近万病例研究揭示：新冠肺炎合并糖尿病患者血糖控制与治疗密切相关

新冠肺炎患者住院期间，血糖控制良好(血糖变异性在3.9-10.0mmol/L范围内)的患者死亡率为1.1%，血糖控制不良(血糖变异性上限超过10.0mmol/L)的患者死亡率高达11%，血糖控制与新冠肺炎合并二型糖尿病患者病亡率密切相关。武汉大学的这一研究成果近日发表在国际知名学术期刊《细胞代谢》上，为临床救治新冠肺炎合并二型糖尿病患者提供了研究证据。

研究负责人、武汉大学基础医学院院长李红良介绍说，研究团队对湖北省19家医院的9663例新冠肺炎确诊病例进行了回顾性纵向多中心研究，计算了血糖控制与死亡可能性之间的关联，揭示了对新冠肺炎合并二型糖尿病患者的诊疗规律：糖尿病患者要控制新冠肺炎症状，抗真菌药物的使用量是非糖尿病患者的两倍，免疫球蛋白的使用量需高4%左右，抗高血压用药量需高一倍，吸入氧气量、无创通气和有创通气的使用频率也明显更高。

同时，研究显示血糖指标控制与新冠肺炎患者预后情况密切相关。“在控制良好的血糖组中，患者预后更好，这意味着血糖控制是新冠肺炎患者治疗的有效辅助手段。”李红良说。

据介绍，已有研究表明合并高血压、糖尿病、心血管疾病、肾脏损害及肝脏疾病等基础疾病是导致新冠肺炎患者死亡和愈后较差的重要原因，将我国新冠肺炎合并糖尿病等基础疾病患者诊疗经验通过大数据提炼出来，及时与全世界分享，对人类抗击疫情具有参考价值。(记者 王贤)