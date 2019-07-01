想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

常练三动作，腿不老

1.面对桌子站立，把手放在桌面上，脚尖朝外，两脚张开稍比肩宽。保持背部挺直，像坐在椅子上一样下蹲，4秒后起身再重复。开始可以少做一些，以每次做两组、每组20次为目标练习。

2.两手抓住一瓶1.5～2升的矿泉水，脚尖朝外，两脚张开稍比肩宽，同样挺直背部，像坐在椅子上一样下蹲，注意膝盖位置不要超过脚尖。坚持4秒后起身再重复。以每次做两组、每组20次为目标。

3.站直身体，两手交叠放在脑后，两脚张开与肩同宽，脚尖向前。保持上半身与地板垂直，大步迈出一只脚，使大腿与地面平行，膝盖成90度角，再恢复站立，重复20次后，换一条腿再练习。

读书或让人长寿

一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。

耶鲁大学的公共健康专家进行了一项长期调查，在过去11年中，他们跟踪记录了3600名50岁以上男性和女性的健康与阅读习惯。研究表明，每天读书的时间越长（哪怕只有半小时），寿命就越长。截至1/5的研究对象死亡时，爱读书的人比不爱读书的人平均寿命长近2岁。

研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。

睡前四个动作，护肾

肾脏位于腰部脊柱两侧，看上去就像两颗蚕豆，呈椭圆形，略微有点弯曲，右肾略靠下，左肾略靠上。但可别小看了这对小小的肾脏，中医将其视为生命之源，作为人体的“先天之本”，它的强壮与否攸关人体健康。这里给大家推荐几个方法，日常生活中坚持操作，可起到不错的养肾护肾效果。

1.擦肾俞。腰为肾之府，腰部的肾俞穴可温肾阳、通经络，平时可经常推擦肾俞处（腰部两侧），早晚各一次（睡前效果更佳），每次50下左右。

2.揉耳朵。“耳者，肾之官也”。刺激耳部，可调节脏腑功能，益肾强身。具体方法是：双手握空拳，以拇、食二指沿耳轮上下来回压揉，注意力度不要太重，直至耳轮发热。

3.按摩脚心。中医认为，涌泉穴直通肾经，脚心的涌泉穴是浊气下降的地方，经常按摩可益精补肾、防止早衰。具体方法是：临睡前用温水泡脚，用手互相擦热后，用左手按摩右脚心，右手按摩左脚心，每边100下左右，以双脚搓热为宜。

4.脚对脚睡。身体自然平躺，胯关节放松，两腿弯曲，小腿向内收敛，两脚心相对，双手放于小腹处，自然入睡即可。此法称之为“还阳卧”，能使阳气充盈。需要提醒的是，睡觉时还应注意保暖，不要将双脚正对空调或电扇。▲

耐力训练抗衰老效果最好

据美国《医学快报》报道，德国莱比锡大学和萨尔大学的研究者发现，与力量锻炼相比，耐力训练能更好地抵抗衰老。

研究人员选取了266名身体健康的年轻人，他们平时都不怎么参加体育运动。参试者被随机分入耐力训练（连续跑步）、高强度间歇式训练（热身后将快跑与慢跑交替进行4次，最后通过慢跑冷却肢体）和力量训练（在器械上做循环运动，动作包括体后屈、卷腹、坐姿下拉、坐姿划船、坐姿小腿屈伸、前腿肌伸展、推胸和仰卧腿举等）三组，以及一个不运动的对照组。前三组每周锻炼3次，每次45分钟，总共有124人坚持下来。

在研究之初和最后一轮运动后，研究人员分别分析了参试者血液样本中白细胞的端粒长度和端粒酶活性。结果显示，与对照组相比，前三组参试者端粒酶活性和端粒长度都增加了，这对防止细胞衰老、提高细胞再生能力以及健康衰老都很重要。不过，与力量训练组相比，其他两组的端粒酶活性高了2~3倍，端粒长度也明显增加。

研究人员表示，耐力训练是促进健康衰老的重要机制，其中一种可能性是由于这种类型的运动影响血管中的一氧化氮水平，促使细胞发生积极的变化。此外，从进化论的角度来看，耐力训练能更好地模仿人类祖先旅行、搏斗等行为，涵盖的范围很广，跑步、游泳、滑雪和骑车等都属于耐力训练。（人民健康网生命时报、广州日报）

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