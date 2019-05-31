夏季养生重养心 常按6穴位除烦消积

编者按：五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天？人民健康网推出《金台养生园》栏目，为您盘点养生的生活方式，与你一起养个好身体。今天就与你说说夏季养生的话题。

夏季养生重在“养心”

早起晨练养阳养心

人的作息时间应该“顺应四时”。入夏后，日出早，人就应该早起晨练促进阳气升发。晨起后饮用一杯白开水，再进行短时的晨练，运动不要太剧烈。

午时养心宜小睡

中医认为，心为五脏六腑之主宰。午睡不但有利于补足睡眠，而且能够改善冠脉血供，增强体力、消除疲劳。午时是指11时～13时，这个时候心经当令，宜小睡30分钟至1小时以养心。即使睡不着，闭目养神对身心也很有好处。

下午喝杯养心茶

夏季炎热，与心血管病关系密切的钾元素以及其他人体微量元素易随汗液流失，夏季常喝茶既可消暑又能补钾。

除了茶叶水，还可调配一些简单的中药茶，清热解暑兼养心安神。例如，用荷叶和莲子心泡水，能够养心益智、清心火、解暑热。用西洋参6片、麦冬10粒，开水浸泡代茶饮，适合暑热所致的神疲虚弱乏力、头晕、口渴、汗多者；对于心火上炎所致的心烦失眠、口腔溃疡，可用莲子6克、栀子6克、酸枣仁6克，开水浸泡代茶饮，有清心除烦安神之效。还可以煲药膳养心，如益气养心粥：山药30克，太子参30克，莲子(莲心)30克，粳米200克，煮烂成粥，有健脾益气，养阴清心的作用。

傍晚放松利身心

夏季心神易扰，养心宜静。夏季傍晚可以做一些伸展性、放松性的运动，以放松骨骼肌肉为主，可以促进夜间睡眠。运动方式推荐散步、做操等舒缓的运动。舒展肢体的运动能够促进周身血液循环，从而减轻心脏负荷。

夜间养心要泡脚

夏季湿气较重，湿邪最易侵袭人体的脾脏。湿邪困脾，久之易伤心阴。夜间泡脚配合按摩涌泉穴，有助于祛除暑湿，预防热伤风，让人精神振奋、增进食欲、促进睡眠。按摩涌泉穴还可以激发肾精、滋养心神。

此外，养心还要保持好心情、平和心态。中老年人要避免大喜大悲，防止“情绪中暑”。炎热的天气难免使人心情烦躁，注意保持笑口常开，恬淡虚无，可以练书法、听音乐、种花、钓鱼等，以调节烦躁情绪、保持心情舒畅，不仅有利于改善血管功能，还能协调人体各脏器，保你健康度过炎炎夏日。

饮食养生牢记“三宜三不宜”

宜多吃果蔬

夏季炎热，人体水分流失快，饮食必须注重补水，除了多喝水以外，要多吃水分充足的食物，多吃瓜果蔬菜。如西瓜、西兰花、菜花、包菜、黄瓜、西红柿等。尤其一些深色的果蔬，如胡萝卜、红黄番茄、西柚等，含有丰富的维生素、矿物质及有益健康的植物化学物，天天食用，可增强免疫力、有益心血管健康和预防癌症。

宜清热解火

夏季气温高，人体火气较旺，体内热气无法排出体外的话容易造成便秘、长痘痘、口舌生疮等问题，夏季饮食宜清淡，以清热解火为主。多吃高丽菜、绿豆芽、黄豆芽、海带、木耳、蘑菇、黄瓜、冬瓜、苦瓜等有助于清热泻火的食物。

宜健脾养胃

夏季人体新陈代谢较快，脾胃功能相对低下，为了减轻脾胃负担，保证脾胃健康，应该多吃养胃食物，如一些质地软、口味清淡的食材，例如小米、燕麦、薏苡仁、山药、莲子等健脾开胃的食物熬粥喝，可以起到养胃的作用。

不宜辛辣油腻

夏季炎热，人体容易上火，吃辛辣食物只会加重体内火气和毒素，尽量少吃或者不吃辛辣的食物，比如麻辣火锅等。还要少吃油腻食物，有助于平静心气。如果吃过多油腻食物则会加重胃肠的负担，会感到腹胀，不思饮食、疲倦感加重，要少吃。

不宜太过生冷

夏季果蔬丰富，人们往往喜欢生吃瓜果、海鲜等食物。但夏季气温高，各种病菌和寄生虫容易繁殖，如果不注意饮食卫生，很可能会染上疾病。夏季天热出汗容易口渴，不要猛喝冰镇饮料，会刺激脾胃，影响胃液分泌从而使食欲减退，造成消化不良、厌食、腹部胀痛、腹泻等胃肠道疾病。特别是女性，太多的寒性食物会引起宫寒等问题。

不宜多喝含糖饮料

夏季人们为了止渴，喜欢喝含糖饮料，研究发现，过量消费含糖饮料会增加龋齿、肥胖的风险，对健康带来负面影响，所以要少喝。白开水是公认的最好的饮品，水在体内起着物质运输、调节体温和润滑等作用。每天要足量喝水，少量多次饮用白开水，也可喝绿茶水、绿豆汤或酸梅汤等消烦除渴。

常按穴位 除烦消积

入夏后，气候多湿热，身体容易感觉烦躁疲倦，脾胃及消化系统也容易出现毛病，除了规律作息和饮食调养以外，可以按摩穴位，促进血液循环，达到养生的目的。如劳宫穴（手握成拳，中指尖所点之处）、后溪穴（握拳，在第五掌指关节尺侧后方，第五掌骨小头后缘）、间使穴（掌后3寸两筋间，仰掌在腕横纹上3寸）等穴位，经常按摩这些穴位可以起到很好的养心作用。脾胃不好，可以按揉中脘穴（胸骨下端和肚脐连线的中央）、天枢穴（肚脐左右两拇指宽度）、足三里（外膝眼下四横指、胫骨边缘）等穴位，每天按压6秒钟后放松，重复10次。还可以夜间入睡前和早上起床前绕脐揉腹，顺时针逆时针各50次，都可以起到调理脾胃、补中益气的作用。【详细】

这几个方面助夏季养阳气

阳气是生命的动力。《素问·生气通天论》说：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰”。这是说，人体的阳气就像天空中的太阳。我们常说，万物生长靠太阳，没有太阳万物就缺乏生命力。“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。”此时正值盛夏，故“养阳”正当时。

首先，应从娃娃抓起。现在的孩子大多是温室里的花朵，经不得风雨。但是要想让孩子身强体壮，就应该让他们积极地适应大自然，增强运动就可以增强阳气，阳气在运动中生发，运动多，阳气足，孩子才能充满活力。

其次，应注重饮食。多吃当季蔬菜，比如养阳的韭菜，助长生机的莴笋、豆苗、蒜苗、小葱、豆芽、荠菜、竹笋，滋补脾胃的大枣、山药等。水果里的樱桃、青梅、杏子、李子等，都能温阳滋补，助养阳气。一些凉饮料、冰淇淋、刚从冰箱里取出的水果，都属于寒性食物，不但刺激肠胃，还非常伤阳，一定要注意避免。

再次，要注意着装。女士们的短裙，甚至露脐装，都有伤阳的可能，尤其在有空调的区域内更应注意。夏季室外高温，稍有活动则易出汗，此时汗孔张开，如果立即进入温度低的空调房，风寒之邪就会直接侵袭肌肤、筋脉、骨节，寒气不得及时排除，则会内侵脏腑，耗损脏腑阳气，产生各种病症。

还有，就是注意生活起居，早睡早起。夏之际，日出时间较早，日照时间渐长，人们宜在这时候早些起床，晒晒太阳，以提升人体内的阳气。而晚上不宜熬夜，以减少耗损。【详细】

艾炙——夏季养生不妨一试

中医讲究“春夏养阳，秋冬养阴”，一柱艾、一根针、一碗汤，是养生治病的三大法宝。此时，最好的养生方法之一就是艾灸，通过穴位经络的温润刺激，使气血通畅，阴阳平衡，身体强壮。

常言道：“家有三年艾，郎中不用来。”艾灸法是以艾绒为主要成分制成的灸材，点燃后悬置或放置在穴位或病变部位，借灸火的热力以及药物的作用，激发经气，达到防止疾病的一种外治疗法。现代医学证实，通过艾灸调节脏腑的功能，可促进新陈代谢，促进血液成分的改变，增加白、红细胞的数量，改善人体的免疫机制和防御机制。

灸法有多种多样，分为直接灸和间接灸。直接灸有斑痕灸、无斑痕灸，斑痕灸在临床上应用得比较少。间接灸包括隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子灸，临床应用广。

对于普通消费者来说，以保健养生为目的，艾灸不一定需要去医院，可以用灸盒在家自己做。

如何选择好的产品？专家建议，一是选原料品种，选择道地艾叶。二是选卷材原料，选桑皮纸或者棉纸，用天然糯米胶黏合的艾柱。三是看外观，精制艾绒，颜色土黄，可见艾绒纤维，富有弹性，一捏即可成型。四是闻艾烟，艾烟柔和不刺鼻，有淡淡的清香。五是看艾灰，艾条燃烧均匀，艾灰不散落。六是看灸感，火力温和，不伤经络，穿透力强，灸感舒适。

炎炎夏日，艾灸是温通阳气最好的疗法。艾灸保健一周1—2次或2—3次，每次10—20分钟左右即可。常用的保健穴位是足三里、中脘、关元、神阙等。【详细】

夏季防晒，衣服要穿对

炎炎夏日，皮肤最受伤，不只加速衰老，严重时还诱发和加重光感性皮肤病，更严重者，还会诱发皮肤肿瘤。专家表示，防晒主要分为化妆品防晒和硬防晒。

解放军空军总医院刘玮表示，防晒化妆品的防晒效果怎么样，日光防护系数（SPF）说了算。一般亚洲人在强烈日晒下，10分钟左右皮肤就会产生红斑，如果产品的SPF值为15，那么理论上，涂抹这款防晒产品后，可以在太阳下停留150分钟而皮肤不被晒伤。

防护长波紫外线的标识是PA，分为4级：PA+、PA++、 PA+++、PA++++，PA等级越高，表示防晒黑的能力越强。专家提醒，生活中我们一般的涂搽量只有1/4—1/2，防晒效果大大降低。

硬防晒就是遮挡性防晒，也就是采用物品遮挡日光。专家提出，我国纺织品的防护系数值最高为50+。当防护系数值大于40且紫外线的透过率小于5%时，才可称为“防紫外线辐射产品”。衣服的密度越高、颜色越深，或加有防晒涂层，其防晒效果越好。夏天常穿的那种清凉、轻薄的衣服，基本没什么防晒能力。建议选购紫外线防护系数（UFP）大于25、 紫外线透过率小于5%标识的织物产品。帽檐的边长最好在7.5厘米以上，才有较好的防晒效果。墨镜要选择镜片足够宽大，同时最好选购能覆盖全部紫外光的遮阳镜，镜片以深色为宜，但不宜影响视觉。

北京协和医院皮肤科主任医师晋红中介绍，规避性防晒，就是避免在紫外线过强的情况下出行。一天当中，中午时分紫外线最强，而一年当中晚春和夏季则是紫外线最强的季节。建议大家，室外活动要注意规避紫外线强的时段和地点，外出时尽量在树荫、山坡阴面从事户外活动。

刘玮说，有些食物服用后会对阳光更加敏感，这类食物被称为光敏性食物。包括一些野菜、茴香、苋菜、芹菜，但这些菜煮熟了光敏性就几乎没有了。柑橘类水果如柠檬都含有香豆素类物质，无花果、芒果、菠萝、木瓜等都会让皮肤吸收更多阳光。但要造成晒伤晒黑，需要食用的量足够大，且在阳光下的时间足够长。因此，长时间阳光下活动或自身对光线特别敏感的人群，才需要注意避免食用或接触这类物质。除食物外，还有些具有光敏性的药物，如四环素类、喹诺酮类、雌激素类、扑尔敏、维甲酸类等，服用时，同样需避免阳光照射，或在晚上使用。【详细】

夏季护脑“六慎四吃”

夏季炎热，血管也变得脆弱。要想护好大脑血管，不妨记住“六慎四吃”。

慎用空调。室外温度很高，突然进入温度较低的空调房，人的体表血管会迅速、大面积收缩，血压剧烈波动，诱发卒中。再热的天气，空调温度也不能开太低，应在26℃左右，不要开到20℃以下。

慎喝冷饮。高温导致水分流失较多，使血液浓缩，血容量不足，重要器官供血减少，诱发卒中。建议多喝温开水，少喝冰镇饮料等。

慎大吃大喝。控制高脂肪、高胆固醇食物的摄入，避免吃大鱼大肉、喝大酒。多吃西红柿、青菜、苹果等新鲜蔬果。适量食用黑木耳、燕麦片，有助降低血黏度。

慎发脾气。炎热夏日，火气很旺，人们容易焦虑动怒，这是脑血管病发病的重要诱因。越是炎热，越不能烦躁，而要保持心情愉快，积极乐观地面对一切。学会释放心理压力，不能总是愁眉苦脸。

慎盲目锻炼。炎热天气下盲目锻炼容易引发心脑血管意外。运动时间最好选在早晨5~6点或晚上8点后，以慢跑、散步、打太极等为宜，时间控制在1小时左右。

慎熬夜。夏季夜晚易失眠，白天又容易犯困。建议晚上10点半前睡觉，不要长时间看电视、玩手机。每天最好午睡半小时，此时血压下降、心率减慢，能护心脑。

4种食物助你安然度夏

1.葛根。将葛根磨粉晒干，每天早上取50克煮羹食用；或用葛根150克、粳米100克煮粥。葛根含黄酮类物质，能扩张脑血管，改善脑部血液循环。

2.松针。将松叶阴干，每次取10克冲开水饮用。松叶含抗氧化剂类黄酮，能抑制血小板凝聚，减少脂质过氧化反应，防止动脉粥样硬化和血栓形成。

3.香蕉。香蕉富含钾，有抗动脉硬化、降血压等作用。每天吃4根香蕉，能防中风。

4.含叶酸的食物。动脉硬化引起的中风、冠心病、心肌梗死与血浆高半胱氨酸密切相关。每天补充5毫克叶酸能使血浆中过多的半胱氨酸转化为对人体有利的蛋氨酸，起到防止动脉硬化发生发展的作用。富含叶酸的食物有叶菜、大豆、橙子等。【详细】

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