美国约翰·霍普金斯大学的肿瘤学家研究发现，“体适能”好不仅减少癌症风险，也有助癌症康复。

体适能是指人们有充足的精力从事日常工作和学习而不感疲劳，同时又有余力享受休闲活动的乐趣，能适应突发状况的能力。研究人员选取4.9万名平均年龄54岁的参试者，对其进行历时18年的体适能追踪测试。在随访期间，388人患肺癌，220人患肠癌，其中282名肺癌患者和89名肠癌患者死亡。数据分析显示，体适能水平处于前1/5的健康参试者，患上肺癌的可能性降低了77%，患上肠癌的风险降低了61%。对于已患有这两种癌症的病人来说，体适能水平处于前1/5的人，死于肺癌的可能性降低了44%，死于肠癌的可能性降低了89%。

研究人员表示，体内炎症造成细胞更频繁地分裂，不受控制的细胞分裂会导致肿瘤形成。保持精力充沛、身体活跃可有效减轻炎症，防癌抗癌。提高体适能的方法有很多种，如力量训练、爆发训练、敏捷训练等。▲ （卢一飞）