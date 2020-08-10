糖尿病患者到底该怎么吃？这些误区一定不要有

随着社会的发展和生活水平的提高，糖尿病发病率不断攀升。日常生活中，预防血糖出现较大波动，饮食控制是非常重要的环节。糖尿病患者应该吃什么？如何科学健康地饮食？

糖尿病患者控制饮食并不意味着禁食或节食。健康的金字塔饮食结构中，主食中粮食占比最多，大概在55%~60%左右，往上一层是蔬菜类的辅食，再往上是肉、蛋、奶等蛋白质。顶尖位置是油脂——炒菜放的油。不吃主食，靠其他物质进行填充会导致血脂的异常，这也是生酮饮食中最大的弊端。短期内节食对体重的减轻能够凸显出来，但时间一长，就会暴露弊端，因此应该科学地管理饮食结构。

一般情况下，70公斤的成人糖尿病患者，饮食结构中，按生的粮食计算，需要4~6两，最低不要少于4两。如果碳水化合物补充过少，会导致饥饿性酮症的发生。对于糖尿病人来说，急性酮尿酸等并发症的发生，是需要紧急处理的。

其次，食物的烹调方式很重要。100克的油脂能产生9000大卡热量，100克蛋白质和碳水化合物能产生4000大卡热量。因此煎炸、油炸食品是非常不可取的，可选择清蒸、凉拌、水煮食物。

此外，饮食顺序也很重要。研究表明，先吃主食的患者，餐后血糖非常高。而先吃肉类，最后吃主食的患者，餐后血糖明显低于先进餐主食的患者。这是因为馒头、米饭类的主食，在体内消化2~4个小时就会全部被吸收，容易造成餐后血糖升高。而肉、蛋、奶这些食物消化吸收时间比较长，延缓了碳水化合物的吸收，就餐后血糖影响会减少到最低。

糖尿病患者饮食中应注意荤素搭配，既需要素食为人体提供纤维，补充维生素，又需要荤菜补充蛋白质，帮助人体合成抗体。一天当中主食占的比重应该为50%左右，合理的烹调方式、饮食结构可以减缓餐后血糖的波动。适当调整进餐的顺序，能够更好地降低餐后血糖。

受访专家：天津医科大学朱宪彝纪念医院院长陈莉明