深秋养生防“秋燥”伤人，5款养生粥喝起

编者按：“袅袅凉风动，凄凄寒露零。”《中国天文年历》显示，北京时间10月8日22时6分迎来“寒露”节气。专家提醒说，此时节，气候渐渐寒冷，气温逐日下降，公众在饮食调理上要适当多食甘、淡、滋润的食物，可预防“秋燥”伤人。在这“寒露”至“深秋”到时节，人民健康网带大家一起学养生。

饮食多滋阴

天凉后，很多人本能地喜温喜热，容易出现内热上火的情况，对养阴不利。深秋季节寒冷而干燥，应该以保养阴精为主，正如中医四时养生所说：“春夏养阳，秋冬养阴。”因此，饮食上，要适当多吃一些滋阴润燥的食物，各种新鲜的谷物、花生、核桃、芝麻、萝卜、莲藕、银耳、百合、梨、苹果、葡萄、橘子等等甘甜滋润的食物都是不错的选择，注意各种麻辣辛香的食物就应该避免过多的食用了。喜欢汤羹类食物的话，可以用太子参、麦冬、山药、枸杞子、沙参、石斛等等药食同源之品与鸡、鸭、脊骨、棒骨、猪（羊）肺等等食材搭配煮成养生汤以润肺生津、健脾益胃。简单一点的可以直接用银耳、百合、雪梨、荸荠、莲藕、白萝卜等等随意搭配炖成汤羹也是非常好的养阴润肺食物。

谨慎喝凉茶

进入秋季由于天气干燥，一些忙碌的上班族可能会和粗线口舌干燥、牙龈肿痛等上火的症状，这时候千万别盲目喝凉茶想要降火。寒露时节，上火往往是因为气阴两虚或者气不化阴，盲目喝凉茶可能会加重秋燥，耗气伤阴。

穿着别露脚

古语有“白露身不露，寒露脚不露”的说法，意思是寒露后，天气由凉爽转为寒冷，“秋冻”的日子已经结束，防寒保暖有助于防止秋季疾病的发生，尤其要注意足部的保暖。天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲提醒说，脚部距离心脏最远，脂肪层薄弱，保温性差。一旦受凉，很容易引起毛细血管收缩，进而导致人体抵抗力下降，引起感冒。建议大家穿保暖性能好的鞋袜，不要再穿露脚面的鞋子，也最好别露脚踝。睡前用热水（不超过42℃）泡泡脚，不仅能让人觉得全身暖洋洋的，还有助于睡眠。

早睡不熬夜

中医认为，规律的作息习惯有利养阴，因为睡眠不足容易损耗阴血。因此，睡好觉、避免熬夜要常记心头。寒露起居原则是早起早睡，早起能顺应阳气舒张，早睡有利阴精收藏。

情绪莫焦虑

寒露后，昼渐短，夜渐长，日照减少，另外，深秋季节，草木槁枯，寒风萧瑟，人们容易情绪低落，有些人甚至出现季节性抑郁。中医认为，易发怒、脾气暴躁、焦虑情绪都会大动肝火，对养阴不利。此时要学会潜藏情志，当出现紧张、激动、抑郁时，学会及时调整。可以吃些小米、莲子、桂圆肉等静心安神的食物；也可通过下棋读报、听音乐养花草等休闲活动转移注意力；午饭后还可以到户外走走，晒晒太阳。还可以通过唱歌、跳舞、跑步、远足、爬山等等来有效的宣泄积郁之情，让人变的乐观而豁达，开开心心度深秋。

运动别过度

运动锻炼可以强健体魄，而且可以在一定程度上赶走秋乏，但如果运动强度太大，反而会加重人体的疲惫感。在寒露时节，由于秋高气爽，应该做一些贴近大自然的舒缓运动，如快步走、爬山等，既能收敛心神看，也可达到锻炼的目的。

养生推荐5款粥汤

川贝炖雪梨

原料：雪梨1个，冰糖25克，川贝少许。

做法：雪梨洗净削皮切开去核掏空，成一个梨盅。梨盅里放入几粒川贝和冰糖，盖上梨盖，用牙签固定。将雪梨放入碗中，加冰糖、水，隔水蒸30分钟即可。

功效：川贝炖雪梨是历来为大众所公认的清润滋补佳品，可常食，秋季最宜。川贝味甘、苦，性微寒，归心、肺经，川贝苦寒，能清热，其质润，入肺经可润肺化痰。雪梨也为清热滋润之品。梨有润肺清燥、止咳化痰、养血生肌的作用，对急性气管炎和上呼吸道感染的患者出现的咽喉干、痒、痛、音哑、痰稠、便秘、尿赤均有良效。

红枣花生山药粥

原料：红枣10枚，花生45克，山药1段，大米100克。

做法：山药洗净去皮切块，花生、红枣洗净。加水适量。先把山药、花生、红枣煮开，然后把大米放进去，用勺子搅拌一下，防止粘锅。煮10来分钟就好了。

功效：红枣具有补气血、健睥胃的作用；花生连红衣一起食用不仅健脾和胃、滋养调气，还可以补血；山药补脾养胃、补中益气。本粥养脾补血，滋养容颜。

木耳豆腐羹

原料：黑木耳20朵、嫩豆腐1盒、胡萝卜1根、盐1茶匙、高汤750毫升、鸡精1/4茶匙、水淀粉4汤匙、香油1/2茶匙。

做法：黑木耳用冷水泡发后，捞出沥干备用。将嫩豆腐冲洗干净后切成0.5厘米见方的小块备用。将高汤倒入锅中烧开，然后加入豆腐丁，煮约4分钟后再加入木耳，调入适量盐和鸡精，最后用水淀粉勾芡即可，起锅前淋入少许香油调味。

功效：鲜木耳含有一种卟啉的光感物质，人食用后经太阳照射可引起皮肤瘙痒、水肿，严重的可致皮肤坏死。干木耳是经暴晒处理的成品，在暴晒过程中会分解大部分卟啉，而在食用前，干木耳又经水浸泡，其中含有的剩余卟啉会溶于水，因而水发的干木而可安全食用。

羊骨粥

原料：粳米loo～200克，新鲜羊骨1000克，盐、生姜、葱等调味品适量。

做法：先将新鲜羊骨洗净砍碎，加水煎成羊骨汤，然后加粳米煮成粥，加入适量调味品。

功效：羊骨味甘，性温，归肾经。其主要成分为磷酸钙、碳酸钙、磷脂、骨胶原、氟、铁、钠、钾、弹性硬蛋白等。

拔丝山药

原料：山药500克、白糖、植物油、清水、香油各适量。

做法：将山药削皮洗净，切成滚刀块，备用。植物油烧至五成热，把山药放入油内炸透，至金黄色，捞出，控净余油。用清水将白糖化开，用慢火炒至白糖由稠变稀，能拔丝时，倒入山药，离开火眼，颠翻炒匀，使糖汁完全粘在山药上后，倒在抹香油的盘子内即可。

功效：寒露要适当吃些山药。山药属于薯类，含有丰富的碳水化合物和膳食纤维，多种维生素，包括胡萝卜素、维生素B1、B2和钙、磷、钾、钠、镁、铁、锌、铜等多种矿物质。山药虽然可以同时滋补很多脏器，但最终还是以补肾为主，经常吃山药可以增强肾脏的排毒功能。拔丝山药是很好的一种食用方法，用焦糖“炮制”过的山药，补肾抗毒的功效会相应增强。（人民健康网综合自生命时报、新华社、北京晚报、家庭医生在线）

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