人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生

编者按：拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？

拥抱可以滋润身心

拥抱是一种肢体语言，可以给人以安全感，拉近人与人之间的距离，促进人们的交往与交流。华南师范大学心理学院副教授迟毓凯表示，拥抱的过程中人体会分泌催产素，使人产生自然的亲密感，降低对别人情绪与表情的反应，也会增加对他人的信任。美国杨百翰大学心理系博士朱丽安·卢斯塔德观察了34对健康且结婚至少半年的夫妇，在亲密的肢体接触后，他们的生理机能会发生哪些变化。结果发现，被要求接受肢体触摸训练课程的实验组，参与者的血液及唾液中检测出的催产素比另一组高出很多。

拥抱还能化解伤痛。2018年美国佛罗里达州斯通曼·道格拉斯高中遭受了校园枪击事件，造成17人死亡。事后，该校校长泰·汤普森说：“我答应大家，我会一个个拥抱你们，不管多少次、不管多长时间，只要你们需要我。”在他的拥抱鼓励下，师生们的伤痛情绪得到了缓解。

拥抱的健康益处不局限于心理层面。美国卡内基梅隆大学的一项研究显示，拥抱可以增强免疫力。研究中，受试者在同样接触感冒病毒的情况下，常被拥抱、较能感受社会支持的受试者，较少患严重病症。卡内基梅隆大学学者麦克·墨菲认为，肢体接触能减少体内分泌刺激压力反应的激素，有效降低了对心血管系统的冲击及免疫系统的过度反应。

缺少拥抱的负面影响在孩子身上体现得尤为明显。美国加利福尼亚州大学洛杉矶分校的一项研究表明，一个人童年时期情绪不佳，会导致其成年后出现精神与心理健康问题的风险增加。这项研究的负责人朱迪斯·卡罗表示，孩子在儿童时期与父母的亲密接触，尤其是拥抱，产生的影响可能延续到成年，儿童时期的社会关系与身体各系统健康都有密切关联。

现代社会浮现“拥抱危机”

1.生活节奏太快。“拥抱是一种表达情感的形式，但当人们忙于生活，疲于奔命时，即便内心对家人是关心的、充满爱意的，也容易忽视了形式上的表达。”迟毓凯解释说，现代人生活节奏快、压力大，很多时候可能并不是不想拥抱，而是顾不上拥抱。

2.交往形式多样化。迟毓凯认为，拥抱减少还与现代人交往方式更为多样有关。“以前你想表达对一个人的关爱和思念，最好的方式就是拥抱他、听他倾诉。但现在，电子产品的出现让人们时刻都能保持联系，就算是很久没见的老朋友，再见面可能也不会有那么浓厚的想念，也很少有想拥抱的冲动。”

3.一些社会因素引发的顾虑与危机感。现在整个世界范围内，包括恐怖袭击等社会事件时有发生，让人们缺乏安全感，所以人们不再像过去一样愿意拥抱他人。还有一些人甚至出于自身安全或避免纠纷的考虑，在社会上掀起了一股“反拥抱”热潮，增加了人们对拥抱的顾虑。

4.传统文化观念根深蒂固。上海市心理咨询行业协会副会长王裕如表示，拥抱作为一种表达友好与亲密的交流方式，在西方国家更为盛行。一些东方国家，比如中国人在感情表达上就比较含蓄、内敛，不太习惯拥抱，就算人们彼此之间很亲近，也很少去拥抱。即使现在人们的思想更加包容、开放了，但根深蒂固的传统观念还是很难改变。

找回丢失的拥抱

正是因为拥抱是人类在子宫内的第一感觉，美国知名心理治疗师维琴尼亚·萨提亚提出过“四个拥抱”理论，她认为人一天至少要有4个拥抱才能生存，8个拥抱才能维持生活，12个拥抱更能促进成长。近些年，很多国家都意识到拥抱可以表达友善、关爱等正面情感，有利于拉近人与人之间的关系，促进社会的稳定和谐，于是开始帮助人们找回拥抱的温暖记忆。

“人们需要拥抱，再深厚的感情、再热切的关爱如果不表达出来，即使是亲近的家人也可能会有隔阂或误解。但是让那些性格内敛、不习惯拥抱的人主动去拥抱，确实不是一件容易事。”对此，迟毓凯给出一些建议。

1.多忙都别忘了关心家人。拥抱是表达关心与感情的方式。人们的拥抱次数越来越少，实际上反应的是人与人之间的交流与关心变少了。因为工作繁忙、生活压力大，很多人无暇顾及身边亲人的感受。建议人们不管多忙都不要忘了关心家人，上班出门前、下班回家后，都不妨给家人一个拥抱。

2.巧妙利用契机和场合。有些人并非不愿意拥抱，而是不好意思拥抱。如果无法做到在日常生活中经常拥抱，也可在一些时机或场合给家人一个拥抱。比如，当爱人在工作中受到了挫折，当孩子考试没考好，都可以给他们一个安慰的拥抱；又或者父母生日以及母亲节等特殊的日子，给长辈一个拥抱，既温暖也不会显得太突兀。

3.拥抱是为了表达关爱。迟毓凯强调，鼓励大家拥抱，是为了让人们多关心家人，知道彼此之间是相互支持、关爱的。如果有的人不习惯拥抱，也可以摸摸头、拍拍肩，让对方感受到你的关心。重要的是，每个人都要拿出时间多与家人用心交流和沟通，不要因为他们是最亲近的人，反而不在意，甚至忽略了他们的感受。【详细】

人类为什么爱吃“苦”

1.我们喜欢的不是苦味，而是“吃苦”的结果。苦味并不是一种让人感受很好的味道。但品尝苦味之后所发生的事情有时却是人们想要的。比如，“良药苦口利于病”，这意味着苦味之后会带来健康。比如咖啡和茶等苦味的饮食，富含一种叫咖啡碱的生物碱化合物，它有苦涩味，但具有兴奋大脑的功效。我们不一定热爱苦味，却热爱之后那种提神的效果。人类的学习能力很强，当我们想要的东西总是与苦味一起出现时，我们很快就会改变对苦味的认知，认为苦味会带来益处，从而喜欢上这个味道。

2.口味偏好是我们内在状态的外在表现。心理学家珍·纳什认为，对口味的偏好，与一个人的性格有关。有很多词语，是用“味道”来形容一个人特性的，比如很火辣、很平淡、很甜美……这并不是什么巧合，爱吃的东西和自身的个性确实能对应上。而爱吃苦味，也可能是我们内在特质的外在表现。

3.适当吃苦的能力是自然选择的结果。对苦味的敏感性，每个人都不同，有些人可以接受很苦的食物，有些人则一点苦都吃不了。能分辨苦味的基因叫做TAS2R38，这个基因的显隐性状态，决定我们对苦味的敏感程度。此外，我们的全身，从舌头到大脑都有感受苦味的受体，虽然它们存在的意义大多数都还不清楚，但很多研究表明对苦味的感受性和接纳性对我们的健康有好处。比如，吃点苦对预防鼻窦炎有好处，也有研究发现某个特定的苦味基因似乎与更加长寿有关。很多苦味的食物有毒害作用，若尝不出苦味显然不利于生存。但很多苦味的食物对生存有很大的帮助，所以对苦味过分敏感又会降低生存概率。于是自然选择让我们有适当的吃苦能力和爱好，以便于更好地生存下去。【详细】

五大原因让人焦虑

1.离不开智能手机。在这个数字化的时代，全世界的大事都会涌入我们掌中的手机。虽然我们比以往交流得更多，却比以往更孤独。人类需要通过感官进行交流——无论是触摸、眼神、嗅觉以及其他联系，比如笑，甚至眼泪。这些都在数字交流中被忽略了。

2.过着“双重生活”。临床心理学家发现，许多人都过着双重生活：他们一方面想要展现出“与他人在一起很快乐”的形象，另一方面又关起门来用饮酒、暴饮暴食或出轨等方式来缓解焦虑。这些人通常是因为需要长时间、高强度地工作，以至于人前人后“分裂”，焦虑挥之不去。

3.对健康的担忧。人们对健康的忧虑越来越普遍了。这一方面反映了我们对健康有了更多的认识，但也可能会让我们患上“疑病症”。医院里常常能看到这样一群人，在检查结果还没出来前，就怀疑自己有很严重的问题。例如，排便习惯改变、进食后胃胀或者体重减轻，就觉得自己可能得了肠癌。

4.“看起来更完美”让人压力大。1/3的人表示，外貌形象会让他们感到焦虑。我们生活在一个名人和真人秀文化的世界里。这样的文化使得“普通人”都想变成公众眼中的偶像，人们对外表越来越关注。很多人由于“比上不足”而厌恶自己的外形，成为焦虑的根源。社交媒体也助长了这种焦虑和专注。

5.年轻人压力越来越大。一项调查发现，焦虑症患者的主要症状从22岁开始，在32岁左右达到峰值。这符合著名美国心理学家埃里克·埃里克森的“心理发展八阶段”理论：人们在二三十岁时面临双重压力，即亲密感与孤独感。人们需要找到合适的伴侣，但又担心无法很好地经营关系导致孤单终老。

面对焦虑、压力，其实解决之道有很多，如深呼吸、冥想、运动、与人倾诉等，多尝试一些方法，找到对自己有效的，千万不要放任不管。【详细】

为啥我们想回到童年

每当面对堆积如山的工作毫无头绪，或者在工作中被上司批评了还不敢反驳，婚姻中遇到了重大挫折的时候，很多人都会幻想回到童年——忘却一切烦恼，受了委屈可以大哭，犯了错误只须说声对不起。回到童年，是人们在压力下出现的一种幻想。

另外一些人，在取得成功之后，也会回想起童年的时光。比如顺利升学了，找到了一个好工作，压力释放之后，心里非常轻松自在，感觉像是回到了童年一样，可以快乐地玩耍，轻松地与别人交往。为什么人们在这些时候也会有回到童年的愿望和感觉呢？

心理学的沟通分析理论可以帮我们理解这种心理的产生。这种理论认为，人都需要安抚。童年意味着被爱、关怀、包容，这些都是安抚。人不会因为长大而不需要安抚。

越是在困难的时候，人越需要安抚，所以面对压力、挫折、委屈，人们就幻想回到童年。回到童年的梦想，也是一种提醒，即我们太累了，需要寻求支持和安慰，减轻压力，更好地活下去。

幻想回到童年的另一个原因是，我们每个人的内心都有一个“自由儿童”，它好奇、敢冒险、天真、活泼，拥有赤子之心。它是我们勇气、创造性、快乐、适应性的来源。在我们感到压力的时候，幻想回到童年，也许是想重新找回当初的乐观、勇气和创造性，这些内心的力量可以帮助我们渡过难关。

成功之后回想童年，多半是因为放松。人在放松的时候，比如经历艰辛之后终于获得成功，或者离开城市回归大自然，都会感觉回到童年，重温孩子那天真的心境。成年的我们永远不可能再回到童年，但是童年仍然可以是我们快乐、勇气和安慰的源泉。【详细】

抑郁了，求助更要自助

很多年前，催眠大师艾瑞克森先生受同僚之托，为其患有忧郁症的姑母——一位独身的老妇看病。在巡视了空荡沉寂的屋子之后，艾瑞克森发现了几盆非洲紫罗兰，那是屋内唯一有活力的植物。姑母说：“我无事可做，就是喜欢打理这几盆小东西，这一盆还开始开花了。”艾瑞克森说：“好极了！你的花这般美丽，一定会给很多人带来快乐。你能否打听一下，城内什么人家有喜庆的事，结婚、生子或生日什么的，给他们送一盆花去，他们一定会高兴得不得了。” 姑母听了建议，开始大量种植紫罗兰，城内几乎每个人都曾经受惠。老妇的生活自此大有改变，本来不透光的老屋，变得阳光普照。一度孤独无依的老妇，成了市中最受欢迎的人。

这是一个真实而温暖的故事。艾瑞克森并没有对这位老患者做什么治疗，而是巧妙地调动了她自身的修复能力：自助。由此，患者心境和处境都发生了巨大的变化。

大多数抑郁症患者在确诊之后会遵嘱服药，但对药物以外的建议，却做得不到位，因为其中许多事情都很花“心力”，需要患者自己去完成自我治疗。【详细】

自恋四个隐匿表现

1.迷恋颜值。正如古希腊神话中沉迷于自己水中倒影而茶饭不思，最终憔悴而死的纳西斯一样，现代的自恋者依然表现出对自己外貌的强烈痴迷，总希望自己看起来很迷人。一些研究显示，自恋者更喜欢穿着昂贵、引人注目的衣服；女性自恋者喜欢化浓妆和露出乳沟；不论男女，自恋者们都更倾向于把自己打扮得漂漂亮亮，让自己看起来神采奕奕；他们还喜欢看到自己出现在录像中，并觉得看着镜子中的自己能提升自信。就像自恋人格量表提到的，自恋者“喜欢炫耀自己的身体”“在公共场合如果人们注意不到我的样子，我会很沮丧”，可以说，自恋者把外表当成一种追求社会地位和吸引他人注意的方式。

2.爱慕虚荣，买买买。自恋者还会表现出“物欲症”，即无休止地积攒昂贵的新物品。自恋的人想要更多的东西，老旧、便宜的物品满足不了他们，他们想要的是那些彰显社会地位和自我重要性的物品——豪车、珠宝、品牌服饰、高档的房子，或是其他任何可以显示地位、权力和高雅教养的东西。同时他们也喜欢和他人谈论彰显自己地位的话题。如在一项研究中，参与者被安排见一位陌生人，当面对要聊什么话题时，自恋者更可能会谈论他们的物质财产，尤其是在对方社会地位比较高且是异性时。

3.“我最特别”。自恋人格量表中有一项陈述是“我认为自己是个很特别的人”，而非自恋者会觉得“我跟大多数人没什么两样”。认为自己与众不同是自恋的核心特征之一，这个信念甚至会导致自恋者觉得插队、不劳而获、待人傲慢都是理所当然的。由于喜欢别具一格、超乎常人的感觉，自恋者喜欢所有“定制”的功能，言行常常不按常理出牌，甚至会用生僻的字为自己和孩子起名字。自恋者认为，一定要“出位”，做个独特的人。

4.失败的人际。在任何社会关系中（包括亲密关系、朋友间、家人中以及职场上），自恋者的人际表现都会朝着以自我为中心的方向发展。一项研究发现，一群陌生人在第一次见面时，自恋者会被认为是活泼开朗、充满自信和魅力的人而广受欢迎。但随着见面次数的增多，自恋者就开始变得不那么招人喜欢，因为他们总是炫耀自己而很少为他人着想。自恋者把人际关系中的伙伴当作燃料，他们利用别人来强化自己的社会地位和自尊心，当对方无法继续提供能量时，自恋者就会弃他人而去。【详细】

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