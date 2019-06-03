自制香囊驱蚊养生 小妙招助攻你的养生方式

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

自制中药香囊，驱蚊养生

进入夏季，可恶的蚊虫又要来骚扰我们。蚊香虽然有较好效果，但人若过量吸入蚊香中的有毒物质会损害身体，还可能引发多种呼吸道疾病，甚至患上障碍性贫血、白血病等。

其实，我国古人就经常用到中药香囊驱蚊，不仅无害，还对健康有益。郑州大学第二附属医院中医科李伯群主任医师介绍，中药里有一些芳香类药物，含有大量的可挥发芳香油，这些芳香油的气味是蚊虫不喜欢的，因此戴在身上能够有效驱蚊避虫。其实古代端午节的香囊就是为了驱蚊避虫而制。

李伯群介绍，丁香、艾叶、藿香、薄荷、荆芥穗、紫苏、肉桂、陈皮、八角、雄黄、樟脑等，都具有很好的驱蚊功效。可以从中选择几味药，调配着用，驱蚊避虫效果更好，还能起到保健作用。李伯群还为三类人群推荐了三种驱蚊香囊。

气虚体质的人适合补气类香囊。这类人气虚体弱、精神不振、少气懒言，还很容易疲劳，因此补气类的香囊最适合他们。

做法：人参1.5克、黄芪1.5克、藿香1克、苍术1克，配上0.3~0.5克冰片，打磨成粉后混合装填进香囊即可。其中人参、黄芪可以补气，藿香、苍术、冰片能够驱蚊，一举两得。

湿热体质的人适合除湿降燥类香囊。有些人夏天爱出汗，即使静止不动也会大汗淋漓，这类湿热体质的人，可以选用除湿降燥类香囊。

做法：苍术1克、茵陈1克、艾叶1克、藿香1克、冰片0.5克，打粉后混用。

小孩子适合选择温和的药材配香囊。小孩子属于纯阳之体，而且呼吸器官还在发育，不能用香气太浓的中药材，可以选择温和的药材。推荐以下中药材：丁香1克、艾叶1克、桂皮1.5克，打粉后混用即可。

如果小孩子出现尿黄、上火的症状，可以试着用丁香1克、艾叶0.5克、薄荷1.5克，打粉后混用。

李伯群还建议，7～15天换一次药物，因为这些中药材挥发性强，时间太长就起不到很好的驱蚊驱虫作用了。【详细】

大小两个枕头 睡得香

要保证老人的优质睡眠，离不开对床品的谨慎选择。家人需认真对待，让老人睡个好觉。

枕头：选一大一小。老人的脊柱多有退行性改变，因此更应重视预防脊柱病。挑选枕头时，最好选稍有一点硬度、透气性好的，枕芯内部要能产生一定摩擦，荞麦、茶叶枕芯都不错。这样，枕头能随着头部转动而流动塑形，起到均匀承托作用，保证呼吸通畅，又使头颈部肌肉得到放松。建议在大枕头靠脊柱一侧的边缘再加一个厚约5厘米的小枕头，睡觉时将头放在大枕头上，颈椎部则靠在小枕头上。这样，即保持了颈椎的正常生理状态，也可避免颈部裸露、受凉。

床垫：最好选棕垫。弹簧较硬的棕垫较适合老人，软床垫无法有效支撑人体脊椎。老人睡太软的床，会感觉腰背特别累，尤其是患有腰椎间盘突出、腰肌劳损的人群。

褥子：软些更舒适。褥子最好稍微软些，高度在3~5厘米之间。尤其是偏瘦的老人，适合睡软褥子，否则易压迫皮肤，造成发红或疼痛，长期如此可能导致皮肤破溃，诱发褥疮。

被子：不能太厚重。被子太厚重，易压迫胸部、血管，影响血液循环。对年龄偏大的人来说，还可能导致呼吸不畅。

被罩：纯棉更合适。纯棉被罩具有良好的吸湿、排湿性。棉纤维会从空气中吸收水分，含水率可达8%~10％，老人皮肤与之接触会感觉柔软舒适。而当棉纤维湿度过大、周围温度较高的情况下，其中的水分就会蒸发。因此，棉纤维能保持水的平衡状态，而且耐洗耐用。【详细】

牛肉养发汤缓解少白头

“宿昔青云志，蹉跎白发年。”现代社会巨大的学业和工作压力，使年轻人长白头发的越来越多。中医认为，“肝主藏血，发为血之余”“肾主藏精，其华在发”，华发早生者，多是由于气血虚损、肾精不足，使毛发未能得到充分濡养而早白。

40岁以上的中年人白发增多是正常现象，因气血和肾精不足引起的“少白头”还有逆转机会，只要改掉生活恶习，及时进行药膳保健或治疗，从源头上生血旺血、益肾填精，五脏得养而上荣于首，便可使毛发浓密乌黑，富于光泽，3~4月后白发会明显减少。推荐经常饮用两款牛肉养发汤，可健旺气血、补肾益精、养发乌发。

首乌红枣牛腱汤。取制首乌30克、红枣10个、牛腱500克、姜3片；牛腱横纹切大块，红枣去核，制首乌略浸泡，全部材料放进瓦煲中加水2.5升，大火煲滚后，转中火煲2个小时，调味饮用。

该汤中的主料制首乌为经过中药炮制方法加工而成的。需提醒的是，只有制首乌才有补肝肾、益精血和乌须发的功效，切勿随意食用自己采掘或购买的新鲜首乌，以免损伤肝肾。另一主料牛腱指牛腿肉，能补中益气、养血旺血、滋养脾胃。红枣可补血活血养发。本汤适合因肝肾不足、精血亏损而引起的腰膝酸软、脸色萎黄、头发早白等症的患者饮用。

雪蛤红枣牛腱汤。取雪蛤10克、牛腱500克、去核红枣6粒、姜3片；雪蛤用冷开水浸泡3小时后去除杂质，牛腱横纹切大块，先把牛腱、红枣、姜片放进煲中，加水2.5升，大火煲滚后转中火煲1个小时，加入雪蛤再煲1小时，加入适量盐调味，即可饮用。

一般白发的出现是随着年龄增长、新陈代谢逐渐变慢所致，所以与年龄不相称的“少白头”是早衰的一种表现。雪蛤指雌性雪蛤的输卵管，是有名的延缓衰老的滋补药材，能补肾益精、滋阴润肺、养颜润发，为主料；牛腱为血肉有情之品，最能补脾胃、益气血；红枣可补中益气，养血安神。因肺阴不足、精血亏虚，而引起头发干枯、须发早白、津亏便秘、心烦失眠等症状的患者适宜饮用本方。雪蛤含有雌激素，育龄女性要慎食，以免导致乳腺增生、子宫肌瘤等疾病。另外，患者还应保证充足睡眠，保持精神愉快，经常按摩头皮。【详细】

养心安神，点揉三穴

甘麦大枣汤是有名的中医方剂，具有养心安神、和中缓急的功效，主治心阴不足、肝气失和之脏躁，精神恍惚、喜悲伤欲哭之证。其实，我们的身体上也自备了“甘麦大枣汤”，即神门、内关、合谷三穴。

取穴：神门穴位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处；内关穴位于前臂掌侧，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间；合谷穴位于手背，第1、2掌骨间，第二掌骨桡侧的中点处。

具体方法：三个穴位均在手上，自我操作方便，平时多点揉，可起到养心安神的作用，是夏季养生不可或缺的保健方法。【详细】

保持活力能防癌

美国约翰·霍普金斯大学的肿瘤学家研究发现，“体适能”好不仅减少癌症风险，也有助癌症康复。

体适能是指人们有充足的精力从事日常工作和学习而不感疲劳，同时又有余力享受休闲活动的乐趣，能适应突发状况的能力。研究人员选取4.9万名平均年龄54岁的参试者，对其进行历时18年的体适能追踪测试。在随访期间，388人患肺癌，220人患肠癌，其中282名肺癌患者和89名肠癌患者死亡。数据分析显示，体适能水平处于前1/5的健康参试者，患上肺癌的可能性降低了77%，患上肠癌的风险降低了61%。对于已患有这两种癌症的病人来说，体适能水平处于前1/5的人，死于肺癌的可能性降低了44%，死于肠癌的可能性降低了89%。【详细】

抗癌生活做好五件事

1.尽可能保持充足睡眠。南京市中西医结合医院中医科主任中医师王东旭说，人在睡觉过程中分泌的一些激素，能够增强人体免疫系统功能，而低质量的睡眠不利于激素分泌，进而影响癌症术后的康复。美国约翰·霍普金斯大学研究发现，睡眠时间不足7小时的人患癌症风险更高，其原因就是睡眠不足导致了激素分泌和代谢紊乱。

2.准备一顶假发。脱发是癌症治疗中最常见的问题之一，特别是化疗期间，毛囊被破坏后，头发可能在短时间内大量脱落。江苏省肿瘤医院胸外科主任医师陈仕林说，如果化疗后脱发严重，建议在公共场合佩戴假发，有助于提升自信心，但在非公众场合最好还是少戴，这样更有利健康。选择假发时要注重透气性，仔细查看发丝的材料，以减少对头皮的伤害；平时还要定期做好假发及所剩真发的清洁。

3.善待你的皮肤。陈仕林说，各种治疗方法的联合运用，能给癌症患者带来较好的治疗效果，但也会带来许多不良反应，皮肤反应就是其中一种。很多患者在放化疗后，皮肤会变得容易过敏，或是出现干燥、多鳞、瘙痒等症状。这部分患者应当避免阳光直射和暴晒皮肤，减少接触紫外线。

平时要保持局部皮肤的清洁，不用含酒精或碱性的洗浴产品清洗，洗澡时水温也不宜过高，每天使用润肤露有助于减少过敏反应。平时衣着须以舒适为准。不管在医院接受治疗，还是回家康复，都要尽量选择棉质宽松的衣服。因为放化疗会引起潮热和皮肤过敏，棉质、透气、宽松的衣服可以减少皮肤摩擦，避免损伤。日常饮食应富含维生素A和维生素C，建议多吃新鲜的水果和蔬菜，可促进皮肤的修复。

4.时常练脑，保持大脑的灵活性。一些患者在治疗过程中会出现记忆困难或糊涂的问题，如果发现类似情况，建议养成随时记录的习惯，把日常的各种事情写下来，然后和家人谈一谈，对锻炼记忆力会有一定的帮助。

此外，适度的脑力劳动有助于减轻患者术后的痛苦，增强战胜疾病的信心。临床发现，肿瘤患者大多有消极悲观、恐惧或回避现实的心理，这会对机体免疫功能产生一定的抑制作用，影响其预后。王东旭建议，家人亲友应重视患者的倾诉，多与他们沟通，多用鼓励性语言，可以与他们探讨一些问题，在缓解压力之余，还能刺激他们多用脑。

5.吃得好最重要。癌症治疗的副作用常会影响到一个人的食欲，甚至让你感觉吃什么都没味道。王东旭强调，吃不好是癌症患者康复中的大敌，癌友需要尽可能在治疗及康复期，维持稳定且理想的体重，这对预后大有益处。

食物的选择应当多样化，切忌片面夸大某些食物的抗癌作用，以防营养摄取不均。建议提高膳食中蛋白质的占比，且要选择优质蛋白，如动物蛋白质中的蛋、奶、鱼肉等，以及大豆蛋白质，以减缓肿瘤所导致的蛋白降解及蛋白合成降低。由于肿瘤细胞对葡萄糖的摄取能力较强，且以糖酵解的代谢方式为主，因此建议限制糖类，特别是精制糖的摄入。

肿瘤可引起胰岛素抵抗，放化疗对机体的损伤还会导致相当一部分肿瘤患者出现糖尿病或糖耐量受损，而粗粮较精细加工的碳水化合物类食物血糖生成指数更低，更有利于控制血糖。因此，必须保证每天膳食中有适量的谷类食物，且要粗细搭配，每天粗粮摄入量最好在50克以上。非淀粉类的蔬菜和水果不仅要保证摄入量，还要有足够的种类，每天至少吃5份（共约400克）不同果蔬。植物油不能只吃一种，最好换着吃，并远离酒精、红肉与腌制食品。【详细】

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