出现这些症状要警惕 可能是“小中风”！

随着气温转凉，中风患者的数量也逐渐增多。事实上，在中风之前，有些人会伴随一定的症状，这些症状被称为“小中风”。因为症状往往不太明显，所以通常会被人们忽视，最终造成严重的后果。那么，什么是“小中风”？“小中风”又有哪些症状呢？

小中风是由于某些原因引起颅内小血块被阻塞所导致的，常发生在爆发性中风前的几个小时或几天。患上小中风后，患者往往会在短时间内出现一些不适症状，主要包括：

1.身体某侧肢体麻木或无力

2.说话不利索、吐词表达不清

3.单眼或双眼看东西不清楚或重影

4.行走困难或平衡失调

5.头晕、头痛

6.一过性意识丧失

在日常生活中，判断自身是否有小中风发生的迹象，可以采取这些自检方法。第一步：对着镜子做出咧嘴大笑、嘟嘴及伸舌头的动作，如果出现脸歪嘴斜，舌头偏向一边，便是异常；第二步：双手水平伸直，然后闭眼数二十秒后再睁眼看，如发现一侧下垂，则可能存在异常；第三步：用牙签轻刺身体，比较两侧身体的感觉是否相同，如一侧感觉迟钝，便是异常。

一旦察觉自己或家人有上述征候，一定要及时到正规医院进行治疗。鉴于小中风的复发率高，需尽早启动二级预防，从而减少卒中复发。

为了预防中风，建议大家养成健康的生活方式：规律作息；坚持运动锻炼；养成良好的饮食习惯，多吃富含维生素C的新鲜果蔬；戒烟戒酒；定期做身体检查；保持心情舒畅，情绪稳定。

本文由北京大学第三医院机场院区神经内科副主任医师尹铁伦进行科学性把关。