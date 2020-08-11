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三伏天养生，先清后补

2020年08月11日05:43 来源：人民网-生命时报

受访专家：火箭军特色医学中心中医科主任 王 磊 □主治医师 邹梦颖

三伏天，是一年中气温最高、最潮湿闷热的日子，此时自然界阳气生发，阳气最旺。大部分地区酷暑潮湿，人们出汗多，阳气随之外泄，加上贪食生冷，易导致内环境寒湿、脾胃失调。因此，三伏天养生要先清后补——把体内暑湿等邪气、毒素清除后，再补充阳气，全面调理。完成这个过程，最好的方法是食疗。

先清暑湿。适合伏天的食物首选是丝瓜，其含有人参中的成分——皂苷，特别适合伏天食用。凉拌丝瓜入口凉爽、嫩脆多汁，做清汤或与排骨、鸡汤一起煲汤都能解除油腻，令人胃口大开。跟丝瓜汤媲美的还有绿豆汤，其具有清热解毒、止渴消暑的作用。中医认为，绿豆清热之力在于皮，解毒功能在于内，如何煮出味道可口且效果好的绿豆汤呢？1.先将10倍绿豆比例的水煮沸，然后放入绿豆，继续小火炖煮8~10分钟后倒出绿豆汤，此时汤的颜色是碧绿色，清热作用强，但脾胃虚寒、容易腹泻及痛经的人要慎用。将绿豆汤盛出来后，还可以往锅里再加点水，多煮30分钟左右就可以变成开花的绿豆沙或绿豆粥。2.绿豆和薏米相同比例煮绿豆薏米汤，清热的同时还可以祛除暑湿。3.绿豆排骨汤也是夏季餐桌上常见的佳肴：准备1斤排骨、绿豆50克、生姜10克、陈皮5克，调味品适量。将排骨切段汆水后，与绿豆、生姜及陈皮一起加水煲45~60分钟调味即可。另外一个有健脾祛暑功效的食物就是山药，煲汤或直接蒸熟吃都可以。若配合薏米、赤小豆煲汤饮用，祛湿效果会更好。

后扶阳气。三伏天饮食强调顺时而养，重点是养护体内阳气。扶阳，首推喝羊汤。羊肉性温味甘，入肾经，脾胃虚寒及肾阳虚的人群，喝羊汤有很好的温中暖肾、补益气血的作用。有的人不爱喝羊汤，白天可少量喝姜茶发发汗，特别是胃寒的人。姜茶分几种，一般家里是用生姜熬水，搭配红糖解表散寒；干姜对脾胃虚寒、腹泻、四肢厥冷的人有温中散寒、回阳通脉的作用；炮姜的功效是化瘀止血，适用于血瘀痛经的女性。在此基础上，还可以取西洋参片3~5克，配上枸杞、沙参、麦冬、石斛各3~5克，放在保温杯里泡水，三伏天里坚持喝。

(本报特约记者 莫 鹏)

(责编：许晓华、李轶群)


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