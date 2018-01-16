烫水泡脚，不是人人都适用

东南大学附属中大医院保健科主任、副主任医师 谢玉兰

不少老人喜欢用烫水泡脚，发汗后觉得浑身舒畅，但要注意的是，患有某些疾病的老人不能用烫水泡脚。

足癣，治标不治本。用烫水泡脚一时缓解了瘙痒症状，但病因并没有去除，还可能因毛细血管扩张，导致皮肤破损处继发性细菌感染而加重病情。老人患有足癣，平时可擦些抗真菌药膏，严重者要在医生指导下同时口服抗真菌药物。

糖尿病，易烫伤。老年糖尿病患者如并发神经病变，末梢神经不能灵敏地感知外界温度，水温过高极易被烫伤。而且，容易引发脚部皮肤破损处感染，加速糖尿病足恶化。建议老年糖尿病患者洗脚时水温控制在38℃~40℃。泡脚时间不能过长，15~20分钟即可。如要使用中药泡脚，应选择药性温和的活血类中药，避免使用对皮肤刺激较强的药物。足浴药液一定要过滤干净，不能有粗糙的药渣残留，以免刮伤皮肤。

严重下肢动脉硬化，易加重缺血。正常人用烫水泡脚可扩张足部动静脉血管，促进血液循环。但患有严重下肢动脉硬化闭塞症的老年患者，用烫水泡脚并不能扩张硬化闭塞的血管，反而会使其他部位血管扩张，而闭塞以下部位缺血加重，甚至出现坏死。

严重静脉曲张，加重淤血。严重静脉曲张的老年患者不适宜用烫水泡脚，否则会使曲张的静脉进一步扩张，加重下肢淤血，使病情加重，越泡越肿。这类患者也不宜用热水袋暖脚或洗桑拿，洗澡水最好别超过40℃。中午、晚上休息时可将腿垫高超过心脏部位，或者躺在床上做踮脚尖运动，以改善血液循环和回流。平时避免穿过紧的鞋袜、久坐或久站。

心脏病、高血压，易令病情不稳。泡脚水温过高会使神经受到刺激，毛细血管扩张，加大血流量，短时间内增加心脏、血管负担。因此，病情未控制好的老年心血管疾病患者不适宜用过热的水泡脚。

另外，老年人太饱太饿时都不宜泡脚，血压偏低者泡脚时间也应缩短。（崔玉艳）