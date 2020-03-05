高血压患者有哪些运动禁忌？专家：这些情况要坚决禁止运动

人民网北京3月5日电 （王国菁）高血压患者不适宜做什么运动？5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，国家体育总局运动医学研究所梁辰表示，高血压者不宜做憋气和爆发力强的运动，例如俯卧撑、仰卧起坐、引体向上等。

“因为这些运动都需要憋气，并且需要收缩头颈部的肌肉，这样就会使血压一过性的升高。”梁辰表示，高血压患者不应该做频繁转换体位和长时间头部朝下的运动，以防止在突然站立或者坐的时候转换体位出现头晕、黑蒙，甚至晕倒。高血压患者心血管的反射功能比较差，加上降压药的影响容易产生体位性的低血压。

梁辰介绍，高血压患者出现以下情况时要坚决禁止运动。一是当血压控制不稳定，波动较大的时候；二是继发性高血压患者，原发病未得到有效控制，出现较严重的并发症，如明显的心率失常，不稳定性心绞痛及脑血管痉挛等，这类情况下运动风险非常大；三是在急性感染期要暂停运动。

最后梁辰强调，对于大多数高血压患者来说规范药物治疗不可或缺，运动过程中不可随意调药或停药。