿子有润肺化痰、止咳生津等功效，但因其富含鞣酸和酚类成分，大量或空腹食用易引起胃结石。不空腹情况下，每次食用最好不超过200克。吃前经脱涩处理可降低得结石几率。

生物法脱涩：将苹果、梨、山楂等与柿子混层(按1:10比例)堆放于密闭容器内，会消耗大量氧气，促进柿子无氧呼吸，产生乙醛，使单宁聚合而完成脱涩，一般需要5~7天时间，用于软柿。

温水法脱涩：把柿果装入容器内，灌入40至50摄氏度温水，容器口盖严，10~24小时即可脱涩，用于硬柿。 （人民健康网综合自生命时报、健康时报）

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