好吃又养生！秋季千万别错过这8种水果

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

山楂：钙含量最高

山楂含钙量在秋季水果中最高，每百克果肉中含钙52毫克。孕妇和儿童对钙的需求大，这两类人群不妨在饭后吃点山楂。

此外，山楂里因含三萜类烯酸和黄酮类，也被称为降低血压和胆固醇的“小能手”。中医认为，山楂味酸甘、性微温，能消食健胃、行气活血、止痢降压。生山楂还有消除体内脂肪、减少脂肪吸收的功效，减肥的人可以多吃。

食用提醒：可别为了减肥过量食用，尤其是胃肠功能弱的人，长期吃生山楂可形成胃结石，增加发生胃溃疡、胃出血甚至胃穿孔的风险。因此建议，最好将山楂煮熟或泡茶吃。

柑橘：维生素B1冠军

维生素B1对神经系统的信号传导具有重要作用。此外，柑橘中的类胡萝卜素含量也远远高于其他秋季水果，这种营养素在体内能转化成维生素A，具有护眼明目的作用。

食用提醒：柑橘中还含有抗氧化、抗癌、抗过敏成分，并能防止血凝，减少冠心病、中风及高血压的发病率等。

石榴：膳食纤维冠军

石榴富含的水溶性膳食纤维在人体消化道中不会被酶分解，既可以防止便秘，又能缓解腹泻。此外，石榴籽富含大量维生素C、多酚类物质，这些物质有延缓衰老的作用。 因此，在吃石榴的时候要嚼嚼籽。

食用提醒：石榴有收敛作用，便秘的人要少吃。

鲜枣：全能冠军

与其他秋季水果相比，鲜枣多项营养素含量均居首位，如维生素C、钾、镁、铁、锌等。维生素C可软化血管、预防高血压、冠心病和动脉硬化，钾对控制血压有利，镁有助于对抗压力等。

食用提醒：枣偏热，痰多、便秘、胃病患者和糖尿病患者都不宜多吃。

柚子：碳水化合物最低

每100克柚子中碳水化合物的含量为9.5克。这对于肥胖者而言，无疑是好消息。医学认为，碳水化合物含量丰富的食物会使人体血糖和胰岛素激增，从而引起肥胖，甚至导致糖尿病和心脏病。

食用提醒：一般人每天食用量最好别超过200克，一天一大瓣即可。中医认为，柚子性寒，因此，身体虚寒的人不宜多吃。

梨：清新润肺最佳

梨含有85%左右的水分，其中的果糖和葡萄糖含量丰富，因此味道清甜，非常爽口。秋天感到口鼻干燥、干咳少痰，吃个新鲜的梨，也可帮助缓解秋燥症状。另外，梨的维生素C等本身含量不高，所以把梨做熟吃营养损失也不太大。譬如将梨子煮熟或者蒸熟，再加点冰糖，美味又不失营养。

食用提醒：患有胃寒、腹泻者等尽量避免吃梨，如果一定要吃，可以蒸熟或煮汤吃。

蓝莓：最护肤水果

别看一颗颗的蓝莓个头小，实际却是美容护肤的营养宝库。蓝莓中花青素含量异非常丰富，这也是其呈现深蓝色的原因所在，而花青素的抗氧化能力是维生素C几十倍，有利于维持肌肤健康，防止出现斑点和暗沉。

食用提醒：很多人可能有疑问蓝莓表面上白色的东西是什么?其实，这是一层天然蜡衣，起到保护蓝莓的作用，对人体没有任何害处，洗干净就可以带皮放心食用。

葡萄：抗氧化冠军

葡萄中含的白藜芦醇是一种强抗氧化剂，可抗衰老，并清除体内自由基，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。

食用提醒：葡萄性寒凉，脾胃虚寒者不宜多食。

（人民健康网综合自生命时报、健康时报）

☆推荐阅读☆

热爱运动孩子才有出息 育儿三分教七分等

年纪轻轻就耳背？不是玩笑！10题自测听力

啥状况提醒你已变老?教您健康长寿"四字经"

人到中年为何易发福？肥胖有八大健康风险

血管堵没有迹可寻 哪些胸闷可能是心脏病

如何降低甘油三酯？坚持做到“两多四少”

脂肪肝别陷入6个误区 8大征兆预示急性心梗

养胃、降压、护心 这些食物都是养生"利器"

糖尿病患者最好不要喝粥？听听专家的说法