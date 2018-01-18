长寿无疾六个原则 烫水泡脚不是人人都适用

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，每周为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

长寿无疾六个原则：睡得香心态好 多活动大便畅

中医认为，人的生长规律是生、长、壮、老、已，没有病字，也没有死字。用《黄帝内经》里的一个词，就是“尽终天年，度百岁乃去”。我们要当好自己生命的第一责任人，承担起肩负自己健康的责任。在此，分享健康长寿的六个原则给大家。

1.良好的心态。按照年龄段，该做什么做什么，这才是良好心态。年轻人学习，青年人工作锻炼，中年人要有担当，老年人以老有所养、老有所学、老有所乐、老有所教为己任，以健康为己任。

2.优质的睡眠。其一，要避风。床不要挨近门窗，一定要在角落里面。其二，要盖肚。位于腹部的神阙穴、关元穴是人体要穴，是人体精气聚集、栖息之地。其三，要睡子午觉。其四，避免久卧伤气

3.每天大便。一个人的大便可以自主、正常，预防和治疗其他健康问题往往事半功倍。每日5~7时是大肠经当令，有利排泄。大便前先摩腹、提肛，对排便有益。

4.合理饮食。做到五个一点：少一点、暖一点、淡一点、素一点、早一点。晚餐最好在八点前吃，要多喝粥，戒烟限酒，喝温开水，忌冷饮。

5.主动活动。只有主动活动，而非被动活动才能保持身体活力。

6.终身学习。学习是改变自己的根本。晨朗诵、暮默念，即早上朗诵可激发阳气，晚上默念避免动气。【详细】

烫水泡脚，不是人人都适用

不少老人喜欢用烫水泡脚，发汗后觉得浑身舒畅，但要注意的是，患有某些疾病的老人不能用烫水泡脚。

足癣，治标不治本。用烫水泡脚一时缓解了瘙痒症状，但病因并没有去除，还可能因毛细血管扩张，导致皮肤破损处继发性细菌感染而加重病情。老人患有足癣，平时可擦些抗真菌药膏，严重者要在医生指导下同时口服抗真菌药物。

糖尿病，易烫伤。老年糖尿病患者如并发神经病变，末梢神经不能灵敏地感知外界温度，水温过高极易被烫伤。而且，容易引发脚部皮肤破损处感染，加速糖尿病足恶化。建议老年糖尿病患者洗脚时水温控制在38℃~40℃。泡脚时间不能过长，15~20分钟即可。如要使用中药泡脚，应选择药性温和的活血类中药，避免使用对皮肤刺激较强的药物。足浴药液一定要过滤干净，不能有粗糙的药渣残留，以免刮伤皮肤。【详细】

每天4000步，提高记忆力

美国加州大学洛杉矶分校的一项新研究称，60岁以上的中老年人每天步行4000步，可以改善注意力、提高记忆力。

在为期两年的研究中，研究人员招募了29名60岁以上、对自己的记忆力比较不满意的中老年人，使用加速度计追踪他们7天内的身体活动，并记录了他们每天的平均步数。参与者被分成两组，一组每天走4000步以上，一组则步行少于4000步。

随后进行的一系列神经心理测试和磁共振成像扫描发现，每天步行超过4000步一组人海马体（大脑深处的记忆关键区)及周围区域比那些走不到4000步的人变得厚一些。研究人员称，这些区域越厚，人们在注意力、信息处理速度和执行能力方面表现越好，认知功能越强。【详细】

四类人午觉要讲究些

中医认为，午时是心经气血最旺的时候，小憩一会儿可安神养气，但并非所有人都要这样做。有四类人睡午觉时需要“讲究”一些，否则可能弊大于利。

第一类是65岁以上或体重超标20%的人。这类人如果有午睡习惯，建议午饭应减少高热量、高脂肪饮食，否则容易囤积脂肪，加重肥胖。脑力劳动者中午感觉疲劳时，建议改在午饭前小憩15~30分钟。

第二类是低血压人群。这类人因血液流动较慢，新陈代谢偏缓，容易疲乏、精神萎靡、无力。建议饭后不要直接躺下，练练瑜伽或冥想打坐后再小睡，可使血液循环流动加快。

第三类是血液循环系统有严重障碍的人。如有脑血管梗塞、头痛头晕的病人，饭后最好不要直接午睡。因为饭后血液多涌向消化道，与大脑“争血”，可能增加脑血管意外的风险。这类人最好餐前先睡半小时，或者饭后半小时喝杯水再小憩。

第四类是失眠患者。这类人通常没有良好、规律的睡眠习惯。在调整睡眠习惯时建议不要午睡，否则可能影响夜间睡眠。如已有午休习惯，最好不要超过20分钟。【详细】

经络不通，六字可断

《黄帝内经》记载：“经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起。”说明疾病的发生与经络密不可分。经络通畅可交通阴阳，使机体保持阴平阳秘的和谐状态，反之就容易生病。人们常说“通则不痛，痛则不通”，其实是讲，在经络不畅时，人体会发出一些“求助信号”。检查一下自己的身体有没有以下六种反应，如果有，就说明经络不通了。

疼和痛。经络疼痛具有两个特点：一是在经脉循行线上的多个部位均可发生疼痛；二是沿经脉循行线出现“牵引痛”，常见头痛、颈肩痛、腰痛、膝关节痛等。

以头痛为例，两侧头痛是胆经不通畅；前额痛在胃经；头顶痛与肝经密切相关；后脑勺疼痛则是膀胱经的问题。不同部位的疼痛好发人群不同，跟人体体质等因素密切相关，如上班族，经常用电脑、手机、伏案工作，容易出现颈肩、腰部不适，脑力工作者如果不吃早餐，则容易出现头晕、头隐痛的情况。【详细】

放屁臭，身体有话说

人平均每天要放14个屁，每天排气量约为0.5~2升。99%的气体没有气味，放屁臭是因为肠道细菌生成硫化氢等含硫化合物。臭屁也可能传递某些健康隐患的信号。

1.乳糖不耐受。相当大比例的人群缺乏消化乳糖所需的酶。摄入奶制品后，乳糖通过小肠时不能被吸收，直接到了结肠。数万亿肠道细菌与乳糖“邂逅”会导致放臭屁。此外，对蔗糖、果糖等不耐受的人群也容易放臭屁。

2.糖醇。存在于减肥饮料、无糖糖果和一些口香糖中，包括山梨醇和木糖醇。这些甜味剂无法被人体完全吸收，下移到结肠就容易生成臭气。

3.便秘。过多食用低膳食纤维食物会造成排便困难，粪便在结肠中停留时间太长，生成大量臭气。建议多喝水、常锻炼，多吃高纤维食物。

4.药物。某些处方药、维生素、含铁营养品可造成腹胀。二甲双胍也有类似的副作用。另一种治疗糖尿病的药物α-葡萄糖苷酶抑制剂能放缓碳水化合物的吸收，也会造成排气量增多。

5.感染或疾病。如果放臭屁的同时伴随发烧、体重减轻、便血、持续性腹泻等症状，就需要警惕肠梗阻、炎症性肠病、腹腔疾病、结肠癌了。【详细】

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