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伏天最好一根冰棍都别吃

黑龙江中医药大学附属第一医院治未病中心主任 尹 艳 □副主任医师 孙志新

2020年08月17日08:55 来源：人民网-生命时报

闷热潮湿的三伏天，吃根冰棍“凉爽”一下是很多人的选择。然而，这种做法，中医认为要不得。

伏天里，人体阳气最盛，浮越于外。此时，脏腑相对处在虚寒的环境中，脾胃运化功能也比其他季节要弱一些。在这种情况下，如果再吃冰棍、喝冷饮，就会导致脾胃不适，出现大便清稀、腹胀腹痛、食欲不振等症状，严重者会寒湿困体，引发更严重的健康问题。门诊中，我们经常告诉病人，伏天最好一根冰棍都别吃。

其实，在没有空调、电风扇、冷饮的古代，古人消暑的方式就是出汗。夏季气温接近人体温度，而人体散热方式以汗蒸发为主，通过出汗可使体内多余的热气散出。因此，想要真正解暑，健康度三伏，“以热制热”才是正确选择。给大家介绍几个方法：

喝热茶、饮热汤。饮温热茶水和汤水可使汗腺舒张、散发热量、降低体温，有助消暑；汤品推荐冬瓜排骨汤、荷叶老鸭汤。

洗热水澡。洗热水澡能使气血运行通畅，有利身体排热、排毒，帮助补充阳气。

泡热水脚。热水洗脚时，虽然会感觉有点热，但洗后就会带来凉意和舒适。伏天泡脚，水温以40℃左右为宜，时间别超过20分钟。泡脚时可加入生姜、艾叶，能祛寒补阳，改善虚寒体质。

做艾灸。中医认为，每年最热的“三伏天”施灸会收到事半功倍的养生效果。施灸时会适量出汗，体内的暑湿邪气也随之排出，可治疗因寒凝引起的各种瘀症、痛症。灸完后，再喝一些温热的薄荷叶水，身体会感到无比清爽。

另外，三伏天适当锻炼可以加强热适应，提高人体调节体温的功能，并且通过适量出汗，起到散出体内热量的作用。但三伏天运动不要选择太阳最毒的正午，为避免中暑，锻炼时间以傍晚六七点为宜，选择慢跑、打太极、做八段锦等不过于剧烈的运动方式，避免出汗过多耗气伤阴。

(责编：许心怡、崔元苑)


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