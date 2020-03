糖尿病患者如何保护好自己的心脏、肾脏？

糖尿病的典型临床表现为“三多一少”,即多饮、多尿、多食和体重下降,以及血糖高、尿液中含有葡萄糖等,病程久可引起多系统损害,导致眼、肾、神经、心脏、血管等组织器官的慢性进行性病变、功能减退及衰竭,病情严重或应激时可引起急性严重代谢紊乱。

糖尿病是导致心脑血管疾病、死亡、截肢、失明、肾功能衰竭和心力衰竭的重要原因。 其中,糖尿病患者患动脉粥样硬化的患病率较高、发病更早、病情进展较快。若造成糖尿病肾病,最终引致肾功能衰竭,是糖尿病致死的重要原因。肾功能衰竭严重时,需要依靠透析和肾移植来维持生命。

2020年03月26日(周四)15:00-16:00,“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院内分泌科主任纪立农教授进行视频直播,结合糖尿病常见并发症,科普相关疾病的治疗及日常管理,千万不要错过。

专家简介:

纪立农,北京大学人民医院内分泌科主任,主任医师,教授,博士生导师。北京大学糖尿病中心主任,北京大学衰老研究中心副主任,国际糖尿病联盟亚洲西太平洋地区(IDF-WPR)主席,中华医学会糖尿病学分会名誉主任委员,中国医师协会内分泌代谢医师分会副会长,中华医学会理事,中国预防学会常务理事。

《中国糖尿病杂志》主编,《中华糖尿病杂志》副主编,《Jounal of Diabetes Investigation》执行编委,《Diabetes and Metabolism Research and Review》共同主编,《中华健康管理杂志》、《中华內分泌代谢》杂志编委。

擅长:糖尿病 内分泌疾病。

出诊时间:周一上午,周二下午

目前尚无根治糖尿病的方法,但通过多种治疗手段可以控制好糖尿病。主要包括5个方面:糖尿病患者的教育,自我监测血糖,饮食治疗,运动治疗和药物治疗。

一般治疗

教育及自我监测血糖,要教育糖尿病患者懂得糖尿病的基本知识,树立战胜疾病的信心,如何控制糖尿病,控制好糖尿病对健康的益处。根据每个糖尿病患者的病情特点制定恰当的治疗方案。1型糖尿病进行强化治疗时每天至少监测4次血糖,2型糖尿病患者自我监测血糖的频度可适当减少。

药物治疗

1.口服药物治疗

(1)磺脲类药物,2型DM患者经饮食控制,运动,降低体重等治疗后,疗效尚不满意者均可用磺脲类药物。因降糖机制主要是刺激胰岛素分泌,所以对有一定胰岛功能者疗效较好。

(2)双胍类降糖药,降血糖的主要机制是增加外周组织对葡萄糖的利用,增加葡萄糖的无氧酵解,减少胃肠道对葡萄糖的吸收,降低体重。

口服药物还有:α葡萄糖苷酶抑制剂、胰岛素增敏剂、格列奈类胰岛素促分泌剂等等。

2.胰岛素治疗

胰岛素制剂有动物胰岛素、人胰岛素和胰岛素类似物。根据作用时间分为短效、中效和长效胰岛素,并已制成混合制剂。胰岛素治疗的最大不良反应为低血糖。

运动治疗

增加体力活动可改善机体对胰岛素的敏感性,降低体重,减少身体脂肪量,增强体力,提高工作能力和生活质量。运动的强度和时间长短应根据病人的总体健康状况来定,找到适合病人的运动量和病人感兴趣的项目。运动形式可多样,如散步,快步走、健美操、跳舞、打太极拳、跑步、游泳等。

饮食治疗

饮食治疗是各种类型糖尿病治疗的基础,一部分轻型糖尿病患者单用饮食治疗就可控制病情。

