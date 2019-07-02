心情抑郁喝理肝汤 夏季消暑试试“五花茶”

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

指导专家：

中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚

解放军总医院第八医学中心营养科主任 左小霞

首都医科大学附属北京朝阳医院营养师 宋 新

广州中医药大学第一附属医院药学部主任中药师 丘振文

吉林省健康协会常务理事 郝孟忠

心情抑郁 喝理肝汤

长期感到心情抑郁、情绪不宁、焦虑不安、易怒易哭，且胸部满闷、胁肋胀痛，不思饮食……这些症状都是抑郁的表现。精神抑郁属于中医“郁证”范畴，被认为是情志不舒、气机郁滞所致，病位主要在肝，但可累及心、脾、肾。《黄帝内经》中说“木郁达之”，指的是肝气郁结的病症应该用疏肝畅达的方法治疗。因此，抑郁的治疗原则为理气开郁、调畅气机。

可试试下方：取丹参、党参、云苓各15克，旱莲草、白芍各12克，柴胡9克，乌药10克，麦芽18克，甘草6克。倒入三碗水（每碗200毫升左右），煎至两碗，一次服下；剩下的药渣复煎，用水两碗，煎至一碗，6小时后再服用一次。每日一剂，喝7～10天。

方中，柴胡、乌药、麦芽具有疏肝行气解郁的功效，主要针对肝气郁结；旱莲草、丹参、白芍具有清肝降火、活血化瘀、养阴柔肝的疗效，可治疗肝郁化火及气滞引起的血瘀；党参、云苓、甘草健脾益气，缓解肝气郁结、脾失健运。诸药合用，可发挥疏肝行气、清肝平肝、养肝益阴、益气健脾的作用，对于精神抑郁症、肝胆疾病及胃肠功能紊乱有很好的疗效。

除服药外，患者平时应保持心情舒畅，适度舒缓压力，持乐观、豁达的生活态度。保证良好的睡眠，避免过度劳累，注意劳逸结合，生活起居有规律，培养兴趣爱好。饮食宜清淡、富于营养，多吃新鲜蔬菜和水果，注意膳食平衡。练习八段锦“攒拳怒目增气力”、拍打操等也有助改善情绪。

夏天消暑去湿 试试“五花茶”

所谓“五花茶”，顾名思义，就是用五种药食同源的花一起泡茶饮。较常见的是以菊花、木棉花、金银花、槐花、鸡蛋花入茶，但这也不是固定的配方。如果上述五种花找不齐，根据饮用者的体质改用水翁花、辛夷花或者玫瑰花代替也可以。一般来说，平时湿气重且易感冒者可选用水翁花，有鼻炎者可选用辛夷花，女性可选用玫瑰花。

材料：金银花10g，菊花10g，槐花10g，木棉花15g，鸡蛋花10g，白砂糖适量（1～2人份量）。

做法：先把5种花浸泡5~10分钟，然后加适量的水与浸泡后的花、水一起大火煮，煮开后小火再煮20分钟左右；煮好后的五花茶用滤网把花类滤走不要，只留汤；根据个人口味加适量白砂糖调匀放温热即可饮用。

功效：清热解毒、消暑去湿，有助预防夏季风热感冒。

晚上加餐 补点维C和它

有时候孩子晚上学习累了，都会进行一个简单的加餐。用脑多，对维生素C、蛋白质和碳水化合物的消耗很大，是需要补充的。

维C的补充晚上还是以水果为主吧。

蛋白质食物，鸡蛋最好，同时也方便。如果早餐已经吃了一个鸡蛋，晚上可将鹌鹑蛋作为加餐，鹌鹑蛋的卵磷脂和B族维生素的含量都比鸡蛋高。每天煮4个，插个牙签，吃起来很方便。

碳水化合物类食物，每天晚上吃两个小面包，豆沙馅的，有时也换其他小点心。其实，如果晚上煮几个馄饨、蛋粥，也很好，蛋白质和碳水化合物都补充了。如果晚上既不喜欢吃鸡蛋，也不想吃馄饨，还可吃点坚果，核桃、松子、杏仁等都行，含蛋白质，而且能健脑。

晚上还要再喝100毫升酸奶，加上早餐的牛奶，每天400毫升。但加餐不能吃得太多，而且几种食物分开时间吃，免得一次吃过饱，易犯困，反而影响晚上学习。

喝酸奶 血糖好

解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞表示，糖友通常有不同程度的肠道微生态紊乱。肠道产生的丁酸、丙酸等有益短链脂肪酸水平较低，结果导致胰岛素敏感性下降，血糖升高，糖脂代谢失调。食用酸奶能够有效改善糖友的肠道菌群，而相比补充益生菌，喝酸奶的方式比较简单。益生菌饮料中虽有更多益生菌，但是糖分相应也很多，因此这类饮品并不适合糖友饮用。

左小霞建议糖友最好在餐后喝酸奶，因为餐前胃酸酸性强，会消灭大部分乳酸菌，降低酸奶的效果。很多糖友认为酸奶糖分高，但其中的乳糖发酵后生成乳酸，能够延缓胃排空，帮助控制餐后血糖；即使剩余少部分乳糖，也在小肠中分解吸收，并不会引起血糖波动。在我国，酸奶产品的最小份包装是100克，每天2勺或一杯即可。对于超重和肥胖糖友，则最好选择超市里的低糖或脱脂酸奶。对于加入大量果酱等进行调味的酸奶，则不建议选择。

清淡饮食 你一直都想错啦

清淡饮食是相对于“肥甘厚味”而言，清指少油，淡指少盐，是一种健康的饮食习惯。从营养角度讲，清淡饮食是要在食物多样化的基础上，合理搭配营养。其特点是尽量保持食物的原汁原味，味道清淡平和，营养丰富，容易消化，比较适合老人、小孩及口味清淡的人群，尤其是高血脂、肥胖、胃肠疾病、心脑血管疾病患者。什么样的饮食才算清淡饮食呢？

调味少盐少辣。建议成人每日摄入盐的量不超过6克。日常炒菜时，可以在菜肴快出锅时再加盐，既保证味道又减少食盐用量。除盐之外，味精、鸡精等增鲜产品，以及酱油、豆酱等所有咸味调味品也都含有大量钠，应少吃。适当吃辣可以增加食欲，但过辣容易刺激消化系统，让人遭受上火、口腔溃疡、便秘等问题，影响代谢。

用油少量多种。清淡饮食要少油，更要保证多种。花生油、米糠油、茶籽油、低芥酸菜籽油、精炼橄榄油、葵花籽油、大豆油等最好经常换着吃，而且每日烹调用油以25~30克为宜。

烹调常用蒸煮。多采用快炒、清炖、清蒸、白灼等方式，最大限度保留食物的原味和营养。还要学会多种食材搭配，例如肉类最好和低脂、高纤维的菌藻类食材共同烹调，可减少脂肪和胆固醇在体内的吸收。

吃肉“白”“瘦”为主。肥肉脂肪含量较高，容易影响心脑血管健康，应以瘦肉为主，少选五花肉。与畜肉相比，鱼、禽类等白肉脂肪含量相对较低，不饱和脂肪酸含量较高，特别是鱼类，对预防血脂异常和心脑血管疾病等有重要作用，因此有这类疾病的人吃肉应首选鱼肉和禽肉。 需要提醒的是，吃鸡、鸭肉时要去皮，否则会增加脂肪摄入。

控制糖的摄入。从广义上讲，清淡饮食还包括少吃高糖食品。建议添加糖的每日摄入量控制在50克以下，最好不超过25克。添加糖包括白砂糖、冰糖、红糖等，以及甜点、含糖饮料中的果糖、葡萄糖、果葡糖浆等，它们会刺激胰岛素水平上升，加快脂肪合成，危害健康。（人民健康综合自生命时报、健康时报、广州日报）

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