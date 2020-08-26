宝宝腹泻发育迟缓，处暑不可盲目清热

广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长 张忠德教授

医案 小正，两岁，腹泻1周多

小正今年两岁，作为早产儿自小脾胃就不好，一喝普通奶粉就拉肚子，从小又对鸡蛋过敏，一直食量偏小，还不爱吃鱼吃肉，就喜欢吃水果、青菜，爷爷奶奶就由着他的性子来。瘦小的小正比同龄孩子小一圈，面色青青，还常拉肚子，天气一冷或饮食稍不注意，就拉稀烂便，一天4-5次，有时还带有未消化完全的食物。妈妈非常忧心，常给小正喝酸奶助消化。入夏以来小正频繁出现拉肚子、睡不安稳、汗多等不适，来找德叔求治。

德叔解谜 虚寒腹泻拉肚频，健脾助运效非常

德叔认为这些不适为脾胃虚寒导致。 脾胃是后天之本，充养人体的水谷精微从脾胃而来。食物到达胃部进行初级加工，磨成食糜， 是“消”的过程；脾将精微物质提取，作为营养输送到肌体各部位，糟粕通过胃肠排出体外， 是“化”的过程。脾胃虚弱的人，“消”与“化”都不正常，常会表现为拉肚子。长此以往导致身体羸弱，疾病丛生。所以关键要健运脾胃，消化得常，腹泻也就好了。德叔给小正间断辨证治疗1个多月，指导家长日常调护，小正拉肚子大为减少，吃饭也香，精神也好了。

预防保健 饮食调护，穴位按摩

处暑时节，暑湿热盛，若脾胃不好，易感受暑湿热，出现诸多不适。但脾胃不好的小朋友不能盲目清暑湿热，以免脾阳受损。德叔建议，饮食上，首先要有规律，小儿胃小且脆，容物不多，不能不知节制任其过饱，也不能随其所欲任其不食。

其次要饮食结构合理。《黄帝内经》曰“五谷为养，五畜为益，五果为助，五菜为充”，水果是“助”，且多数水果在中医理论中是寒凉之品，过食会耗伤脾胃阳气，妨碍脾胃运化。

另外，小正不需要酸奶助消化，健好脾自然就能消耗食物。平时可用姜片敷肚脐，具体方法为：生姜洗净，切成直径约3厘米、厚度约0.3厘米的薄片；用缝衣针刺几个小孔；放入锅中炒热，放至微温后敷在肚脐上，3-5分钟。

Tips

姜片温度不宜过高。3岁以下宝宝，姜片温度要严格控制，以免烫伤，贴敷时间1-3分钟为宜；3岁以上小朋友可贴敷3-5分钟。

德叔养生药膳房 藿香砂仁煲鸡

材料：老母鸡1/2只、广藿香10克、砂仁3克、生姜3-4片，精盐适量。

功效：温中健脾化湿。

烹制方法：诸物洗净，老母鸡切块放入沸水中焯水，藿香与打碎的砂仁放入布包中备用。将食材放入锅中，加清水1750毫升（约7碗水量）武火煮沸后改为文火煲1.5小时，放入药包煎煮约10分钟，加适量精盐调味即可。此为2-3人量。（羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中）