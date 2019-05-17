牛肉养发汤缓解少白头

“宿昔青云志，蹉跎白发年。”现代社会巨大的学业和工作压力，使年轻人长白头发的越来越多。中医认为，“肝主藏血，发为血之余”“肾主藏精，其华在发”，华发早生者，多是由于气血虚损、肾精不足，使毛发未能得到充分濡养而早白。

40岁以上的中年人白发增多是正常现象，因气血和肾精不足引起的“少白头”还有逆转机会，只要改掉生活恶习，及时进行药膳保健或治疗，从源头上生血旺血、益肾填精，五脏得养而上荣于首，便可使毛发浓密乌黑，富于光泽，3~4月后白发会明显减少。推荐经常饮用两款牛肉养发汤，可健旺气血、补肾益精、养发乌发。

首乌红枣牛腱汤。取制首乌30克、红枣10个、牛腱500克、姜3片；牛腱横纹切大块，红枣去核，制首乌略浸泡，全部材料放进瓦煲中加水2.5升，大火煲滚后，转中火煲2个小时，调味饮用。

该汤中的主料制首乌为经过中药炮制方法加工而成的。需提醒的是，只有制首乌才有补肝肾、益精血和乌须发的功效，切勿随意食用自己采掘或购买的新鲜首乌，以免损伤肝肾。另一主料牛腱指牛腿肉，能补中益气、养血旺血、滋养脾胃。红枣可补血活血养发。本汤适合因肝肾不足、精血亏损而引起的腰膝酸软、脸色萎黄、头发早白等症的患者饮用。

雪蛤红枣牛腱汤。取雪蛤10克、牛腱500克、去核红枣6粒、姜3片；雪蛤用冷开水浸泡3小时后去除杂质，牛腱横纹切大块，先把牛腱、红枣、姜片放进煲中，加水2.5升，大火煲滚后转中火煲1个小时，加入雪蛤再煲1小时，加入适量盐调味，即可饮用。

一般白发的出现是随着年龄增长、新陈代谢逐渐变慢所致，所以与年龄不相称的“少白头”是早衰的一种表现。雪蛤指雌性雪蛤的输卵管，是有名的延缓衰老的滋补药材，能补肾益精、滋阴润肺、养颜润发，为主料；牛腱为血肉有情之品，最能补脾胃、益气血；红枣可补中益气，养血安神。因肺阴不足、精血亏虚，而引起头发干枯、须发早白、津亏便秘、心烦失眠等症状的患者适宜饮用本方。雪蛤含有雌激素，育龄女性要慎食，以免导致乳腺增生、子宫肌瘤等疾病。另外，患者还应保证充足睡眠，保持精神愉快，经常按摩头皮。▲