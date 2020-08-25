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茶叶泡脚胜似吃药！

2020年08月25日16:59 来源：健康时报网

(云南中医学院民族医药学院 冯泽辉)每天坚持用茶叶泡脚不仅能缓解疲劳，解表散寒，疏通经络，驱除寒湿，杀菌止痒，同时还能改善睡眠，预防感冒。

每天晚上睡觉前，将适量茶叶放入进木桶中，加进一定量的沸水，用毛巾覆盖木桶，浸泡5~10分钟，然后将双脚放进去足浴15分钟，同时用手按摩整个脚背和脚底，待全身微微出汗后，干毛巾将双脚擦干净，趁热上床，用被子覆盖双脚即可。取材方便，操作简单，只要根据不同的症状，稍微调整一下即可。

防治感冒用清茶

清茶泡脚能宣通腠理，解表发汗，温通血脉，改善血液循环，增强免疫功能，既可以预防感冒，又能缩短感冒病程，减少并发症及预防感冒的复发。

驱除寒湿用红茶

红茶性质温燥，其含有的咖啡碱、茶多酚等物质能够有效去除体内湿气，加上少许生姜末，可以有效驱除体内寒湿，缓解腰、肩、臂、腿等疼痛。

促进睡眠用普洱茶

脚掌上的无数神经末稍与大脑紧密相连，刺激脚底上的神经，通过经络达于“心”，经过发酵的普洱茶，茶碱和茶多酚含量比普通茶要少，不会兴奋神经，反而能起到安神定志的作用，对大脑皮层产生足够的抑制，加快入睡，减少做梦。

除脚臭加点盐

茶叶里含有单宁酸，具有较好的杀菌作用，尤其对导致脚气的丝状菌特别有效，长期使用会对脚癣等真菌感染性皮肤病有不错效果。此外，茶叶本身还有收敛和吸附异味的作用，吸臭效果非常好。在茶水里加点食盐，能起到去脚臭的作用。

治疗足裂兑点醋

茶叶的收敛固涩之功效，能很好地修复裂开的皮肤，如果在泡足的水里加点醋，可以增加皮肤光滑度，一周后可愈合裂口。

(责编：李轶群、许晓华)


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