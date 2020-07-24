随着胎儿慢慢增大，有些孕妈会出现腰酸背痛现象，严重的可影响日常生活工作。孕晚期腰酸背痛如何缓解？省妇幼保健院产科副主任医师张丽来支招。

张丽介绍，孕期腰痛一是跟孕期激素水平有关，孕晚期体内激素水平升高，使骨盆韧带变软，肌肉松弛，脊柱弯度加大，让孕妈容易腰酸背痛;二是由于孕晚期随着肚子越来越大，很多孕妈会不自觉地把肩部和头往后仰，以保持身体平衡，长期这种姿势也容易造成腰背部肌肉的紧张而导致酸痛。

张丽支招，可从六方面着手缓解孕期腰背酸痛：

1. 注意睡姿。

孕中晚期睡觉建议采取左侧卧位，以减轻子宫压迫，减缓下肢静脉曲张的程度。

准备躺下睡觉时，可以先把双腿一前一后弯曲起来，然后轻轻扭动骨盆，找到一个自己感觉最舒服的位置躺下。起床也要注意，不要直接由平卧姿势猛地坐起来，最好先把身子侧一边，然后借助手力把身子慢慢地撑起来。

2. 减少站立时间。

尽量不要一次性走太长时间的路。平时爱穿高跟鞋的孕妈需要注意，怀孕后重心前倾，保持身体平衡不容易，高跟鞋会加重腰背部肌肉的负担，怀孕后建议为自己选一双走路舒适的平底鞋。

另外，为了减轻腰背部压力，站立的时候可以把两只脚稍微分开一些，让大腿和腹部为腰部分担一部分重力。

3.站坐变换不要急。

由站立变坐位，或者由坐位变站立的时候，注意不要用力过猛。坐的时候，尽量找有靠背的椅子，如果靠背的位置不太合适，可以拿个小枕头垫在腰部，以使坐位时腰部有个支撑。坐的时间也不建议太久，每隔一个钟，可以适当站起来走一走，舒缓一些腰部肌肉的紧张。

4.适当做些家务活。

孕妈可以适当做一些轻便的家务活，比如扫地。类似搬搬抬抬的重活，需要站高处或蹲下来的活，这个阶段需暂时避免。

5.避免腰部受凉。

腰部受凉也容易引起腰痛，所以孕妈要注意做好腰部的保暖，夏天睡觉开空调时，也要记得在肚子上搭一层薄薄的被子。

6. 注意补充钙等营养元素。

孕中晚期孕妈需要补充钙剂以满足自身和胎儿生长发育需要，如果这个阶段不注意补钙，可因缺钙而出现腰腿酸痛，所以孕妈要在医生的指导下适当补充各种营养素。

（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）