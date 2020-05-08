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芳香疗法  中医外治法  凉茶疗法

中医防疫有良方

吴焕林

2020年05月08日08:32 来源：人民网－人民日报海外版

中医药在抗击新冠肺炎方面发挥了至关重要的作用。此次抗疫实践中总结出的“三药三方”，积累了宝贵的抗疫经验。在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国工程院院士王琦提出了中医药预防扶正气、避邪气的方法，是中医日常防疫可吸取的经验。

扶正祛邪是中医防治传染性疾病的重要指导思想。《黄帝内经》指出，正气存内，邪不可干。这里的“邪”即中医讲的外在致病因素，相当于现代医学中的细菌、病毒等外界致病因素。中医认为“气”在人体内具有很多功能，既可以护卫肌表、抵御外邪，也可以与入侵的邪气抗争、驱邪外出。故而可以将“气”抵御外邪的作用与现代医学中的免疫力相对应。中医在扶正气以提高自身防病能力方面积累了丰富的经验和方法，外用如芳香疗法、穴位按摩保健、八段锦等导引操；内用如药膳、代茶饮等。

香囊属于中医传统的芳香疗法、衣冠疗法。《山海经》中就曾记载佩戴薰草防疫：“薰草, 麻叶而方茎, 赤华而黑实, 臭如蘼芜, 佩之可以已疠。”周代已有佩戴香囊、沐浴兰汤的习俗。到了汉代，名医华佗就曾用麝香、丁香、百部等药物制成香囊，悬挂在居室内，用来预防肺部疾病，体现了中医“治未病”的思想和“内病外治”理论。利用芳香药物通经走络、开穹透骨的作用，通过口鼻吸入和皮肤、经络穴位吸收，疏通脏腑经络体系、调节气机，使气血流畅、脏腑安和，增强人体免疫能力，达到“正气存内，邪不可干”的功效。

“肺开窍于鼻”，鼻是人体的重要门户，“温邪上受，首先犯肺”，疫气传播流行的主要途径是通过呼吸道传播，所以，守住鼻窍这一关是疫病防治的关键。辟瘟香囊一般采用芳香、燥湿之品。唐朝药王孙思邈在《千金要方》中就多用细辛、干姜、蜀椒等。推荐一份辟瘟香囊方：公丁香、苍术、细辛、藿香、艾叶各等份，磨碎入布囊，随身佩戴。方中公丁香温辛，温胃散寒，驱虫杀菌；苍术燥湿健脾，祛风散寒；细辛宣通肺窍；藿香芳香化浊，和中止呕；艾叶散寒祛湿，诸药合用增强芳香辟疫之功能。

除了香囊，凉茶疗法也是一大助力。凉茶是粤港澳地区传统的民间养生防病饮品，常用复方或单味土产草药煎熬而成。多采用药性寒凉和消解内热的中草药，消除夏季暑气或冬日干燥引起的喉咙疼痛等疾患。在古代卫生条件下，南粤高温多湿的环境，易产生传染性疾病，而凉茶是南粤民众在长期防疫保健的过程中智慧及经验的产物，既体现了中医养生理论的指导，又具有日常防病养生的简便性，是融合中医和药膳理念的功效饮品。2006年5月20日，凉茶经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产。

中药汤剂法。在疫情防控中，根据疫情风险的不同，调整预防汤剂的配方，从早期的祛湿辟邪转到以扶正为主，以便更适合大众调理体质、提高免疫力和日常服用。

提及补气扶正的中药材、中药方，一味不得不提的药是五指毛桃。五指毛桃又名南芪、五爪龙，味甘，性平，补脾益气化湿，兼能平喘化痰止咳。国医大师邓铁涛教授在临床上非常重视五指毛桃的使用，“具有益气不伤阴、补而不燥、药食同源等特点，是补益之佳品”。其特性与北芪（黄芪）相比，性味更温和，能避免北芪量大易燥的情况，更适合日常调理使用。

不论是香囊还是凉茶，都是中医“治未病”预防原则的体现，是中医简便效廉的防病手段。通过中医防控技术的推广应用，把芳香疗法、中医外治法、凉茶疗法等进行合理搭配组合，可以形成防疫的组合拳，利用中医药简便效廉的优势，提高民众的免疫力。

（作者系北京中医药大学教授、主任医师、博士研究生导师）

(责编：李轶群、许晓华)


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