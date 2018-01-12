经络不通，六字可断： 冷、热、酸、痛、麻、肿

《黄帝内经》记载：“经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起。”说明疾病的发生与经络密不可分。经络通畅可交通阴阳，使机体保持阴平阳秘的和谐状态，反之就容易生病。人们常说“通则不痛，痛则不通”，其实是讲，在经络不畅时，人体会发出一些“求助信号”。检查一下自己的身体有没有以下六种反应，如果有，就说明经络不通了。

疼和痛。经络疼痛具有两个特点：一是在经脉循行线上的多个部位均可发生疼痛；二是沿经脉循行线出现“牵引痛”，常见头痛、颈肩痛、腰痛、膝关节痛等。以头痛为例，两侧头痛是胆经不通畅；前额痛在胃经；头顶痛与肝经密切相关；后脑勺疼痛则是膀胱经的问题。不同部位的疼痛好发人群不同，跟人体体质等因素密切相关，如上班族，经常用电脑、手机、伏案工作，容易出现颈肩、腰部不适，脑力工作者如果不吃早餐，则容易出现头晕、头隐痛的情况。

冷。好发于膝关节、后背、胃脘。穿露脐装的人，腹部容易着凉出现冷痛；电动车一族，膝关节容易迎风，即使戴上厚厚的护膝也难以避免；后背是人体最容易怕冷的部位。因此，这三个部位容易出现冷的表现，也可能冷痛并见。

热。经络不通也可能出现热的症状，如心经不畅出现心烦，手三阴不畅出现手心发热等，还会导致痤疮，甚至面部烘热等症状。“热”好发于上火一族，这些人一般脾气大、好生气、压不住火。

麻木。最常见于手足、舌头。手臂麻木多和颈椎部位经络不畅有关系，常见于伏案工作者；足部麻木和腰椎部位经络不畅有关，多见于久坐人群；舌头麻木和脑部的经络不畅有关，多发于有高血压、冠心病的老年人。

酸。人体肌肉容易出现酸痛，多见于平时缺乏运动的人。做运动之后的浑身酸疼，休息一两天就会缓解；感冒初期也容易出现酸痛，这和太阳经不通畅有关。

肿胀。肿胀好发于下肢、腹部、腰部。下肢肿胀和足三阴经有关，多发于站立工作的人群；腹部、腰部肿胀和肾、心的慢性病有关，多发于中老年人。

经脉不利或阻滞不通，经脉循行部位可出现相应症状；经脉是气血运行的通道，气血有余或不足，都可能影响经络功能，从而表现出经络病症。在没有器质性病变的情况下，我们可以使用几个小方法来缓解其导致的不适感：受寒引起的经络不通，在所循经络处进行艾灸或针刺，可缓解疼痛；热邪导致的上火症状，可在耳尖或手部穴位进行放血及口服清热的中药；由于姿势压迫导致的酸麻感受，可通过运动缓解症状。

生活中，应养成良好的生活习惯。首先，要加强运动，如中医导引法八段锦和五禽戏，适合各个年龄人群练习，日久可强筋健骨。其次，要保持心情舒畅，气机通畅则百病不生。感觉不适时，要及早调节，帮助气血通畅，症状就会改善。（中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚）