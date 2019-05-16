甘麦大枣汤是有名的中医方剂，具有养心安神、和中缓急的功效，主治心阴不足、肝气失和之脏躁，精神恍惚、喜悲伤欲哭之证。其实，我们的身体上也自备了“甘麦大枣汤”，即神门、内关、合谷三穴。

取穴：神门穴位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处；内关穴位于前臂掌侧，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间；合谷穴位于手背，第1、2掌骨间，第二掌骨桡侧的中点处。

具体方法：三个穴位均在手上，自我操作方便，平时多点揉，可起到养心安神的作用，是夏季养生不可或缺的保健方法。▲