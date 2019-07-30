人在发胖时，全身上下都会随之长肉，那心脏是否也会由于生理性肥胖而变大呢？

人发胖主要是脂肪细胞增多，而人的心脏由心肌细胞构成，且心肌细胞不可再生，所以发胖时心脏是不会增大的。但经常有患者问：“医生，我体检报告提示心脏肥大，这是怎么回事？”首先，我们需要了解一下什么是心脏肥大？正常心脏就像一个四居室，共有四个腔，分别为左心房、右心房、左心室和右心室，由心肌包绕分隔构成。“肥”指的是心肌肥厚，“大”指心脏扩大。如果用房间打比方，心肌肥厚就是房间的墙壁增厚了，心脏扩大是房间的空间扩大了。

临床发现，有6种疾病会引起心脏发生病理性扩大。

高血压。它之所以会使心脏扩大，是因为血压长期得不到有效控制而处在高值，心脏外周血管阻力增加，心脏必须努力泵血，时间长了就会让左室变得肥厚。就像我们锻炼可以增加肌肉，心脏长期“锻炼”的结果就是心肌肥厚。部分高血压患者在血压得不到控制的后期，可能会出现左心房、左心室扩大以及室间隔肥厚，进而导致心肌缺血，长期可影响心脏功能。

冠心病。冠心病患者的心脏一般情况下不会出现肥大，但当疾病发展到严重程度，发生心肌梗死后，疾病后期就会逐渐发展成缺血性心肌病，导致心脏出现不规则扩大。

心脏瓣膜病。心脏最大的功能是泵血，每次工作时瓣膜也会随之开放和闭合。若瓣膜关闭不全，泵血后血管里的血会有一部分回流到心脏。心脏长期处于高压状态，就会代偿性变大。如果瓣膜狭窄，如二尖瓣狭窄，左心房血液在流入左心室时不畅，时间久了，左心房内的血液会增多，心房压力增大，左心房就会变大。

心肌病。这类心脏病本身就表现为心室肥厚或扩张。肥厚性心肌病，多表现为左心室心肌肥厚；扩张性心肌病表现为全心扩大。

先天性心脏病。这是一种先天畸形，心脏扩大是最常见的表现。

快速性心律失常。此类患者的心率每分钟超过120次甚至更多，长此以往心脏可能会扩大。

确诊为心脏扩大的患者，应保持良好心情，避免劳累，补充营养，注意预防呼吸道感染，戒烟限酒，定期到医院复查，保护或改善心功能，提高生活质量；若出现心慌、气促、胸闷、乏力等表现，应及时到医院就诊；女性患者不宜妊娠；如果出现严重呼吸困难，平卧时加重、大汗淋漓，可能为严重心功能不全，应让病人取坐位或半卧位，打电话向急救中心求助，或以最安全、平稳、快速的交通工具送往附近医院；上呼吸道感染是加重心脏扩大的常见原因，因此预防感冒特别是流感格外重要；平时做到劳逸结合，充分休息能减轻心脏负担，促进心肌恢复；有充血性心衰时，除了合理限制活动，还应严格限制盐的摄入量，低盐饮食的标准是控制在每天5克以下，病情严重者控制在每天1克以下。

最后需要强调的是，“心脏肥大”代表心脏已经出现器质性病变，这类患者发生心衰、心脏性猝死等疾病的风险远高于正常人，不能掉以轻心。心脏肥大需要检查血液指标、心电图、胸片和超声心动图，必要时还需要做冠脉CTA、冠脉造影、心脏MRI、心肌核素显像等检查，明确疾病后再根据病因进行针对性治疗。