大小两个枕头 睡得香

中国医疗保健国际交流促进会中老年医疗保健分会委员

要保证老人的优质睡眠，离不开对床品的谨慎选择。家人需认真对待，让老人睡个好觉。

枕头：选一大一小。老人的脊柱多有退行性改变，因此更应重视预防脊柱病。挑选枕头时，最好选稍有一点硬度、透气性好的，枕芯内部要能产生一定摩擦，荞麦、茶叶枕芯都不错。这样，枕头能随着头部转动而流动塑形，起到均匀承托作用，保证呼吸通畅，又使头颈部肌肉得到放松。建议在大枕头靠脊柱一侧的边缘再加一个厚约5厘米的小枕头，睡觉时将头放在大枕头上，颈椎部则靠在小枕头上。这样，即保持了颈椎的正常生理状态，也可避免颈部裸露、受凉。

床垫：最好选棕垫。弹簧较硬的棕垫较适合老人，软床垫无法有效支撑人体脊椎。老人睡太软的床，会感觉腰背特别累，尤其是患有腰椎间盘突出、腰肌劳损的人群。

褥子：软些更舒适。褥子最好稍微软些，高度在3~5厘米之间。尤其是偏瘦的老人，适合睡软褥子，否则易压迫皮肤，造成发红或疼痛，长期如此可能导致皮肤破溃，诱发褥疮。

被子：不能太厚重。被子太厚重，易压迫胸部、血管，影响血液循环。对年龄偏大的人来说，还可能导致呼吸不畅。

被罩：纯棉更合适。纯棉被罩具有良好的吸湿、排湿性。棉纤维会从空气中吸收水分，含水率可达8%~10％，老人皮肤与之接触会感觉柔软舒适。而当棉纤维湿度过大、周围温度较高的情况下，其中的水分就会蒸发。因此，棉纤维能保持水的平衡状态，而且耐洗耐用。▲