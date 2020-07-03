小时候，我家每年都要在屋檐下栽几棵丝瓜。三月间下种，四月里苗儿就长得半尺高。这时便要忙碌着为其搭架，不等架搭好，那秧蔓儿就急急地缠绕于竹竿上，舒展腰身尽情地攀缘疯长。五月间便开出朵朵喇叭状的小黄花。继之，从花中繁衍出一枚枚“绿毛虫”般的小丝瓜。没过几天，不经意间抬头，便望见了一条条“绿色天线”，真可谓是“饮水藤蔓下，悠然见丝瓜”。

记得隔壁邻居，腿上出现无名肿毒，如一元钱钱币大小，局部发红，根底坚固，肿块突出，上有黄色脓液。吃了很多药也没见好转，一个中医爷爷告诉他，每日摘丝瓜一个，连皮带籽煮水当茶喝，或者是煮水浇饭服用，果然几日后邻居的腿康复如初。把丝瓜捣汁服用，奶奶的咳嗽很快也得到控制。从小我就耳濡目染了丝瓜的神奇。

丝瓜一身皆宝，其络、籽、藤、叶均可入药。丝瓜治疗无名肿毒，古籍早有记载，《本草求真》谓：“丝瓜性属寒物，味甘体滑。凡人风痰湿热，蛊毒血积，留滞经络，发为痈疽疮疡、崩漏肠风、水肿等症者，服之有效，以其通经达络，无处不至。但过服亦能滑肠作泄，故书有言，此属菜中不足，食之当视脏气以为可否也。元代医学家朱震亨曰：‘治痘疮不快，枯者烧存性，入朱砂研末，蜜水调服’。”《本草蒙筌》载：“治痘疮脚痛，烧灰，敷上。”《医学入门》：“治男妇一切恶疮，小儿痘疹余毒，并乳疽、疔疮。”《仁斋直指方》：“治痈疽不敛，疮口太深：丝瓜捣汁频抹之。”

丝瓜瓤，也叫丝瓜络，掰开成熟丝瓜就知道丝瓜络是什么了。丝瓜络全体由维管束纵横交错而成，多为长圆形，体轻，质韧，富弹性，横断面有3个空腔，偶见残留的黑色种子。夏、秋季果实成熟，果皮变黄，内部干枯时采摘，搓去外皮及果肉；或浸泡于水中，待果皮及果肉腐烂后，取出，洗净，剪去两端，拍打去掉种子，晒干，压扁。丝瓜形成丝瓜络之后基本就失去了食用的价值，过去大家常常用丝瓜络来刷碗，不仅不会划伤自己，对器具也不会有影响。

丝瓜络有不少药用功效。丝瓜络味甘，性凉。能通经活络，清热解毒，利尿消肿，止血。凡肝郁气滞，经络不畅，症见胸胁胀满疼痛者，可与瓜萎、郁金、枳壳、延胡索等配伍，以增宽胸理气之功。神经在人体当中纵横交错布满全身，丝瓜络的样子与神经非常类似，中医取象比类理论，丝瓜络对末梢神经炎引起的症状有很好的治疗作用；凡风湿痹证，筋脉拘挛，肢体麻痹，常与秦艽、防风、当归、鸡血藤等配伍，善袪风通络，且药力平和；凡乳汁不通，乳痈者，常与王不留行、路路通、穿山甲、猪蹄等同用，治乳痈肿痛；每与蒲公英、浙贝母、瓜蒌、青皮等配伍，其体轻通利，善通乳络，可治产后乳少或乳汁不通者。丝瓜络性寒入肺经，具有凉血止血的作用，把丝瓜络烧成灰以后，对于便血、咳血、崩漏下血有非常好的疗效。丝瓜络甘寒质润，也是很好的化痰药物之一。夏天，天气炎热，大家也可以多吃些丝瓜解暑。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）