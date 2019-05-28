自制中药香囊，驱蚊养生

进入夏季，可恶的蚊虫又要来骚扰我们。蚊香虽然有较好效果，但人若过量吸入蚊香中的有毒物质会损害身体，还可能引发多种呼吸道疾病，甚至患上障碍性贫血、白血病等。

其实，我国古人就经常用到中药香囊驱蚊，不仅无害，还对健康有益。郑州大学第二附属医院中医科李伯群主任医师介绍，中药里有一些芳香类药物，含有大量的可挥发芳香油，这些芳香油的气味是蚊虫不喜欢的，因此戴在身上能够有效驱蚊避虫。其实古代端午节的香囊就是为了驱蚊避虫而制。

李伯群介绍，丁香、艾叶、藿香、薄荷、荆芥穗、紫苏、肉桂、陈皮、八角、雄黄、樟脑等，都具有很好的驱蚊功效。可以从中选择几味药，调配着用，驱蚊避虫效果更好，还能起到保健作用。李伯群还为三类人群推荐了三种驱蚊香囊。

气虚体质的人适合补气类香囊。这类人气虚体弱、精神不振、少气懒言，还很容易疲劳，因此补气类的香囊最适合他们。

做法：人参1.5克、黄芪1.5克、藿香1克、苍术1克，配上0.3~0.5克冰片，打磨成粉后混合装填进香囊即可。其中人参、黄芪可以补气，藿香、苍术、冰片能够驱蚊，一举两得。

湿热体质的人适合除湿降燥类香囊。有些人夏天爱出汗，即使静止不动也会大汗淋漓，这类湿热体质的人，可以选用除湿降燥类香囊。

做法：苍术1克、茵陈1克、艾叶1克、藿香1克、冰片0.5克，打粉后混用。

小孩子适合选择温和的药材配香囊。小孩子属于纯阳之体，而且呼吸器官还在发育，不能用香气太浓的中药材，可以选择温和的药材。推荐以下中药材：丁香1克、艾叶1克、桂皮1.5克，打粉后混用即可。

如果小孩子出现尿黄、上火的症状，可以试着用丁香1克、艾叶0.5克、薄荷1.5克，打粉后混用。

李伯群还建议，7~15天换一次药物，因为这些中药材挥发性强，时间太长就起不到很好的驱蚊驱虫作用了。